Sharon Osbourne se pronuncia por primera vez a casi dos meses de la muerte de Ozzy

Sharon Osbourne rompió el silencio y por primera vez se pronunció sobre la muerte de su esposo, Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio a los 76 años, a causa de un infarto.
La estrella de televisión compartió un video en Instagram de ella y su hija Kelly disfrutando de su tiempo en una cetrería local y agradeció a sus fans por todo el amor y apoyo que ha recibido desde el fallecimiento de su esposo.
Sharon Osbourne se pronuncia por primera vez tras la muerte de Ozzy
A casi dos meses de la muerte de Ozzy Osbourne, su viuda, Sharon, de 72 años, se pronunció públicamente por primera vez y compartió cómo ha estado desde que el rockero de Black Sabbath murió a los 76 años el pasado 22 de julio a causa de un infarto.
A través de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, la estrella de televisión compartió que todavía está lidiando con el dolor que le provoca la muerte de su esposo, sin embargo, agradeció todas la muestras de cariño que ha recibido de los fan del cantante tras su dolorosa pérdida.
"Todavía me cuesta encontrar las palabras para expresar lo agradecida que estoy por el enorme amor y apoyo que me han demostrado en las redes sociales", escribió Sharon junto a un video en el que aparece acompañada de su hija Kelly en una cetrería .
“Sus comentarios, publicaciones y homenajes me han reconfortado más de lo que imaginan. Nada ha pasado desapercibido; de hecho, me han ayudado a sobrellevar muchas noches. Aunque todavía estoy encontrando mi equilibrio, quería compartir algunas criaturas maravillosas con las que tuve la oportunidad de pasar una tarde”, agregó.
En el video que compartió aparece Sharon y Kelly Osbourne interactuando con las aves. En una toma, se puede ver a un halcón volando hacia el guante de la presentadora para alimentarse ellas observaban con asombro, mientras que en patria parte del video ambas se divierten con un búho blanco.
“La conexión que se crea con estas poderosas aves se basa completamente en la confianza. Solo elegirán posarse sobre ti si perciben que estás a salvo y que no les tienes miedo. Es un vínculo que conozco muy bien, y la experiencia fue realmente mágica”, expresó. “Los amo a todos y les agradezco profundamente la increíble cantidad de amor que continúan enviándome”, finalizó.
La familia Osbourne despide a Ozzy
Sharon Osbourne fue vista públicamente por última vez en la procesión fúnebre de Ozzy Osbourne en la ciudad de Birmingham , Inglaterra, el 30 de julio. La familia, vestida de negro, detuvo la procesión por un momento para ver los homenajes que los fanáticos le dejaron alcantante en el puente y la banca de Black Sabbath.
Levantaron carteles de paz ante la multitud que los aclamaba antes de depositar sus propios tributos florales, Sharon estuvo acompañada por sus hijos Kelly y Jack. La hija mayor de la pareja, Aimee Osbourne, y el hijo de Ozzy, Louis Osbourne, a quien tuvo con Thelma Riley.
Ozzy Osbourne murió el pasado 22 de julio, así lo confirmó su familia a través de un comunicado: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana”, declararon en un comunicado. “Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.
De acuerdo con el certificado de defunción presentado por su hija Aimée Osbourne en un registro de Londres y obtenido por el diario The New York Times, el líder de Black Sabbath murió de un ataque cardíaco. El documento también enumera como causas de su muerte: paro cardíaco extrahospitalario, así como enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica.