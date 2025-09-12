¿Qué mexicanos darán conciertos en Las Vegas este puente del Día de la Independencia?

Del viernes 12 de septiembre al martes 16 se llevará a cabo uno de los puentes más largos del 2025, el del Día de la Independencia, por lo que muchos mexicanos viajarán tanto dentro de nuestro país como a destinos internacionales para celebrarlo.
Uno de los lugares preferidos para dar El Grito más allá de la frontera es “Las Vegas” ya que siempre tiene nuevas experiencias que vale la pena visitar y este año hay varios conciertos de artistas mexicanos que son una gran opción para festejar.
Publicidad
Estos son los mexicanos que darán concierto en Las Vegas
Fey
- 12 de septiembre
Si te interesa cantar "Azúcar Amargo" en Las Vegas, toma en cuenta que Fey se estará presentando en The Theater at Virgin Hotels y promete inaugurar este puente con mucho ritmo y baile.
Carín León
- 12 de septiembre
Antes de ser un exitoso cantante del regional mexicano, Carín León fue compositor para artistas como Christian Nodal o El Fantasma. En su presentación en el MGM Grand Arena deleitará a sus asistentes con canciones de su último disco Boca chueca, vol. 1.
Matute
- 12 y 13 de septiembre
La banda de pop y rock alternativo que se caracteriza por hacer covers de artistas y bandas de los ochenta se presentará en el Venetian Theatre at the Venetian Hotel. Actualmente sus miembros son: Jorge D'Alessio, Ignacio "Nacho" Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tana Planter y Paco "El Oso" Morales.
Banda MS
- 12 de septiembre
Originarios de Mazatlán, Sinaloa, la Banda MS llegará a poner ritmo en el Michelob Ultra Arena at Mandalay Bay. Esta agrupación tiene más de 20 años de experiencia y fue el lugar del que Julión Álvarez salió.
Alejandro Fernández
- 13 y 15 de septiembre
Al ritmo de "Me dediqué a perderte" y "Nube Viajera", Alejandro Fernández será el encargado de festejar El Grito en el MGM Grand Arena. Se espera que durante su concierto cante sus baladas clásicas y, por supuesto, sus canciones de mariachi.
Publicidad
Reik
- 14 de septiembre
La banda compuesta por Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez interpretará sus baladas románticas que sacan las lágrimas a más de uno. Algunas de las canciones más emblemáticas de esta banda son "Yo quisiera", "Noviembre sin ti" y "Amigos con derechos". Se presentarán en el Pearl Concert Theater At Palms Casino Resort.
Marco Antonio Solís
- 14 y 15 de septiembre
El “Buki” lleva su gira de despedida a Las Vegas en The Colosseum at Caesars Palace. Esta es una de las últimas oportunidades que tienen sus fans para disfrutar de uno de sus conciertos en vivo.
Emmanuel
- 15 de septiembre
El cantautor también se presentará en el Venetian Theatre at the Venetian Hotel. A sus 70 años, Emmanuel ofrece un espectáculo que vale la pena ver y donde interpreta sus mayores éxitos como "La chica de humo", "Toda la vida", "Bella Señora"y más.
Jesse & Joy
- 15 de septiembre
Los hermanos cantautores estarán en The Theater at Virgin Hotels. Algunas de sus canciones más aclamadas son "¡Corre!", "Ecos de amor", "3 A.M." y "Dueles".Sus shows se caracterizan por ser muy cálidos y perfectos para cantar a todo pulmón.
Si estarás en Las Vegas este puente y quieres festejar el Día de la Independencia, sin duda es un gran plan el asistir a alguno o varios de estos conciertos donde distintos artistas mexicanos llevarán la fiesta a territorio estadounidense y podrás gritar con ellos ¡Viva México!