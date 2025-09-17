Un emotivo homenaje: Los nietos de Robert Redford lo despiden con entrañables recuerdos familiares

Robert Redford falleció el 16 de septiembre a los 89 años mientras dormía en su casa en Sundance, Utah, rodeado de sus seres queridos, así lo informó su publicista, quien confirmó el deceso y solicitó respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles.
“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, declaró el portavoz a través de un comunicado. “Lo extrañaremos mucho. La familia solicita privacidad”, agregó. Medios estadounidenses como el New York Times confirmaron que el actor murió mientras dormía, aunque aún no se revelan las causa oficial de su muerte.
Nietos de Robert Redford le rinden homenaje
Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de Robert Redford, sus nietos le rindieron un homenaje a través de una serie de fotografías inéditas que compartieron en sus redes sociales.
Conor Schlosser, el hijo de la hija mayor de Redford, Shauna Redford, compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram con imágenes de los momentos más especiales con la estrella de Hollywood.
En una de las fotos, aparece Conor de niño montado en un caballo junto a su abuelo. En otra aparece sentado en un sillón junto al ganador del Oscar mientras abrían los regalos de Navidad y otra practicando golf, para cerrar su carrusel con una imagen más reciente de ellos juntos antes de disfrutar un flan.
“Era una figura inmensa para el mundo, pero para su familia, era simplemente eso… familia. Descansa en paz, abuelo”, escribió junto a su publicación. "Si alguien tiene una historia favorita de él que le gustaría compartir, por favor envíamela en un mensaje privado. Me encantaría recopilarlas", agregó.
Lena Redford, hija del fallecido James Redford, se sumó a los homenajes familiares con una publicación en Instagram con fotos junto a su abuelo que acompañó con un emoji en forma de corazón.
El hermano de Lena, Dylan Redford, escribió en sus Instagram stories que Robert Redford era el "mejor abuelo que un nieto podría pedir". “También hizo cosas increíbles, ayudó a otros a hacer grandes cosas y trató de hacer del mundo un lugar mejor”, agregó.
Los amores de Robert Redford
Al fundador del Festival de Cine de Sundance le sobrevive su esposa, Sibylle Szaggars, con quien se casó en 2009.
La pareja se conoció en los años noventa en Sundance y mantuvieron una relación durante mucho tiempo y finalmente se casaron en 2009. El actor y la artista alemana compartían intereses profundos en el arte y el medio ambiente.
Antes, en 1958, Redford estuvocasado con la historiadora y activista, Lola Van Wagenen, con quien tuvo cuatro hijos: Scott Anthony, quien falleció a los dos meses por síndrome de muerte súbita infantil, Shauna Jean, Amy Hart y David James, éste último murió en octubre 2020 a consecuencia de cáncer de hígado mientras esperaba un trasplante de órgano.
La relación con Lola duró décadas, hasta que en 1985 se divorciaron.