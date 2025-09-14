La 77ª edición de los Premios Emmy honró los mejores programas de televisión que se emitieron entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. La encargada de elegir los nominados y ganadores fue la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Esta edición se realizó en el Peacock Theatre en Los Ángeles, California.
Lista completa de los ganadores a los Premios Emmy 2025
El anfitrión del evento fue el comediante estadounidense, Nathanael Bargatze. Algunos de los presentadores fueron: Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Jennifer Coolidge, Mariska Hargitay, Jude Law, Jenna Ortega, Sarah Paulson, Evan Peters, Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Catherine Zeta-Jones, y más.
Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2025
Mejor actor principal en serie de comedia
Seth Rogen, The Studio
Mejor actriz principal en serie de comedia
Jean Smart, Hacks
Mejor actriz de reparto en serie dramática
Katherine LaNasa, The Pitt
Mejor actor de reparto en serie dramática
Tramell Tillman, Severance
Mejor actriz principal en serie dramática
Britt Lower, Severance
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
Hannah Einbinder, Hacks
Mejor programa reality show de competencia
The Traitors
Mejor actor de reparto en serie de comedia
Jeff Hiller, Somebody somewhere
Mejor dirección en serie de comedia
Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme
Philip Barantini, Adolescence
Mejor dirección de serie dramática
Adam Randall, Slow Horses
Mejor serie de variedades con guión
Last Week Tonight with John Oliver
Mejor guionista de serie dramática
Dan Gilroy, Andor
Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme
Owen Cooper, Adolescence
Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme
Jack Thorne and Stephen Graham, Adolescence
Mejor guionista de serie de comedia
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, The Studio
Mejor especial de variedad en vivo
SNL50: The Anniversary Special
Mejor guion de un programa de variedad
Last Week Tonight with John Oliver
Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme
Erin Doherty, Adolescence
Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme
Cristin Milioti, The Penguin
Bob Hope Humanitarian Award
Ted Danson y Mary Steenburge
Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme
Stephen Graham, Adolescence
Mejor Talk Show
The Late Show with Stephen Colbert
Mejor serie limitada o de antología
Adolescence
Mejor serie de comedia
The Studio
Mejor actor principal en serie dramática
Noah Wyle, The Pitt
Mejor serie dramática
The Pitt
Las series más premiadas de la noche fueron Adolescence, The Studio y The Pitt. La temporada de premios de este año se ha terminado oficialmente con la entrega de los Premios Emmy 2025 y reiniciará en 2026 con los Golden Globes.