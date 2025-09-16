Nuevo comienzo para Karla Sofía Gascón: vuelve como protagonista de una comedia italiana

Karla Sofía Gascón protagonizará nueva comedia italiana

Todo parece indicar que las polémicas que rodearon a Karla Sofía Gascón en los últimos meses han quedado atrás. Gracias a la proyección internacional que ha ganado su nombre, la actriz española se embarca ahora en un nuevo proyecto cinematográfico italiano.

Se trata de Scuola di seduzione, una película dirigida por el reconocido cineasta Carlo Verdone, ambientada en un futuro cercano donde la inteligencia artificial juega un papel clave, incluso en las relaciones sentimentales.

"Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de 'Scuola di seduzione' Italia", escribió Karla Sofía en su cuenta de Instagram.

La historia reúne a seis personajes, todos ellos marcados por inseguridades afectivas y fragilidad emocional, quienes deciden acudir a una “escuela de seducción” o a una entrenadora del amor para encontrar respuestas. Algunos buscan enamorarse, otros salvar relaciones que se están apagando, y otros simplemente entender lo que les ha pasado en el pasado.

Para Gascón este papel representa un reto adicional: no solo explorar un registro diferente al de sus últimos trabajos, sino también se consolida como actriz en el ámbito internacional tras la polémica que la rodeó durante la campaña de premios de Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón será la protagonista de una nueva comedia italiana 'Scuola di seduzione'. (Matthias Nareyek/Getty Images)

Cabe destacar que, además de Scuola di seduzione, la actriz española tiene otros proyectos en marcha, como el western Trinidad, junto a Paz Vega y Gabriela Andrada, y otras colaboraciones de cine internacional que muestran su ambición por mantener una presencia activa en distintos mercados.

¿Cuándo se estrena la película

Scuola di seduzione

, protagonizada por Karla Sofía Gascón?

La película Scuola di seduzione que se grabará en Roma, estará disponible en 2026 a través de Paramount+.

Carlo Verdone, figura destacada del cine cómico italiano desde los años ochenta, no solo dirige esta película, sino que también forma parte del reparto. A él se suman otros nombres destacados como Vittoria Puccini y Lino Guanciale.

"Hoy es un día muy particular. Estoy muy contento porque me encuentro en el set de mi película número 28. Esperamos hacerlo bien... yo haré lo posible", dijo el director italiano.