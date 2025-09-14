Publicidad

Espectáculos

Lista completa de los ganadores a los Premios Emmy 2025

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión premió a lo mejor de la televisión este domingo 14 de septiembre.
dom 14 septiembre 2025 06:07 PM
Portada-Emmys.jpg
Conoce a todos los ganadores de los Emmys 2025.

La 77ª edición de los Premios Emmy honró los mejores programas de televisión que se emitieron entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. La encargada de elegir los nominados y ganadores fue la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Esta edición se realizó en el Peacock Theatre en Los Ángeles, California.

El anfitrión del evento fue el comediante estadounidense, Nathanael Bargatze. Algunos de los presentadores fueron: Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Jennifer Coolidge, Mariska Hargitay, Jude Law, Jenna Ortega, Sarah Paulson, Evan Peters, Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Catherine Zeta-Jones, y más.

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2025

Mejor actor principal en serie de comedia

Seth Rogen, The Studio

77th Primetime Emmy Awards - Show
Seth Rogen fue el primer premiado de la noche.

Mejor actriz principal en serie de comedia

Jean Smart, Hacks

(Obligatorio)
Jean Smart invita al público a ser buenas personas.

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Katherine LaNasa, The Pitt

77th Primetime Emmy Awards - Show
Katherine LaNasa gana por su trabajo en The Pitt.

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tramell Tillman, Severance

77th Primetime Emmy Awards - Show
Tramell Tillman agradeció a su madre por el apoyo.

Mejor actriz principal en serie dramática

Britt Lower, Severance

77th Primetime Emmy Awards - Show
Esta es la primera nominación de la actriz a un Emmy.

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Hannah Einbinder, Hacks

77th Primetime Emmy Awards - Show
Esta fue la cuarta nominación de Hannah en esta categoría.

Mejor programa reality show de competencia

The Traitors

77th Primetime Emmy Awards - Show
The traitors gana como mejor reality de competencia.

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Jeff Hiller, Somebody somewhere

77th Primetime Emmy Awards - Show
Jeff Hiller gana como mejor actor de reparto en serie de comedia.

Mejor dirección en serie de comedia

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio

77th Primetime Emmy Awards - Show
Seth Rogen gana su segundo Emmy de la noche.

Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme

Philip Barantini, Adolescence

77th Primetime Emmy Awards - Show
Philip gana por su trabajo como director de Adolescence.

Mejor dirección de serie dramática

Adam Randall, Slow Horses

77th Primetime Emmy Awards - Show
Adam Randall gana por su trabajo como director en Slow Horses.

Mejor serie de variedades con guión

Last Week Tonight with John Oliver

77th Primetime Emmy Awards - Show
John Oliver recibió el premio en nombre de su equipo.

Mejor guionista de serie dramática

Dan Gilroy, Andor

77th Primetime Emmy Awards - Show
Dan fue el encargado del guión de Andor.

Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme

Owen Cooper, Adolescence

77th Primetime Emmy Awards - Show
A sus 15 años, Owen gana su primer Emmy.

Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme

Jack Thorne and Stephen Graham, Adolescence

77th Primetime Emmy Awards - Show
Adolescence agrega otro premio a su lista.

Mejor guionista de serie de comedia

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, The Studio

(Obligatorio)
Seth Rogen sube nuevamente al escenario, esta vez acompañado por el equipo de guionistas de The Studio.

Mejor especial de variedad en vivo

SNL50: The Anniversary Special

77th Primetime Emmy Awards - Show
Lorne Michaels aceptó el premio a nombre de todo el equipo de SNL.

Mejor guion de un programa de variedad

Last Week Tonight with John Oliver

77th Primetime Emmy Awards - Show
Daniel O’Brien fue el encargado de recibir el Emmy.

Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme

Erin Doherty, Adolescence

77th Primetime Emmy Awards - Show
Adolescence continúa arrasando en las categorías de mini-series.

Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme

Cristin Milioti, The Penguin

77th Primetime Emmy Awards - Show
The Penguin se lleva el premio a mejor actriz de reparto en una mini-serie.

Bob Hope Humanitarian Award

Ted Danson y Mary Steenburge

77th Primetime Emmy Awards - Show
Ted y Mary recibieron este premio por la ayuda humanitaria que han realizado.

Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme

Stephen Graham, Adolescence

(Obligatorio)
Stephen sube nuevamente al escenario, esta vez para recibir el Emmy por su trabajo como actor.

Mejor Talk Show

The Late Show with Stephen Colbert

77th Primetime Emmy Awards - Show
Stephen Colbert se lleva el Emmy por su talk show.

Mejor serie limitada o de antología

Adolescence

77th Primetime Emmy Awards - Show
Adolescence se lleva el máximo premio para su categoría.

Mejor serie de comedia

The Studio

(Obligatorio)
The Studio es la mejor serie de comedia del año.

Mejor actor principal en serie dramática

Noah Wyle, The Pitt

77th Primetime Emmy Awards - Show
Noah Wyle se lleva el Emmy.

Mejor serie dramática

The Pitt

77th Primetime Emmy Awards - Show
The Pitt es la mejor serie dramática de la temporada.

Las series más premiadas de la noche fueron Adolescence, The Studio y The Pitt. La temporada de premios de este año se ha terminado oficialmente con la entrega de los Premios Emmy 2025 y reiniciará en 2026 con los Golden Globes.

