¿Quién es Fátima Bosch? La ganadora de Miss Universo México 2025

¿Quién es Fátima Bosch?

La joven Fátima Bosch Fernández tiene 24 años y es originaria de Santiago de Teapa, Tabasco. La modelo recibió la invitación para participar en Miss Universo México por primera vez en 2019, pero la rechazó porque le dio prioridad a sus estudios.

Fátima Bosch (Instagram)

Estudió la licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana y realizó otros estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Además de su gusto por la moda, también disfruta de actividades como la equitación, el tenis, la música, la lectura y la pintura. En Instagram cuenta con 282 mil seguidores, mientras que en TikTok, supera los 148 mil. A través de sus redes sociales comparte fotos de sus viajes, su vida personal y su preparación para Miss Universo.

Su pasión por la moda la llevó a impulsar proyectos sustentables, como una pasarela universitaria elaborada con telas recicladas, y a colaborar con la Fundación Gritos de Amor para apoyar a niños y jóvenes migrantes.

Fátima Bosch compartió que de niña sufrió de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia, incluso fue víctima de bullying en la escuela.