Cardi B confirma su cuarto embarazo: espera su primer hijo con Stefon Diggs

Cardi B confirmó este miércoles que está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs.
La revelación se produjo durante una entrevista exclusiva para CBS Mornings, en la que la artista habló abiertamente sobre su maternidad, su carrera musical y su relación con el receptor de los Buffalo Bills.
Durante la conversación, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, expresó que se siente fuerte y empoderada en esta nueva etapa de su vida.
"Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs”, dijo con entusiasmo. La noticia marca un nuevo capítulo para la artista, quien ya es madre de tres hijos fruto de su anterior relación con el rapero Offset: Kulture, de 7 años; Wave, de 4; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.
La relación entre Cardi B y Stefon Diggs comenzó a hacer ruido en octubre de 2024, cuando fueron vistos juntos por primera vez. Desde entonces, han aparecido en varios eventos públicos, aunque la rapera había evitado confirmar oficialmente el romance.
En la entrevista, explicó que quiso esperar para anunciar el embarazo hasta asegurarse de que todo estuviera en orden, y confesó que incluso sus padres aún no sabían la noticia en el momento de la grabación.
¿Cuándo nacerá el cuarto bebé de Cardi B?
“Lanzar un álbum, planear una gira y al mismo tiempo estar embarazada no es fácil”, explicó. Sin embargo, aseguró que contar con el apoyo emocional de Diggs ha sido clave para mantener el equilibrio. “Él me hace sentir segura”, dijo, añadiendo que ambos se impulsan mutuamente en sus respectivas carreras.
Diggs, por su parte, también es padre. Tiene una hija llamada Nova, nacida en octubre de 2016. Con la llegada del nuevo bebé, la pareja formará una familia ensamblada de seis integrantes.
Según la artista, el nacimiento está previsto antes del inicio de su próxima gira, programada para febrero. Pese al ritmo intenso de trabajo y la atención constante de los medios, Cardi B afirma que esta nueva etapa no la detiene, sino que la fortalece. “Estoy feliz. Me siento poderosa”, concluyó.