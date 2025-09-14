Sharon Osbourne se pronuncia por primera vez a casi dos meses de la muerte de Ozzy

Sharon Osbourne se pronuncia por primera vez tras la muerte de Ozzy

A casi dos meses de la muerte de Ozzy Osbourne , su viuda, Sharon, de 72 años, se pronunció públicamente por primera vez y compartió cómo ha estado desde que el rockero de Black Sabbath murió a los 76 años el pasado 22 de julio a causa de un infarto.

Ozzy Osbourne y su esposa, Sharon Osbourne (Getty Images)

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, la estrella de televisión compartió que todavía está lidiando con el dolor que le provoca la muerte de su esposo, sin embargo, agradeció todas la muestras de cariño que ha recibido de los fan del cantante tras su dolorosa pérdida.

"Todavía me cuesta encontrar las palabras para expresar lo agradecida que estoy por el enorme amor y apoyo que me han demostrado en las redes sociales", escribió Sharon junto a un video en el que aparece acompañada de su hija Kelly en una cetrería .

“Sus comentarios, publicaciones y homenajes me han reconfortado más de lo que imaginan. Nada ha pasado desapercibido; de hecho, me han ayudado a sobrellevar muchas noches. Aunque todavía estoy encontrando mi equilibrio, quería compartir algunas criaturas maravillosas con las que tuve la oportunidad de pasar una tarde”, agregó.

En el video que compartió aparece Sharon y Kelly Osbourne interactuando con las aves. En una toma, se puede ver a un halcón volando hacia el guante de la presentadora para alimentarse ellas observaban con asombro, mientras que en patria parte del video ambas se divierten con un búho blanco.

“La conexión que se crea con estas poderosas aves se basa completamente en la confianza. Solo elegirán posarse sobre ti si perciben que estás a salvo y que no les tienes miedo. Es un vínculo que conozco muy bien, y la experiencia fue realmente mágica”, expresó. “Los amo a todos y les agradezco profundamente la increíble cantidad de amor que continúan enviándome”, finalizó.