¿Romance secreto? Katy Perry y Justin Trudeau se siguen viendo, revelan

Fue a finales de julio cuando Katy Perry y Justin Trudeau levantaron sospechas de un posible romance tras ser captados cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal, Canadá.
Dos días después, el ex primer ministro canadiense estuvo en uno de los shows del Lifetimes Tour de la cantante californiana cantando sus éxitos a todo pulmón, un gesto que alimentó las especulaciones sobre que entre ambos había algo más que una amistad.
Katy Perry y Justin Trudeau se sigue viendo en secreto
Y aunque cualquier esperanza sobre un posible romance entre la estrella del pop y el político parece haberse enfriado tras la filtración de las fotos de su supuesta primera cita, varias fuentes le revelaron a Us Weekly que Katy Perry y Justin Trudeause siguen viendo en secreto.
“Han decidido ser mucho más discretos”, declaró una fuente. “Siguen en contacto y están muy interesados el uno en el otro”.
Una segunda fuente apuntó que la relación entre Perry y Trudeau “no es seria” porque ella está “extremadamente ocupada en este momento” con la gira de presentaciones de su Lifetimes Tour, sin embargo, siguen haciendo planes juntos.
“Justin ha hecho planes para verla cuando ella tenga tiempo libre en unas semanas, cuando regrese de su gira por Brasil”, dijo el informante refiriéndose a la pausa que la cantante hará previo al arranque de su gira europea el 4 de octubre. “Katy se lo toma día a día, pero está muy abierta a tener citas”.
Katy Perry y Justin Trudeau desatan rumores de romance
Katy Perry y Justin Trudeauacapararon los titulares cuando fueron vistos paseando al perro de la cantante en el parque Mont-Royal de Montreal el 28 de julio. Más tarde esa noche, la estrella pop y el ex primer ministro canadiense cenaron en Le Violon.
En ese momento, un representante del restaurante contó a Associated Press que Perry y Trudeau pasaron aproximadamente dos horas juntos, pero no hubo “ninguna señal de afecto en público”. Por su parte, el copropietario del lugar, Danny Smiles, compartió con The New York Times que la pareja “estaba de muy buen humor”. Dos días después, el ex primer ministro canadiense asistió a su concierto en el Bell Centre de Montreal.
Al mes siguiente, una fuente le reveló al Daily Mail que, tras la publicación de las fotos de Perry y Trudeau en un restaurante, el político se sintió incómodo con el nivel de exposición mediática. “Sé con certeza que a Justin no le entusiasmó que se publicaran las fotos", dijo la fuente al medio. "Era una primera cita. Y estas fotos salieron a la luz y se convirtieron en un gran revuelo, no era lo que él quería".
Y aunque se enviaron varios mensajes durante julio, según la fuente, su comunicación disminuyó, pues ambos están concentrados en sus respectivos compromisos: “Ella está ocupada, él está ocupado”, confirmó. “Tienen mucho que hacer y la novedad ha pasado, pero no tiene nada de malo, simplemente ya no se comunican constantemente. Eso podría cambiar, pero por ahora, es lo que hay. Se ha calmado”.
Katy Perry y Orlando Bloomconfirmaron el final de su compromiso a través de un comunicado el pasado 3 de julio luego de casi diez años juntos. Antes la cantante estuvo casada con el comediante Russell Brand.
Por su parte, Trudeau anunció su separación de su exesposa, Sophie Grégoire, en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio y tres hijos: su hijo Xavier, de 17 años, Ella-Grace, de 16, y Hadrien, de 11.