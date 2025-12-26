Amor bajo los reflectores: Estas son las parejas más ‘hot’ de 2025

Selena Gomez y Benny Blanco: una boda de ensueño

La cantante y actriz Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco formalizaron su relación y la llevaron al altar en septiembre de 2025. Después de haber iniciado su romance en 2023 y anunciar su compromiso en diciembre de 2024, la pareja celebró un enlace el 27 de septiembre de 2025 en Santa Barbara, California, en una ceremonia que reunió a estrellas como Taylor Swift y Ed Sheeran.

El matrimonio se destacó por su carácter elegante y por cómo ambos artistas han integrado su relación personal con colaboraciones creativas, incluida la producción del álbum I Said I Love You First de Gomez, lanzado en marzo de 2025, donde Blanco también fue parte fundamental.

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California (Instagram / Petra F. Collins para Selena Gomez)

La boda fue vista no solo como una celebración del amor, sino como la cristalización de una etapa de estabilidad para Gomez, cuyo perfil mediático ha transitado por décadas de relaciones públicas y sonados romances.

Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California (Instagram / Petra F. Collins para Selena Gomez )

Taylor Swift y Travis Kelce: la pareja powerhouse que une música y deporte

Mediáticamente una de las parejas más poderosas del momento, Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce siguieron dominando titulares en 2025. La pareja, que comenzó a salir en 2023, anunció su compromiso en agosto de 2025, tras casi dos años de relación.

Taylor Swift se comprometió coin Travis Kelce (Instagram)

La forma en que han equilibrado sus exigentes carreras —Swift con su gira Global y proyectos discográficos récord y Kelce con sus compromisos en la NFL— ha sido objeto de análisis y cobertura constante. Según fuentes especializadas, ambos han abordado la planificación de su futura boda como un proyecto conjunto, enfatizando la importancia del equilibrio y la colaboración en su vida compartida.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez: la boda de lujo que acaparó las miradas del mundo

En el terreno empresarial y mediático, la relación entre Jeff Bezos, fundador de Amazon, y la presentadora y productora Lauren Sánchez culminó en una boda fastuosa que se extendió tres días en Venecia, Italia, del 26 al 28 de junio de 2025.

El evento, que se llevó a cabo en múltiples locaciones históricas como la basílica de San Giorgio Maggiore, fue cubierto por medios globales no solo por el perfil de los invitados —que incluyeron a grandes figuras de Hollywood y entretenimiento— sino también por el impacto económico y cultural del festejo en la ciudad.