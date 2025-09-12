¿En crisis? Justin Bieber genera preocupación al pasear semidesnudo por el bosque

Britney Spears defiende a Justin Bieber tras las críticas por “usar” a su hijo como publicidad

En los últimos días, Justin Bieber ha sido criticado por su inusual forma de mostrarse a través de su cuenta de Instagram. De hecho, recientemente, Britney Spears salió en defensa del cantante luego de que éste fuera criticado por "usar" a su hijo Jack Blues como publicidad de su nuevo álbum Swag II.

Todo comenzó cuando Justin Bieber publicó en Instagram varias fotos en blanco y negro anunciando su álbum Swag II. En una de las imágenes, aparece sin camisa, cargando a su hijo de un año, Jack Blues, quien aparece de espaldas.

Aunque la cara del niño no se ve —una medida que Bieber emplea regularmente como protección de su privacidad— algunas personas criticaron el uso de estas fotos familiares en el contexto promocional de su disco.

Días después de aquella publicación, Britney Spears reposteó una de las fotos de Justin en su cuenta de Instagram, acompañada por un mensaje contundente:

"¡Qué vergüenza para quienes juzgaron mi casa mientras estaba en pijama! ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡¡¡Es tan, tan hermosa!!!", escribió la cantante.