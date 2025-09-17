Cardi B confirma su cuarto embarazo: espera su primer hijo con Stefon Diggs

Durante la conversación, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, expresó que se siente fuerte y empoderada en esta nueva etapa de su vida.

"Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs”, dijo con entusiasmo. La noticia marca un nuevo capítulo para la artista, quien ya es madre de tres hijos fruto de su anterior relación con el rapero Offset: Kulture, de 7 años; Wave, de 4; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

Cardi B (AFP)

La relación entre Cardi B y Stefon Diggs comenzó a hacer ruido en octubre de 2024, cuando fueron vistos juntos por primera vez. Desde entonces, han aparecido en varios eventos públicos, aunque la rapera había evitado confirmar oficialmente el romance.

En la entrevista, explicó que quiso esperar para anunciar el embarazo hasta asegurarse de que todo estuviera en orden, y confesó que incluso sus padres aún no sabían la noticia en el momento de la grabación.