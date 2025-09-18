Christian Nodal no fue al cumpleaños de Inti y su justificación divide opiniones

La razón por la que Nodal no fue al cumpleaños de su hija Inti

Aunque ya era evidente el distanciamiento entre Christian Nodal y su hija Inti, tras las declaraciones pasadas de Cazzu en donde reveló que él no la había visto, este nuevo acontecimiento no hace más que confirmarlo.

El reportero de espectáculos, Alex Rodríguez se puso en contacto con el equipo del cantante sonorense, quienes aseguraron que la razón de la ausencia fue un compromiso profesional: Nodal tenía un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, como parte de las Fiestas Patrias. A pesar de no estar presente físicamente ni publicar felicitaciones en redes, alegan que el cantante “siempre está al pendiente de la niña”.

En redes sociales, la noticia generó polémica. Muchos lo acusaron de priorizar lo profesional sobre lo personal, señalando que en fechas tan importantes un papá debería hacer hasta lo imposible por estar presente.

Otros usuarios, sin embargo, defendieron su postura, argumentando que exponer a Inti públicamente puede traer consigo burlas, comentarios ofensivos y una exposición mediática nociva.

Cazzu junto a su hija Inti y Nodal. (Instagram)

Christian Nodal se mantiene en silencio pese al cumpleaños de su hija Inti

El silencio de Nodal en redes sociales, ni una publicación, ni un mensaje público de felicitación, también alimentó la polémica. Pero según lo compartido por su equipo de trabajo, la decisión de no compartir nada en público fue deliberada, con la intención de resguardar la privacidad de su hija y protegerla de los “comentarios negativos” que tantas veces acompañan a los hijos de figuras públicas.