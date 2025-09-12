Platicamos con Fernando Cattori, el mexicano que brilla en 'The Summer I Turned Pretty'

Este verano llegó la tercera y última temporada, la cual además de estar llena de giros y pistas, también cuenta con nuevos personajes que no venían en los libros: Entre ellos Benito, interpretado por el mexicano Fernando Cattori, quien promete sacudir el corazón de Belly… y el de los espectadores.

A pesar de que muchos lo conocen ahora por este papel, tuvimos la oportunidad de platicar con quien está detrás del personaje, y aquí te contamos todo.

¿Quién es Fernando Cattori, el personaje detrás de Benito en The Summer I Turned Pretty?

¿Cómo nació tu amor por el cine?

El amor de Fernando Cattori por la actuación nació de manera orgánica y casi inevitable. Mientras sus hermanos iban a clases de futbol o tenis, él prefería quedarse en casa organizando pequeñas obras de teatro con sus primos y vecinos, a quienes, confiesa entre risas, les exigía disciplina y entrega en sus personajes.

Desde niño fue histriónico y creativo, cualidades que encontró eco en la relación con su papá, quien lo introdujo al mundo del cine y la fotografía. Una vieja cámara de video que heredó de él se convirtió en su cómplice: las horas de teatro se transformaron en microficciones caseras, como El filme al émulo, una serie de videos que luego evolucionaron en contenidos para YouTube, y así, con el tiempo, esa curiosidad se volvió pasión y oficio: “es lo único que he hecho en mi vida”, asegura.

"Creo que todo director debería actuar y todo actor debería dirigir” (@fernando_cattori)

¿Cómo combinas el rol de actor y director?¿Con cuál te sientes más cómodo?

Para Cattori, actuar y dirigir no son caminos separados, sino roles que se retroalimentan. “Creo que todo director debería actuar y todo actor debería dirigir”, dice. Aunque la fotografía fija es un espacio más íntimo y personal, tanto la actuación como la dirección lo han acompañado profesionalmente. La diferencia está en cómo las vive: dirigir es un oficio que domina desde hace más tiempo y que, por lo mismo, no le genera tanta curiosidad en este momento; en cambio, la actuación todavía lo reta y lo intimida. Y es justo en ese vértigo donde encuentra la motivación: “si algo te asusta o te incomoda, ahí es donde hay que ponerle el ojo”.