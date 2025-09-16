Más allá de las polémicas que han rodeado la vida de Karla Sofía Gascón en los últimos meses, la actriz española se prepara para dar un nuevo impulso a su carrera con uno de sus papeles más esperados: protagonizará la comedia italiana Scuola di seduzione (Escuela de Seducción), dirigida por el actor y cineasta Carlo Verdone.
Nuevo comienzo para Karla Sofía Gascón: vuelve como protagonista de una comedia italiana
Todo parece indicar que las polémicas que rodearon a Karla Sofía Gascón en los últimos meses han quedado atrás. Gracias a la proyección internacional que ha ganado su nombre, la actriz española se embarca ahora en un nuevo proyecto cinematográfico italiano.
Se trata de Scuola di seduzione, una película dirigida por el reconocido cineasta Carlo Verdone, ambientada en un futuro cercano donde la inteligencia artificial juega un papel clave, incluso en las relaciones sentimentales.
"Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de 'Scuola di seduzione' Italia", escribió Karla Sofía en su cuenta de Instagram.
La historia reúne a seis personajes, todos ellos marcados por inseguridades afectivas y fragilidad emocional, quienes deciden acudir a una “escuela de seducción” o a una entrenadora del amor para encontrar respuestas. Algunos buscan enamorarse, otros salvar relaciones que se están apagando, y otros simplemente entender lo que les ha pasado en el pasado.
Para Gascón este papel representa un reto adicional: no solo explorar un registro diferente al de sus últimos trabajos, sino también se consolida como actriz en el ámbito internacional tras la polémica que la rodeó durante la campaña de premios de Emilia Pérez.
Cabe destacar que, además de Scuola di seduzione, la actriz española tiene otros proyectos en marcha, como el western Trinidad, junto a Paz Vega y Gabriela Andrada, y otras colaboraciones de cine internacional que muestran su ambición por mantener una presencia activa en distintos mercados.
¿Cuándo se estrena la película
Scuola di seduzione
, protagonizada por Karla Sofía Gascón?
La película Scuola di seduzione que se grabará en Roma, estará disponible en 2026 a través de Paramount+.
Carlo Verdone, figura destacada del cine cómico italiano desde los años ochenta, no solo dirige esta película, sino que también forma parte del reparto. A él se suman otros nombres destacados como Vittoria Puccini y Lino Guanciale.
"Hoy es un día muy particular. Estoy muy contento porque me encuentro en el set de mi película número 28. Esperamos hacerlo bien... yo haré lo posible", dijo el director italiano.
La polémica que 'tambaleó' la carrera de Karla Sofía Gascón
En febrero de este año, Karla Sofía Gascón fue criticada por una serie de publicaciones antiguas en X (antes Twitter) que reavivaron debates sobre racismo, islamofobia, xenofobia y expresiones ofensivas hacia diversas comunidades justo en el contexto mediático de la película Emilia Pérez.
Algunos de los comentarios en cuestión incluían críticas despectivas al Islam, observaciones sobre mujeres musulmanas con el traje tradicional, alusiones ofensivas sobre George Floyd, cuestionamientos al idioma inglés frente al árabe, y juicios sobre los Premios Oscar y otros eventos sociales.
La polémica creció mucho al coincidir con la campaña de premios de Emilia Pérez, ya que la película fue nominada para varios galardones importantes, lo que puso bajo escrutinio no solo la actuación de Gascón sino su historial en redes sociales.
El director Jacques Audiard (responsable de la película) se deslindó de esos comentarios, calificándolos de “imperdonables”, diciendo que habían dañado la confianza y el ambiente de trabajo en el equipo.
Ante la presión pública, Karla Sofía Gascón ofreció disculpas públicas. Reconoció que algunos de sus mensajes causaron dolor, afirmó que como persona transgénero entiende el sufrimiento y dijo que no es racista ni arma de odio. También señaló que ciertos comentarios podrían haber sido sacados de contexto y afirmó que no todos los tuits que se le atribuyen son suyos.
Para evitar que la controversia ensombreciera la película durante los premios, Gascón anunció que guardaría silencio mediático, y se retiró de parte de la promoción.