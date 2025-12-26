Amor bajo los reflectores: Estas son las parejas más ‘hot’ de 2025

En un año donde las carreras artísticas, deportivas y empresariales de las celebridades siguieron acaparando titulares, la vida romántica de los famosos también fue protagonista. Desde bodas de ensueño hasta compromisos mediáticos, 2025 se consolidó como un año donde el amor entre rostros conocidos tuvo sus momentos más mediáticos y comentados.
El fenómeno no solo se vivió en Hollywood, sino también en la música, los deportes, los negocios y las casas reales europeas, desde donde surgieron las parejas más hot de 2025.
Selena Gomez y Benny Blanco: una boda de ensueño
La cantante y actriz Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco formalizaron su relación y la llevaron al altar en septiembre de 2025. Después de haber iniciado su romance en 2023 y anunciar su compromiso en diciembre de 2024, la pareja celebró un enlace el 27 de septiembre de 2025 en Santa Barbara, California, en una ceremonia que reunió a estrellas como Taylor Swift y Ed Sheeran.
El matrimonio se destacó por su carácter elegante y por cómo ambos artistas han integrado su relación personal con colaboraciones creativas, incluida la producción del álbum I Said I Love You First de Gomez, lanzado en marzo de 2025, donde Blanco también fue parte fundamental.
La boda fue vista no solo como una celebración del amor, sino como la cristalización de una etapa de estabilidad para Gomez, cuyo perfil mediático ha transitado por décadas de relaciones públicas y sonados romances.
Taylor Swift y Travis Kelce: la pareja powerhouse que une música y deporte
Mediáticamente una de las parejas más poderosas del momento, Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce siguieron dominando titulares en 2025. La pareja, que comenzó a salir en 2023, anunció su compromiso en agosto de 2025, tras casi dos años de relación.
La forma en que han equilibrado sus exigentes carreras —Swift con su gira Global y proyectos discográficos récord y Kelce con sus compromisos en la NFL— ha sido objeto de análisis y cobertura constante. Según fuentes especializadas, ambos han abordado la planificación de su futura boda como un proyecto conjunto, enfatizando la importancia del equilibrio y la colaboración en su vida compartida.
Jeff Bezos y Lauren Sánchez: la boda de lujo que acaparó las miradas del mundo
El evento, que se llevó a cabo en múltiples locaciones históricas como la basílica de San Giorgio Maggiore, fue cubierto por medios globales no solo por el perfil de los invitados —que incluyeron a grandes figuras de Hollywood y entretenimiento— sino también por el impacto económico y cultural del festejo en la ciudad.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: los modernos Romeo y Julieta
La pareja formada por Brooklyn Beckham y Nicola Peltz continuó siendo objeto de atención mediática en 2025. Aunque su relación comenzó varios años atrás y se casaron en 2022, su solidez y el distanciamiento de la familia Beckham los hizo acaparar titulares y generar material sobre las posibles razones que encendieron el conflicto entre el primogénito de David y Victoria Beckham con su clan y la reforzada cercanía con su familia política.
Harry y Meghan, duques de Sussex: el amor lejos del trono y cerca del ojo público
El príncipe Harry y Meghan Markle siguen siendo una de las parejas más influyentes y comentadas del año, incluso en contextos que trascienden lo romántico hacia lo político y mediático.
Tras su salida como miembros activos de la familia real británica en 2020, la pareja ha vivido un periodo de independencia mediática desde Estados Unidos, diversificando su presencia en plataformas y proyectos propios.
En 2025, la pareja tuvo gran relevancia mediática, tanto por los mínimos acercamientos de Harry con el rey Carlos III, como por los proyectos profesionales encabezados por Meghan como el lanzamiento de su marca As Ever, los programas de estilo de vida en Netflix y el constante apoyo de su familia en los mismos.
William y Kate, príncipes de Gales: la solidez de los futuros reyes ante los desafíos de la vida
El príncipe William y la princesa Kate han sido una historia de amor continuada y resiliente que sigue capturando la atención global en 2025.
Más allá de los eventos oficiales, su matrimonio de más de una década ha mostrado señales de profunda conexión y apoyo mutuo, especialmente tras desafíos personales como la salud de Kate (o el cáncer de Carlos III) y las presiones que conlleva la vida pública real.
La pareja no solo ha fortalecido su vínculo a través de las apariciones públicas y las responsabilidades oficiales, sino que también ha mostrado una faceta más íntima y humana, al dejar ver algunos detalles de su vida en familia, los valores que comparten con sus hijos y al hablar de los momentos de fragilidad que los vuelven más cercanos a su pueblo.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: amor consolidado y planes de boda
La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se ha convertido, con los años, en una de las historias románticas más sólidas y observadas del deporte mundial. Se conocieron en 2016 y, desde entonces, han construido una familia numerosa que hoy incluye a sus hijos en común y a los hijos mayores del futbolista, a quienes Georgina ha criado como propios.
Más allá de un anillo o una fecha concreta, su narrativa pública ha girado en torno a la estabilidad emocional, la crianza compartida y el acompañamiento mutuo en una carrera marcada por cambios de país, presión mediática y exposición constante.
Georgina, además, ha consolidado su perfil como figura pública independiente —modelo, empresaria y protagonista de su propia docuserie—, mientras Ronaldo atraviesa una etapa más reflexiva de su carrera deportiva, con la familia como eje central.
Millie Bobby Brown y Jacob Bongiovi: matrimonio y paternidad juvenil
La actriz Millie Bobby Brown y Jacob Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, representan una nueva generación de parejas famosas que han apostado por la discreción. Tras anunciar su compromiso siendo muy jóvenes, la pareja formalizó su relación y se casó en una ceremonia íntima, alejada del espectáculo tradicional de Hollywood.
Su historia ha sido celebrada por la manera en que ambos han protegido su vida privada, incluso cuando el apellido Bongiovi y el estrellato de Stranger Things parecían garantizar una exposición constante. En 2025, ya como matrimonio, se consolidaron como una pareja estable que equilibra carreras emergentes, familia y una narrativa pública cuidadosamente controlada, que incluyó la adopción de una bebé, por lo ahora también debutaron como papás.
Martha Higareda y Lewis Howes: amor consciente y una nueva etapa como padres
La actriz Martha Higareda y el empresario y conferencista Lewis Howes llevaron su historia de amor a un nuevo nivel al convertirse en papás, un paso que marcó profundamente su narrativa pública.
Tras una relación construida desde el crecimiento personal, la espiritualidad práctica y el trabajo emocional —temas que ambos han abordado abiertamente—, la llegada de sus hijas gemelas reforzó su imagen como pareja enfocada en la familia y el bienestar.
En 2025, su historia fue leída no sólo como un romance, sino como un proyecto de vida compartido que resonó especialmente con sus fans interesados en la salud emocional, la paternidad consciente y el equilibrio entre trabajo y vida personal.
Christian Nodal y Ángela Aguilar: el amor más polémico y mediático del año
Si hubo una relación que sacudió el panorama mediático latino, fue la de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Su romance, que avanzó rápidamente hacia el matrimonio, provocó debate, conversación y reacciones encontradas tanto en redes sociales como en la industria musical.