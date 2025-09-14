Owen Cooper, protagonista de 'Adolescencia', hace historia al ser el actor más joven en ganar un Emmy

¿Quién es Owen Cooper, protagonista de 'Adolescencia'?

Owen Cooper nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra, y hasta hace muy poco, su vida giraba más en torno a los entrenamientos de fútbol que a los sets de grabación. Jugaba como parte del equipo sub-15 de los Warrington Rylands y parecía encaminado a una vida deportiva... hasta que algo cambió.

Ese "algo" fue ver la película Lo Imposible, que despertó en él una nueva pasión: la actuación. Fascinado por la fuerza emocional del cine, Owen decidió probar suerte en el teatro y se unió a la escuela de actuación The Drama Mob en Manchester. Lo que comenzó como un hobby pronto se convirtió en una verdadera vocación.

Aunque Adolescencia es su primer papel profesional, su interpretación de Jamie Miller —un adolescente acusado de un crimen que sacude a su comunidad— ha sido recibida con una ovación crítica. El papel no solo le valió su primer Emmy, sino que también lo puso en el radar de la industria como uno de los talentos más prometedores de su generación.

Y esto apenas comienza. Owen ya tiene nuevos proyectos en puerta: dará vida al joven Heathcliff en una próxima adaptación de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, y también aparecerá en la serie de la BBC Film Club, donde interpretará a un personaje llamado Callum.

De entrenar en las canchas de fútbol a pisar las alfombras rojas más importantes del mundo, Owen Cooper está demostrando que tiene mucho que contar —y aún más por conquistar.