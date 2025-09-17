Publicidad

Espectáculos

La serie 'The Summer I Turned Pretty' confirma que tendrá su película

Esto no se acaba hasta que se acaba: Anuncian película de la serie del verano 'The Summer I Turned Pretty' en la premiere del último capítulo.
mié 17 septiembre 2025 07:23 PM
the-summer-i-turned-pretty.jpg
The Summer I Turned Pretty tendrá una película.

Hoy se despidió oficialmente la serie que todos amamos, The Summer I Turned Pretty. Con el episodio final de la temporada 3 (que también marca el cierre de la serie) Prime Video puso punto final al que se ha convertido en uno de los triángulos amorosos más queridos de la televisión.

Pero esto no termina aquí. Apenas horas después del desenlace, se anunció que habrá una película final que cerrará la historia por completo, y Jenny Han, la autora del libro original y productora de la serie, volverá para escribir y dirigir esta película.

'The Summer I Turned Pretty' tendrá su película; esto es lo que sabemos al respecto

Los fans de The Summer I Turned Pretty estaban ansiosos por el 17 de septiembre, día que anunciaron que sería el final de la serie. Pero también hemos aprendido a lo largo de estos tres años que con Jenny Han nunca se sabe, ya que le encanta dejar las pistas y los finales inesperados.

pelicula-the-summer-i-turned-pretty.jpg
El anuncio salió en el estreno del capítulo final de la tercera temporada.

Cuando sacaron el calendario de fechas de la nueva temporada, todo marcaba que este sería el final, pero hace una semana lo borraron y los fans empezaron a especular si no sería el cierre definitivo.

El anuncio de esta nueva película llegó justo después del estreno del final de temporada. Prime Video lo confirmó a través de sus redes sociales, compartiendo una foto de Lola Tung (Belly) y Chris Briney (Conrad) en la fiesta de estreno en París con el título de The Summer I Turned Pretty, The Movie.

La película de 'The Summer I Turned Pretty' cerrará definitivamente la historia

Jenny explicó que esta película (ahora sí) servirá como cierre definitivo, retomando los eventos que aún quedaban pendientes en la trilogía literaria.

Obviamente, los fans se volvieron locos, generando una ola de emoción por poder reencontrarse una vez más con Belly y los hermanos Fisher.

conrad-belly-the-summer-i-turned-pretty.jpg
Conrad y Belly regresarán una vez más.

Aunque no se han revelado muchos detalles, Prime Video confirmó que Lola Tung volverá como Belly y Christopher Briney como Conrad, pero aún no se ha revelado si otros miembros del elenco regresarán, lo que ha despertado toda clase de teorías entre los fans.

Todavía no hay fecha de estreno ni detalles sobre la trama, pero la expectativa es alta: se trata de la despedida definitiva de una historia que marcó a toda una generación.

