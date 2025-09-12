Tras divorcio de Miley Cyrus, Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks

Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks

En la foto en blanco y negro, Brooks aparece abrazando a Hemsworth mientras luce un espectacular anillo de diamantes. La publicación, acompañada únicamente por un emoji de corazón blanco, oficializa una relación discreta pero firme desde su inicio en 2019.

La historia entre Liam y Gabriella comenzó poco después del complicado divorcio del actor con la cantante Miley Cyrus. La primera vez que se les vio juntos fue en diciembre de 2019, durante una comida familiar en Australia con los padres de Hemsworth.

Desde entonces, su vínculo ha crecido lejos de la atención mediática, compartiendo momentos privados, viajes y eventos sociales con perfil bajo. En enero de 2020 ya se hablaba de que la relación era seria, y en junio de 2021 realizaron su primera aparición pública como pareja en un evento benéfico en Australia.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks. (Instagram)

La propuesta de matrimonio fue tan romántica como reservada. En el carrusel de fotos compartido por Gabriella, muestra a la pareja, una postal del mar y un close up a la mano de la modelo, en la que presume su impresionante anillo, que no tardó en ser comparado como en el recientemente Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez.