La serie 'The Summer I Turned Pretty' confirma que tendrá su película

Hoy se despidió oficialmente la serie que todos amamos, The Summer I Turned Pretty. Con el episodio final de la temporada 3 (que también marca el cierre de la serie) Prime Video puso punto final al que se ha convertido en uno de los triángulos amorosos más queridos de la televisión.
Pero esto no termina aquí. Apenas horas después del desenlace, se anunció que habrá una película final que cerrará la historia por completo, y Jenny Han, la autora del libro original y productora de la serie, volverá para escribir y dirigir esta película.