Tras su divorcio de Miley Cyrus , Liam Hemsworth decidió darse una nueva oportunidad en el amor. El actor australiano de 35 años confirmó su compromiso con la modelo Gabriella Brooks, de 29, mediante una publicación en Instagram.
Tras divorcio de Miley Cyrus, Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks
Tras su divorcio de Miley Cyrus , Liam Hemsworth decidió darse una nueva oportunidad en el amor. El actor australiano de 35 años confirmó su compromiso con la modelo Gabriella Brooks, de 29, mediante una publicación en Instagram.
Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks
En la foto en blanco y negro, Brooks aparece abrazando a Hemsworth mientras luce un espectacular anillo de diamantes. La publicación, acompañada únicamente por un emoji de corazón blanco, oficializa una relación discreta pero firme desde su inicio en 2019.
La historia entre Liam y Gabriella comenzó poco después del complicado divorcio del actor con la cantante Miley Cyrus. La primera vez que se les vio juntos fue en diciembre de 2019, durante una comida familiar en Australia con los padres de Hemsworth.
Desde entonces, su vínculo ha crecido lejos de la atención mediática, compartiendo momentos privados, viajes y eventos sociales con perfil bajo. En enero de 2020 ya se hablaba de que la relación era seria, y en junio de 2021 realizaron su primera aparición pública como pareja en un evento benéfico en Australia.
La propuesta de matrimonio fue tan romántica como reservada. En el carrusel de fotos compartido por Gabriella, muestra a la pareja, una postal del mar y un close up a la mano de la modelo, en la que presume su impresionante anillo, que no tardó en ser comparado como en el recientemente Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez.
¿Quién es Gabriella Brooks, la promertida de Liam Hemsworth?
Gabriella Brooks es una modelo australiana que comenzó su carrera muy joven: fue descubierta a los 14 años, y desde entonces ha trabajado con marcas de alto perfil como Topshop, Calvin Klein, Louis Vuitton y Valentino.
Creció en Sídney, donde además estudió historia antigua y arqueología, lo que demuestra que combina belleza con intereses académicos.
Brooks y Liam Hemsworth comenzaron a relacionarse en diciembre de 2019, aunque mantuvieron un perfil bastante discreto al principio. Su primera aparición pública importante como pareja fue en junio de 2021, durante un evento benéfico en Sídney.
A lo largo de los años, su relación ha evolucionado entre viajes, eventos familiares con los Hemsworth, apariciones en alfombras rojas y muestras de apoyo mutuo.