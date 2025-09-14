Lista completa de los ganadores a los Premios Emmy 2025

La 77ª edición de los Premios Emmy honró los mejores programas de televisión que se emitieron entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. La encargada de elegir los nominados y ganadores fue la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Esta edición se realizó en el Peacock Theatre en Los Ángeles, California.