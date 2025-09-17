'Camp Rock' está de regreso: Disney confirma la tercera película con los Jonas Brothers

Disney ha encendido la nostalgia de toda una generación al anunciar oficialmente el regreso de la icónica película musical: Camp Rock 3.
La producción ya está en marcha, con los Jonas Brothers retomando sus papeles como los integrantes de Connect 3 y por supuesto también Demi Lovato formará parte de la trilogía.Esta nueva entrega saldrá en Disney Channel y Disney+.
Disney inicia el rodaje de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers
Después de semanas de rumores, ya es oficial: Camp Rock 3 está en camino. Disney confirmó que la esperada tercera entrega de esta popular franquicia juvenil llegará pronto a la plataforma, retomando la historia del campamento musical que marcó a toda una generación.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Disney+, donde se presentó al elenco que dará vida a esta nueva película. Entre los nombres destacados están varios protagonistas originales, como los Jonas Brothers y María Canals-Barrera, quienes regresan para continuar la historia que conquistó a miles de fans desde 2008.
La noticia también fue respaldada por el propio Joe Jonas, quien compartió un video en sus redes sociales en el que aparece caminando con una estética que remite directamente al universo de Camp Rock. El clip está acompañado de una frase que no ha tardado en emocionar a los fans: "Bastante cerca. Bienvenido de nuevo, Shane Gray", en referencia al personaje que interpretó en las dos primeras películas.
De acuerdo con la plataforma de streaming, el rodaje ya está en marcha en Vancouver, Canadá, y no solo marca el regreso de Kevin, Joe y Nick Jonas como actores, sino también como productores ejecutivos del proyecto.
Por su parte, Demi Lovato (quien interpretó a "Mitchie Torres" en las dos primeras entregas) también forma parte del equipo como productora ejecutiva, aunque su participación como actriz aún no ha sido confirmada.
Además del regreso de los personajes clásicos, Camp Rock 3contará con una nueva generación de campistas. Entre los nuevos integrantes se encuentran Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.
¿De qué se tratará Camp Rock 3?
En esta nueva entrega, Camp Rock 3seguirá a los miembros de Connect 3 en su regreso al icónico campamento musical, ahora en búsqueda de un acto de apertura para su gira de reencuentro.
La trama buscará conectar con una nueva generación de espectadores, pero sin dejar de lado a los fans originales. De hecho, Maria Canals-Barrera volverá a interpretar a "Connie Torres", la mamá de "Mitchie".
¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?
Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno ni más detalles sobre la trama, lo cierto es que muchos fans esperan la tercera entrega con ansias.