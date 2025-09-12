Platicamos con Fernando Cattori, el mexicano que brilla en 'The Summer I Turned Pretty'

No hay discusión: Todo el mundo está hablando de The Summer I Turned Pretty, la adaptación televisiva de la trilogía de Jenny Han que, desde su estreno el en 2022 por Amazon Prime Video, se ha convertido en un fenómeno para el público adolescente y millennial.
Si no conoces la historia, gira en torno a Isabel “Belly” Conklin, quien cada verano va a la casa de la mejor amiga de su mamá, y crece con los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah, lo que desencadena un intenso triángulo amoroso que tiene a todo el internet vuelto loco.
Este verano llegó la tercera y última temporada, la cual además de estar llena de giros y pistas, también cuenta con nuevos personajes que no venían en los libros: Entre ellos Benito, interpretado por el mexicano Fernando Cattori, quien promete sacudir el corazón de Belly… y el de los espectadores.
A pesar de que muchos lo conocen ahora por este papel, tuvimos la oportunidad de platicar con quien está detrás del personaje, y aquí te contamos todo.
¿Quién es Fernando Cattori, el personaje detrás de Benito en The Summer I Turned Pretty?
¿Cómo nació tu amor por el cine?
El amor de Fernando Cattori por la actuación nació de manera orgánica y casi inevitable. Mientras sus hermanos iban a clases de futbol o tenis, él prefería quedarse en casa organizando pequeñas obras de teatro con sus primos y vecinos, a quienes, confiesa entre risas, les exigía disciplina y entrega en sus personajes.
Desde niño fue histriónico y creativo, cualidades que encontró eco en la relación con su papá, quien lo introdujo al mundo del cine y la fotografía. Una vieja cámara de video que heredó de él se convirtió en su cómplice: las horas de teatro se transformaron en microficciones caseras, como El filme al émulo, una serie de videos que luego evolucionaron en contenidos para YouTube, y así, con el tiempo, esa curiosidad se volvió pasión y oficio: “es lo único que he hecho en mi vida”, asegura.
¿Cómo combinas el rol de actor y director?¿Con cuál te sientes más cómodo?
Para Cattori, actuar y dirigir no son caminos separados, sino roles que se retroalimentan. “Creo que todo director debería actuar y todo actor debería dirigir”, dice. Aunque la fotografía fija es un espacio más íntimo y personal, tanto la actuación como la dirección lo han acompañado profesionalmente. La diferencia está en cómo las vive: dirigir es un oficio que domina desde hace más tiempo y que, por lo mismo, no le genera tanta curiosidad en este momento; en cambio, la actuación todavía lo reta y lo intimida. Y es justo en ese vértigo donde encuentra la motivación: “si algo te asusta o te incomoda, ahí es donde hay que ponerle el ojo”.
¿Cómo llegó la oportunidad de The Summer I Turned Pretty?
Como es una serie con final secreto, el camino de casting fue igual de misterioso para Fer. De hecho, cuando audicionó, ni siquiera tenía el nombre real de la serie, sino un título provisional en francés. Lo único que sabía era que se trataba de una producción de Amazon, que ya tenía una base de fans y que se filmaría en París. Intrigado, hizo su propia investigación y envió la prueba sin imaginar lo que vendría después. Una de las directoras de la serie, la mexicana Katina Medina Mora, fue clave para que su nombre llegara hasta Jenny Han y los productores en Estados Unidos.
La llamada para el callback lo sorprendió en medio de otro rodaje: estaba dirigiendo un comercial de Día de Muertos en Oaxaca cuando se conectó por Zoom y, de pronto, en la pantalla apareció Lola Tung, protagonista de la serie. En apenas quince minutos de audición sintió que algo podía pasar, aunque también tenía claro que en estos procesos nunca hay certezas. Poco después recibió la noticia de que había quedado en el papel.
Hoy, aún con la emoción a flor de piel, prefiere mantener los pies en la tierra: “no me ha caído el veinte y espero que se mantenga así, porque siento que hay que contenerse un poco y mantener una distancia sana. Aunque claro, estoy emocionadísimo… porque soy humano. Obvio, está increíble”.
El fandom de The Summer I Turned Pretty
Ser parte de The Summer I Turned Pretty implica convivir con uno de los fandoms más apasionados y entregados de la televisión juvenil actual, algo que ha aprendido a disfrutar. Con la mirada de quien antes fue estudiante, director y hasta jalacables en un set, se solidariza con la intensidad de quienes siguen cada detalle de la serie. “Me entretiene mucho ver lo que ponen, de repente les contesto o reposteo algo… al final es parte del juego y de la dinámica”, dice entre risas.
Más allá de los clásicos debates sobre con quién se quedará Belly, lo que más lo ha sorprendido es que su personaje, Benito, abrió la puerta a una conversación distinta: la representación. “Está padre que exista un personaje latino que hable español, y que los fans lo reconozcan”.
Consciente de que sin la comunidad de seguidores la serie no sería lo que es, Cattori solo tiene gratitud. “I’m just happy to be here”, dice.
Trabajar con Jenny Han
Hablar de Jenny Han es hablar de la mente detrás de un universo que marcó a toda una generación. La autora y productora ejecutiva tiene la capacidad de dar pequeñas pistas en el set que hacen toda la diferencia: “te dice cosas como ‘ensucia un poquito más el diálogo’ y de pronto cambia la escena por completo”, recuerda.
La conexión con ella nació de manera natural gracias a la música. Fernando cuenta que tanto Jenny como Lola Tung son melómanas, y que ese gusto compartido se convirtió en su forma de crear complicidad. Incluso tuvieron su propio inside joke con la canción de “Diet Pepsi” de Addison Rae, que los tres estaban escuchando al mismo tiempo durante el rodaje.
Más allá de esas coincidencias, lo que más lo impresionó fue la sensibilidad con la que Jenny aterriza los detalles. Un ejemplo fue la famosa línea sobre los chilaquiles: originalmente estaba escrita con otra referencia, pero ella se acercó a Fernando para preguntarle cuál era su platillo favorito de desayuno. “Le dije que los chilaquiles, porque son algo que los mexicanos entendemos muy bien, pero fuera no tanto. Quiso que fuera auténtico”.
Para él, esa mezcla de genialidad, accesibilidad y frescura es lo que define a Jenny Han: “contiene en su cabeza todos estos universos prolíficos, pero al mismo tiempo conserva la mente curiosa de una niña de 14 años. Eso la hace única”.
¿Sabes cómo va a terminar The Summer I Turned Pretty?
Si alguien espera que Fernando Cattori revele el desenlace de The Summer I Turned Pretty, tendrá que conformarse con la misma incertidumbre que los fans. “La verdad es que no tengo idea de cómo termina”, admite entre risas. Explica que en esta producción solo recibía las escenas en las que participaba, lo que le permitió descubrir la historia poco a poco, igual que los espectadores, aunque bromea diciendo que si lo supiera Amazon tendría “microfoneado a todo el mundo” para evitar spoilers.