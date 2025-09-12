La historia detrás de "The Alchemy", el drink swiftie que estará en el restaurante de Travis Kelce y Patrick Mahomes

Patrick Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs, habló recientemente sobre uno de los drinks más comentados del menú en "1587 Prime", el exclusivo steakhouse que abrió junto a su compañero de equipo y prometido de Taylor Swift,Travis Kelce.
Se trata de “The Alchemy”, una bebida elaborada como homenaje a la cantante que se venderá en el nuevo recinto gastronómico.
La historia detrás de “The Alchemy”, el drink inspirado en Taylor Swift
Ubicado en Kansas City, el steakhouse combinará gastronomía de alto nivel y guiños personales de ambos atletas, incluida una bebida inspirada en Taylor Swift.
En una reciente entrevista para el programa de radio The Drive, Mahomes reveló el por qué surgió la idea de rendirle homenaje a la cantante estadounidense.
El deportista señaló que la canción “The Alchemy”, del álbum The Tortured Poets Department (2024), encaja muy bien con la historia de Taylor Swift y Travis Kelce, así como con la conexión que ambos tienen con la ciudad de Kansas City.
“The Alchemy” es un drink que combina vodka cítrico clarificado, dry curaçao, bayas de aronia, cranberry, fresa, lima y té oolong. Además de los sabores, Patrick Mahomes destacó que la presentación tiene una dosis de show: algo que haga del acto de pedir la bebida una experiencia única.
Mahomes reconoció que aunque él mismo no es un gran bebedor, ha escuchado muy buenas críticas sobre la bebida, y espera que sea un “best seller” en el establecimiento que comparte con Travis Kelce.
“Todo lo que he escuchado, es que es una bebida realmente buena y, obviamente, queríamos hacer un homenaje a Taylor, pero no solo para nosotros, sino también para esta ciudad", aseguró.
Aunque el restaurante abrirá oficialmente sus puertas el 17 de septiembre de 2025, desde ahora ya promete convertirse en el nuevo hotspot de Kansas.
¿Quién es Patrick Mahomes, el compañero y socio de Travis Kelce?
Patrick Mahomes es uno de los quarterbacks más destacados de la NFL y la actual cara de los Kansas City Chiefs. Desde que fue seleccionado en el Draft de 2017, Mahomes ha revolucionado la liga con su talento, carisma y capacidad de liderazgo, llevándose múltiples títulos, incluyendo varios Super Bowls, y obteniendo premios como el MVP (Jugador Más Valioso).
Una parte fundamental de su éxito ha sido su conexión con Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs y uno de los mejores en su posición en la historia de la NFL.
La química entre ambos ha sido clave para el funcionamiento ofensivo del equipo. Su relación va más allá del deporte: comparten una amistad cercana forjada a través de años de trabajo conjunto, victorias y momentos personales. Se apoyan mutuamente en sus carreras y proyectos, y han creado una sociedad visible también fuera del campo, como lo demuestra la reciente apertura de su restaurante conjunto, "1587 Prime", en Kansas City.
Por si fuera poco, el vínculo entre Travis Kelce y Patrick Mahomes se ha vuelto aún más sólido y mediático desde que Kelce inició una relación con Taylor Swift . La cantante y Brittany Mahomes, esposa del quarterback, han desarrollado una amistad cercana, y se les ha visto juntas en varios eventos y partidos, consolidando una nueva dinámica dentro y fuera del campo.