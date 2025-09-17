'Camp Rock' está de regreso: Disney confirma la tercera película con los Jonas Brothers

Disney inicia el rodaje de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers

Después de semanas de rumores, ya es oficial: Camp Rock 3 está en camino. Disney confirmó que la esperada tercera entrega de esta popular franquicia juvenil llegará pronto a la plataforma, retomando la historia del campamento musical que marcó a toda una generación.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Disney+, donde se presentó al elenco que dará vida a esta nueva película. Entre los nombres destacados están varios protagonistas originales, como los Jonas Brothers y María Canals-Barrera, quienes regresan para continuar la historia que conquistó a miles de fans desde 2008.

Nick, Joe y Kevin Jonas (Getty Images)

La noticia también fue respaldada por el propio Joe Jonas, quien compartió un video en sus redes sociales en el que aparece caminando con una estética que remite directamente al universo de Camp Rock. El clip está acompañado de una frase que no ha tardado en emocionar a los fans: "Bastante cerca. Bienvenido de nuevo, Shane Gray", en referencia al personaje que interpretó en las dos primeras películas.

De acuerdo con la plataforma de streaming, el rodaje ya está en marcha en Vancouver, Canadá, y no solo marca el regreso de Kevin, Joe y Nick Jonas como actores, sino también como productores ejecutivos del proyecto.

Por su parte, Demi Lovato (quien interpretó a "Mitchie Torres" en las dos primeras entregas) también forma parte del equipo como productora ejecutiva, aunque su participación como actriz aún no ha sido confirmada.

The Jonas Brothers, ya sea de gira o en premiere de la pelicula Camp Rock 2, no dejan de trabajar y de divertirse (Clasos)

Además del regreso de los personajes clásicos, Camp Rock 3 contará con una nueva generación de campistas. Entre los nuevos integrantes se encuentran Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.