Vuelven al lugar donde todo comenzó: Zoe Kravitz y Harry Styles son captados otra vez juntos en Roma

El romance entre Zoë Kravitz y Harry Styles ha vuelto a acaparar la atención de los medios con una nueva escapada romántica en Europa.
El cantante, de 31 años, y la actriz, de 36, fueron fotografiados este fin de semana tomados de las manos y platicando mientras paseaban por las calles de Roma.
Zoë Kravitz y Harry Styles vuelven a ser captados en Roma
Esta nueva cita por la capital italiana se produce después de que las dos estrellas fueron vistas tomando un vuelo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey el jueves 11 de septiembre, aparentemente con destino a Italia.
Para la ocasión, Harry Styles usó un pantalón de mezclilla, una playera cómoda y tenis, mientras que Zoë Kravitz llevaba puesto un vestido negro con encaje y zapatos de piso de color rojo.
Esta no es la primera vez que el cantante y la actriz son captados juntos; la primera vez que levantaron sospechas de romance fue el pasado 24 de agosto cuando fueron grabados por un fan caminando del brazo por las calles de Roma, lo que encendió las primeras especulaciones sobre una posible relación amorosa.
En ese momento, una fuente le dijo a la revista People que Styles y Zoë habían pasado tiempo juntos mientras ella se encontraba en plena promoción de su nueva película Caught Stealing.
Poco más de una semana después ya no había dudas de que mantienen una relación cuando fueron vistos caminando de la mano durante una tarde en Williamsburg, Brooklyn.
¿La relación de Zoë Kravitz y Harry Styles va en serio?
De acuerdo a una fuente citada por el medio, durante su viaje a Nueva York la pareja se reunió con el papá Zoë, Lenny Kravitz, para almorzar.
“Todos parecían estar pasándola genial. Además, (Zoë) le ha estado presentando a Harry a sus amigos”, dijo el informante. “Tienen una gran química, mucho de qué hablar y parecen divertirse juntos", agregó.
Por otra parte, otra fuente confirmó al sitio de noticias Page Six que el exintegrante de One Direction y la actriz de Big Little Lies tienen algo más que una simple aventura: "Siento que han pasado de cero a sesenta", dijo."Es muy difícil salir con alguien famoso. Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por nada", agregó. Finalmente aseguró: "Pero es muy nuevo y original, y simplemente se lo están pasando bien".
Ahora que el romance entre Zoë Kravitz y Harry Styles ha acaparado la atención, un amigo del cantante le confirmó al medio que el intérprete quiere disfrutar de su relación "normal" alejada del ojo público: “Quiere ser lo más normal posible. Si pudiera andaría de incógnito por Brooklyn todo el día, pero ese no es su estilo de vida”.