Taylor Swift aceptó declarar como testigo en el pleito legal que enfrenta a Blake Lively y Justin Baldoni, siempre que un juez apruebe prolongar el plazo para tomar su declaración.
Aunque Taylor Swift y Blake Lively eran muy amigas, fuentes cercanas a ellas, confirmaron que su relación se ha deteriorado en los últimos meses. El distanciamiento se volvió evidente tras el rodaje de la película Romper el Círculo, y ahora, con Swift involucrada en el caso como testigo clave, la ruptura entre ambas parece definitiva.
Publicidad
Taylor Swift será citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni
De acuerdo con Page Six, la cantante será citada, pero sólo si el equipo legal del actor convence a un juez de extender el plazo para que se realice el testimonio.
El equipo legal de Baldoni solicitó que la delcaración de Taylor Swift se programe entre el 20 y el 25 de octubre, señalando que la cantante está comprometida profesionalmente, incluyendo el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl el 3 de octubre, y que por ello no podría declarar antes.
La implicación de Taylor Swift en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni parecía lejana, pero nuevos documentos presentados por la defensa de Justin Baldoni sugieren lo contrario.
De acuerdo con estos, la cantante habría estado presente en una reunión clave celebrada en el ático de Lively en Nueva York, donde se discutieron modificaciones al guion de Romper el círculo, la película en el centro del conflicto.
Esta revelación agrega una nueva capa de atención mediática al caso, causando aún más interés en torno a lo que podría declarar Swift en su eventual testimonio.
Publicidad
¿Por qué Taylor Swift está involucrada en le pleito de Blake Livey y Justin Baldoni?
El origen del conflicto se remonta al año pasado, cuando Blake Lively presentó acusaciones de acoso sexual, represalias, maltrato emocional, invasión de la privacidad y daños laborales contra Baldoni, director de la película Romper el Círculo.
Por su parte, Baldoni presentó una contrademanda imputando difamación y extorsión, aunque esta última fue desestimada en junio.
La cantante fue implicada en el caso porque Baldoni mencionó a Swift (y también a Ryan Reynolds) en textos y declaraciones, alegando que participaron de alguna forma en influir sobre cambios en el guion en favor de Lively.
Sin embargo, los representantes de Swift han se han enfatizado en aclarar que su participación se limita únicamente a haber participado con una canción para la banda sonora, y que no estuvo involucrada en decisiones creativas, edición o producción del la película.