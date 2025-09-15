Publicidad

Espectáculos

Sofía Vergara se ausenta de los Emmy 2025 por una inesperada emergencia médica

La actriz colombiana sorprendió al ausentarse de los Premios Emmy 2025, donde estaba confirmada como presentadora. Horas después, reveló la causa.
lun 15 septiembre 2025 09:12 AM
sofia-vergara-ausencia-emmy.jpg
Sofía Vergara

La noche de los Premios Emmy 2025 prometía ser una de las más brillantes del año, y todo indicaba que Sofía Vergara sería una de las protagonistas.

Confirmada como presentadora en la ceremonia, su presencia en la alfombra roja era una de las más esperadas. Sin embargo, para sorpresa de todos, la actriz colombiana no apareció.

Horas después del evento, Sofía rompió el silencio con una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral. Con una bata hospitalaria y el rostro parcialmente inflamado, escribió con ironía: “No llegué a los Emmy, pero sí al ER”.

La actriz explicó que había sufrido una inesperada reacción alérgica en uno de sus ojos justo cuando se disponía a salir rumbo a la ceremonia. “La alergia en el ojo más loca”, añadió en sus historias, mostrando imágenes del momento en el que recibía atención médica de urgencia.

La actriz también publicó un video desde el cuarto de hospital, donde se le ve lavando el ojo afectado mientras recibe atención médica.

Con humor, transparencia, la actriz dejó claro una vez más por qué sigue siendo una de las celebridades más queridas del espectáculo latino.

Aunque esta vez no brilló en la alfombra roja, lo hizo desde la sinceridad y la autenticidad, conectando con su audiencia desde un lugar muy distinto: el hospital.

El papel ausente de Sofía Vergara en una noche clave

Sofía Vergara estaba programada para presentar uno de los premios de la noche, compartiendo escenario con figuras como Jennifer Coolidge, Tina Fey, Angela Bassett y Catherine Zeta-Jones.

Su ausencia fue notoria, especialmente considerando el gran año que ha tenido profesionalmente.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Sofía Vergara

Tras el éxito de Griselda, la serie de Netflix en la que interpreta a la famosa narcotraficante Griselda Blanco, Vergara ha sido reconocida por la crítica por su versatilidad y fuerza interpretativa.

La serie marcó un cambio importante en su carrera, alejándola del rol cómico por el que fue conocida durante años en Modern Family.

Tags

Sofía Vergara

portadaseptiembre (1).jpg

