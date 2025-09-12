La historia detrás de "The Alchemy", el drink swiftie que estará en el restaurante de Travis Kelce y Patrick Mahomes

La historia detrás de “The Alchemy”, el drink inspirado en Taylor Swift

Travis Kelce, prometido de Taylor Swift , y Patrick Mahomes, jugador de los Kansas City Chiefs, se unieron fuera del campo para abrir su propio restaurante: "1587 Prime".

Ubicado en Kansas City, el steakhouse combinará gastronomía de alto nivel y guiños personales de ambos atletas, incluida una bebida inspirada en Taylor Swift.

En una reciente entrevista para el programa de radio The Drive, Mahomes reveló el por qué surgió la idea de rendirle homenaje a la cantante estadounidense.

El deportista señaló que la canción “The Alchemy”, del álbum The Tortured Poets Department (2024), encaja muy bien con la historia de Taylor Swift y Travis Kelce, así como con la conexión que ambos tienen con la ciudad de Kansas City.

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras anunciar compromiso. (Getty Images)

“The Alchemy” es un drink que combina vodka cítrico clarificado, dry curaçao, bayas de aronia, cranberry, fresa, lima y té oolong. Además de los sabores, Patrick Mahomes destacó que la presentación tiene una dosis de show: algo que haga del acto de pedir la bebida una experiencia única.

Taylor Swift (Instagram)

Mahomes reconoció que aunque él mismo no es un gran bebedor, ha escuchado muy buenas críticas sobre la bebida, y espera que sea un “best seller” en el establecimiento que comparte con Travis Kelce.

“Todo lo que he escuchado, es que es una bebida realmente buena y, obviamente, queríamos hacer un homenaje a Taylor, pero no solo para nosotros, sino también para esta ciudad", aseguró.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Aunque el restaurante abrirá oficialmente sus puertas el 17 de septiembre de 2025, desde ahora ya promete convertirse en el nuevo hotspot de Kansas.