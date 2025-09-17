Un emotivo homenaje: Los nietos de Robert Redford lo despiden con entrañables recuerdos familiares

Nietos de Robert Redford le rinden homenaje

Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de Robert Redford , sus nietos le rindieron un homenaje a través de una serie de fotografías inéditas que compartieron en sus redes sociales.

Conor Schlosser, el hijo de la hija mayor de Redford, Shauna Redford, compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram con imágenes de los momentos más especiales con la estrella de Hollywood.

En una de las fotos, aparece Conor de niño montado en un caballo junto a su abuelo. En otra aparece sentado en un sillón junto al ganador del Oscar mientras abrían los regalos de Navidad y otra practicando golf, para cerrar su carrusel con una imagen más reciente de ellos juntos antes de disfrutar un flan.

“Era una figura inmensa para el mundo, pero para su familia, era simplemente eso… familia. Descansa en paz, abuelo”, escribió junto a su publicación. "Si alguien tiene una historia favorita de él que le gustaría compartir, por favor envíamela en un mensaje privado. Me encantaría recopilarlas", agregó.

Lena Redford, hija del fallecido James Redford, se sumó a los homenajes familiares con una publicación en Instagram con fotos junto a su abuelo que acompañó con un emoji en forma de corazón.

El hermano de Lena, Dylan Redford, escribió en sus Instagram stories que Robert Redford era el "mejor abuelo que un nieto podría pedir". “También hizo cosas increíbles, ayudó a otros a hacer grandes cosas y trató de hacer del mundo un lugar mejor”, agregó.