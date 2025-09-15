Vuelven al lugar donde todo comenzó: Zoe Kravitz y Harry Styles son captados otra vez juntos en Roma

Zoë Kravitz y Harry Styles vuelven a ser captados en Roma

Esta nueva cita por la capital italiana se produce después de que las dos estrellas fueron vistas tomando un vuelo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey el jueves 11 de septiembre, aparentemente con destino a Italia.

Zoe Kravitz y Harry Styles (The Grosby Group)

Para la ocasión, Harry Styles usó un pantalón de mezclilla, una playera cómoda y tenis, mientras que Zoë Kravitz llevaba puesto un vestido negro con encaje y zapatos de piso de color rojo.

Esta no es la primera vez que el cantante y la actriz son captados juntos; la primera vez que levantaron sospechas de romance fue el pasado 24 de agosto cuando fueron grabados por un fan caminando del brazo por las calles de Roma, lo que encendió las primeras especulaciones sobre una posible relación amorosa.



Harry Styles and Zoë Kravitz… two of the hottest people in the world, thank you God! pic.twitter.com/vT95qvRSbb — anna bea (@axlsugar) August 24, 2025

En ese momento, una fuente le dijo a la revista People que Styles y Zoë habían pasado tiempo juntos mientras ella se encontraba en plena promoción de su nueva película Caught Stealing.

Poco más de una semana después ya no había dudas de que mantienen una relación cuando fueron vistos caminando de la mano durante una tarde en Williamsburg, Brooklyn.