La serie 'The Summer I Turned Pretty' confirma que tendrá su película

'The Summer I Turned Pretty' tendrá su película; esto es lo que sabemos al respecto

Los fans de The Summer I Turned Pretty estaban ansiosos por el 17 de septiembre, día que anunciaron que sería el final de la serie. Pero también hemos aprendido a lo largo de estos tres años que con Jenny Han nunca se sabe, ya que le encanta dejar las pistas y los finales inesperados.

El anuncio salió en el estreno del capítulo final de la tercera temporada. (@thesummeriturnedpretty )

Cuando sacaron el calendario de fechas de la nueva temporada, todo marcaba que este sería el final, pero hace una semana lo borraron y los fans empezaron a especular si no sería el cierre definitivo.

El anuncio de esta nueva película llegó justo después del estreno del final de temporada. Prime Video lo confirmó a través de sus redes sociales, compartiendo una foto de Lola Tung (Belly) y Chris Briney (Conrad) en la fiesta de estreno en París con el título de The Summer I Turned Pretty, The Movie.