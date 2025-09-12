Taylor Swift será citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

De acuerdo con Page Six, la cantante será citada, pero sólo si el equipo legal del actor convence a un juez de extender el plazo para que se realice el testimonio.

El equipo legal de Baldoni solicitó que la delcaración de Taylor Swift se programe entre el 20 y el 25 de octubre, señalando que la cantante está comprometida profesionalmente, incluyendo el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl el 3 de octubre, y que por ello no podría declarar antes.

Taylor Swift y Blake Lively (Getty Images)

La implicación de Taylor Swift en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni parecía lejana, pero nuevos documentos presentados por la defensa de Justin Baldoni sugieren lo contrario.

De acuerdo con estos, la cantante habría estado presente en una reunión clave celebrada en el ático de Lively en Nueva York, donde se discutieron modificaciones al guion de Romper el círculo, la película en el centro del conflicto.

Esta revelación agrega una nueva capa de atención mediática al caso, causando aún más interés en torno a lo que podría declarar Swift en su eventual testimonio.