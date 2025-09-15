¿Quién es Fátima Bosch? La ganadora de Miss Universo México 2025

Este fin de semana se celebró en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la ciudad de Zapopan, Jalisco, la gran final de Miss Universo México 2025.
La cita reunió a las 32 participantes de cada estado en una velada llena de glamour, emoción y belleza donde la corona se quedó en manos de la representante de Tabasco, Fátima Bosch Fernández, quien representará a México en la 74ª edición de Miss Universo que se llevará a cabo en la Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.
¿Quién es Fátima Bosch?
La joven Fátima Bosch Fernández tiene 24 años y es originaria de Santiago de Teapa, Tabasco. La modelo recibió la invitación para participar en Miss Universo México por primera vez en 2019, pero la rechazó porque le dio prioridad a sus estudios.
Estudió la licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana y realizó otros estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.
Además de su gusto por la moda, también disfruta de actividades como la equitación, el tenis, la música, la lectura y la pintura. En Instagram cuenta con 282 mil seguidores, mientras que en TikTok, supera los 148 mil. A través de sus redes sociales comparte fotos de sus viajes, su vida personal y su preparación para Miss Universo.
Su pasión por la moda la llevó a impulsar proyectos sustentables, como una pasarela universitaria elaborada con telas recicladas, y a colaborar con la Fundación Gritos de Amor para apoyar a niños y jóvenes migrantes.
Fátima Bosch compartió que de niña sufrió de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia, incluso fue víctima de bullying en la escuela.
El mensaje de esperanza de Fátima Bosch
Fátima Bosch se convirtió en la primera mujer de su estado en obtener la corona de Miss Universo México. La joven será la encargada de representar a México en la 74ª edición de Miss Universe en Tailandia, el próximo 21 de noviembre.
Durante la etapa de preguntas, la joven destacó con un mensaje lleno de inspiración: “Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde solo había oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz, pero sobre todo, a que crean que son suficientes con lo que son el día de hoy”, expresó.
Además, compartió su visión sobre el país que sueña para todos en el futuro: “Quiero un México con salud y donde las mujeres puedan salir sin miedo. Sueño con un país justo para los niños, donde sus derechos se respeten y crezcan con oportunidades. Donde ningún niño tenga la necesidad de renunciar a sus sueños. Yo los invito a todos a construir un México soñado, porque si queremos, podemos”.
Fátima y Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, fueron las dos finalistas del certamen de belleza. Al final, la representante de Tabasco recibió la corona de manos de Melissa Flores, la ganadora de Miss Universo México 2024.