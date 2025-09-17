Una investigación policial en Atlanta llevó a la detención de un hombre identificado como Kelvin Evans, sospechoso de haber robado varios objetos pertenecientes al equipo de la superestrella estadounidense Beyoncé, entre ellos discos duros que contenían material inédito, grabaciones de presentaciones, equipos electrónicos y documentos relacionados con su gira Cowboy Carter.
Detienen a sospechoso del robo de discos duros de Beyoncé: material inédito sigue desaparecido
El hecho ocurrió el pasado 8 de julio, mientras Beyoncé y su equipo se encontraban en la ciudad como parte de una serie de conciertos en el marco de su exitosa gira internacional.
De acuerdo con reportes policiales y declaraciones de medios locales, el robo sucedió en el estacionamiento del conocido mercado gastronómico Krog Street Market, en Atlanta.
Parte del staff de la artista se encontraba cenando en el lugar mientras una camioneta Jeep Wagoneer, alquilada para transportar materiales de la gira, permanecía estacionada.
Al regresar, se percataron de que una de las ventanas del vehículo había sido rota y que faltaban al menos dos maletas.
El contenido robado incluía discos duros externos con grabaciones inéditas, laptops, audífonos AirPods, equipo técnico y documentación interna relacionada con la producción de la gira.
Entre los elementos sustraídos se encontraba material altamente confidencial y creativo: grabaciones inéditas que, según fuentes cercanas al equipo de la cantante, podrían haber formado parte de futuros lanzamientos o archivos personales relacionados con su evolución artística reciente.
La pérdida de este material ha generado preocupación en la industria, considerando el historial de filtraciones que han afectado a varios artistas de alto perfil en el pasado.
¿Qué sigue para el caso?
La policía de Atlanta continúa con la investigación para determinar si Evans actuó solo o si forma parte de una red más amplia de robo y reventa de contenido digital.
Mientras tanto, los fans de Beyoncé permanecen a la expectativa sobre si parte de este material inédito podría aparecer en línea o si se ha perdido definitivamente.
Aunque la detención del sospechoso representa un avance, el caso está lejos de cerrarse. La expectativa ahora se centra en la posibilidad de recuperar los archivos robados y esclarecer el alcance real del robo, tanto en lo personal como en lo profesional para Beyoncé.