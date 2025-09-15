Sofía Vergara se ausenta de los Emmy 2025 por una inesperada emergencia médica

Horas después del evento, Sofía rompió el silencio con una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral. Con una bata hospitalaria y el rostro parcialmente inflamado, escribió con ironía: “No llegué a los Emmy, pero sí al ER”.

La actriz explicó que había sufrido una inesperada reacción alérgica en uno de sus ojos justo cuando se disponía a salir rumbo a la ceremonia. “La alergia en el ojo más loca”, añadió en sus historias, mostrando imágenes del momento en el que recibía atención médica de urgencia.

La actriz también publicó un video desde el cuarto de hospital, donde se le ve lavando el ojo afectado mientras recibe atención médica.

Con humor, transparencia, la actriz dejó claro una vez más por qué sigue siendo una de las celebridades más queridas del espectáculo latino.

Aunque esta vez no brilló en la alfombra roja, lo hizo desde la sinceridad y la autenticidad, conectando con su audiencia desde un lugar muy distinto: el hospital.

