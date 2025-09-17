¿Romance secreto? Katy Perry y Justin Trudeau se siguen viendo, revelan

Katy Perry y Justin Trudeau desatan rumores de romance

Katy Perry y Justin Trudeau acapararon los titulares cuando fueron vistos paseando al perro de la cantante en el parque Mont-Royal de Montreal el 28 de julio. Más tarde esa noche, la estrella pop y el ex primer ministro canadiense cenaron en Le Violon.

Katy Perry (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum)

En ese momento, un representante del restaurante contó a Associated Press que Perry y Trudeau pasaron aproximadamente dos horas juntos, pero no hubo “ninguna señal de afecto en público”. Por su parte, el copropietario del lugar, Danny Smiles, compartió con The New York Times que la pareja “estaba de muy buen humor”. Dos días después, el ex primer ministro canadiense asistió a su concierto en el Bell Centre de Montreal.

Al mes siguiente, una fuente le reveló al Daily Mail que, tras la publicación de las fotos de Perry y Trudeau en un restaurante, el político se sintió incómodo con el nivel de exposición mediática. “Sé con certeza que a Justin no le entusiasmó que se publicaran las fotos", dijo la fuente al medio. "Era una primera cita. Y estas fotos salieron a la luz y se convirtieron en un gran revuelo, no era lo que él quería".

Justin Trudeau (Getty Images)

Y aunque se enviaron varios mensajes durante julio, según la fuente, su comunicación disminuyó, pues ambos están concentrados en sus respectivos compromisos: “Ella está ocupada, él está ocupado”, confirmó. “Tienen mucho que hacer y la novedad ha pasado, pero no tiene nada de malo, simplemente ya no se comunican constantemente. Eso podría cambiar, pero por ahora, es lo que hay. Se ha calmado”.

Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron el final de su compromiso a través de un comunicado el pasado 3 de julio luego de casi diez años juntos. Antes la cantante estuvo casada con el comediante Russell Brand.

Por su parte, Trudeau anunció su separación de su exesposa, Sophie Grégoire, en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio y tres hijos: su hijo Xavier, de 17 años, Ella-Grace, de 16, y Hadrien, de 11.