Detienen a sospechoso del robo de discos duros de Beyoncé: material inédito sigue desaparecido

Detienen a sospechoso del robo de discos duros de Beyoncé

El hecho ocurrió el pasado 8 de julio, mientras Beyoncé y su equipo se encontraban en la ciudad como parte de una serie de conciertos en el marco de su exitosa gira internacional.

De acuerdo con reportes policiales y declaraciones de medios locales, el robo sucedió en el estacionamiento del conocido mercado gastronómico Krog Street Market, en Atlanta.

Parte del staff de la artista se encontraba cenando en el lugar mientras una camioneta Jeep Wagoneer, alquilada para transportar materiales de la gira, permanecía estacionada.

Al regresar, se percataron de que una de las ventanas del vehículo había sido rota y que faltaban al menos dos maletas.

El contenido robado incluía discos duros externos con grabaciones inéditas, laptops, audífonos AirPods, equipo técnico y documentación interna relacionada con la producción de la gira.

Entre los elementos sustraídos se encontraba material altamente confidencial y creativo: grabaciones inéditas que, según fuentes cercanas al equipo de la cantante, podrían haber formado parte de futuros lanzamientos o archivos personales relacionados con su evolución artística reciente.

La pérdida de este material ha generado preocupación en la industria, considerando el historial de filtraciones que han afectado a varios artistas de alto perfil en el pasado.

