Los Premios Emmy 2025 estuvieron marcados por momentos memorables, pero uno de los más impactantes fue protagonizado por un joven actor que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento.
Owen Cooper, con tan solo 15 años, se convirtió en el ganador más joven en la historia de los Emmy en recibir una estatuilla en cualquier categoría de actuación.
Publicidad
Owen Cooper, protagonista de 'Adolescencia', hace historia al ser el actor más joven en ganar un Emmy
Este reconocimiento se lo ganó por su papel debut como Jamie Miller en la miniserie británica Adolescencia (Adolescence), estrenada por Netflix. En la trama, Jamie es un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase.
Adolescencia ha dado mucho de qué hablar desde su estreno en Netflix. Dirigida por Lindsey Mendick y escrita por Jordan Hogg, la historia gira en torno a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de su compañera de clase, Katie.
Lo que distingue a la serie no es solo su potente trama, sino su forma: cada uno de los cuatro episodios está filmado en un solo plano secuencia, sin cortes visibles, lo que genera una sensación constante de tensión, urgencia y cercanía emocional.
La narrativa es cruda, honesta y muchas veces incómoda, abordando temas como la presión social, el bullying, el impacto de las redes sociales, la salud mental y la fragilidad emocional de la adolescencia.
A través del personaje de Jamie, la serie no busca ofrecer respuestas fáciles, sino cuestionar las estructuras familiares, educativas y sociales que moldean la experiencia adolescente.
Publicidad
¿Quién es Owen Cooper, protagonista de 'Adolescencia'?
Owen Cooper nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra, y hasta hace muy poco, su vida giraba más en torno a los entrenamientos de fútbol que a los sets de grabación. Jugaba como parte del equipo sub-15 de los Warrington Rylands y parecía encaminado a una vida deportiva... hasta que algo cambió.
Ese "algo" fue ver la película Lo Imposible, que despertó en él una nueva pasión: la actuación. Fascinado por la fuerza emocional del cine, Owen decidió probar suerte en el teatro y se unió a la escuela de actuación The Drama Mob en Manchester. Lo que comenzó como un hobby pronto se convirtió en una verdadera vocación.
Aunque Adolescencia es su primer papel profesional, su interpretación de Jamie Miller —un adolescente acusado de un crimen que sacude a su comunidad— ha sido recibida con una ovación crítica. El papel no solo le valió su primer Emmy, sino que también lo puso en el radar de la industria como uno de los talentos más prometedores de su generación.
Y esto apenas comienza. Owen ya tiene nuevos proyectos en puerta: dará vida al joven Heathcliff en una próxima adaptación de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, y también aparecerá en la serie de la BBC Film Club, donde interpretará a un personaje llamado Callum.
De entrenar en las canchas de fútbol a pisar las alfombras rojas más importantes del mundo, Owen Cooper está demostrando que tiene mucho que contar —y aún más por conquistar.