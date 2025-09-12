¿Qué mexicanos darán conciertos en Las Vegas este puente del Día de la Independencia?

Estos son los mexicanos que darán concierto en Las Vegas

Fey

- 12 de septiembre

Si te interesa cantar "Azúcar Amargo" en Las Vegas, toma en cuenta que Fey se estará presentando en The Theater at Virgin Hotels y promete inaugurar este puente con mucho ritmo y baile.

Fey se presentará el 12 de septiembre en The Theater at Virgin Hotels. (Getty Images)

Carín León

- 12 de septiembre

Antes de ser un exitoso cantante del regional mexicano, Carín León fue compositor para artistas como Christian Nodal o El Fantasma. En su presentación en el MGM Grand Arena deleitará a sus asistentes con canciones de su último disco Boca chueca, vol. 1.

Carín León se presentará en el MGM Grand Arena el 12 de septiembre. (Getty Images)

Matute

- 12 y 13 de septiembre

La banda de pop y rock alternativo que se caracteriza por hacer covers de artistas y bandas de los ochenta se presentará en el Venetian Theatre at the Venetian Hotel. Actualmente sus miembros son: Jorge D'Alessio, Ignacio "Nacho" Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tana Planter y Paco "El Oso" Morales.

Matute estará el 12 y 13 de septiembre en el Venetian Theatre at the Venetian Hotel. (Instagram - @matutemx)

Banda MS

- 12 de septiembre

Originarios de Mazatlán, Sinaloa, la Banda MS llegará a poner ritmo en el Michelob Ultra Arena at Mandalay Bay. Esta agrupación tiene más de 20 años de experiencia y fue el lugar del que Julión Álvarez salió.

La Banda MS estará en el Michelob Ultra Arena at Mandalay Bay el 12 de septiembre. (Instagram - @bandamsoficial)

Alejandro Fernández

- 13 y 15 de septiembre

Al ritmo de "Me dediqué a perderte" y "Nube Viajera", Alejandro Fernández será el encargado de festejar El Grito en el MGM Grand Arena. Se espera que durante su concierto cante sus baladas clásicas y, por supuesto, sus canciones de mariachi.