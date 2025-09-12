¿En crisis? Justin Bieber genera preocupación al pasear semidesnudo por el bosque

Una vez más, Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un álbum de fotos y videos en los que aparece conduciendo un scooter eléctrico por la carretera, vistiendo solamente ropa interior.
Las publicaciones, hechas a plena luz del día desde un bosque, rápidamente generaron opiniones divididas entre sorpresa y preocupación por su estado de salud.
Publicidad
Justin Bieber preocupa a al pasear en ropa interior en el bosque
Justin Bieber sorprendió a sus casi 300 millones de seguidores al publicar en Instagram una serie de fotos y dos videos en los que aparece en ropa interior y descalzo mientras pasea en un scooter eléctrico por el bosque.
La imagen del cantante canadiense en ropa interior causó preocupación entre diversos usuarios de redes sociales, quienes se cuestionaron sobre su estado de salud, pues cabe recalcar que, hace unos meses, el cantante se sinceró sobre la depresión y ansiedad que padece.
Let's change the subject for one second.
Here is Justin Bieber in his underwear going for a Segway ride.
Incluso, algunos seguidores calificaron el comportamiento del intérprete canadiense como extraño, relacionando esta inusual escena con otros episodios polémicos que ha protagonizado en el pasado.
Publicidad
Britney Spears defiende a Justin Bieber tras las críticas por “usar” a su hijo como publicidad
En los últimos días, Justin Bieber ha sido criticado por su inusual forma de mostrarse a través de su cuenta de Instagram. De hecho, recientemente, Britney Spears salió en defensa del cantante luego de que éste fuera criticado por "usar" a su hijo Jack Blues como publicidad de su nuevo álbum Swag II.
Todo comenzó cuando Justin Bieber publicó en Instagram varias fotos en blanco y negro anunciando su álbum Swag II. En una de las imágenes, aparece sin camisa, cargando a su hijo de un año, Jack Blues, quien aparece de espaldas.
Aunque la cara del niño no se ve —una medida que Bieber emplea regularmente como protección de su privacidad— algunas personas criticaron el uso de estas fotos familiares en el contexto promocional de su disco.
Días después de aquella publicación, Britney Spears reposteó una de las fotos de Justin en su cuenta de Instagram, acompañada por un mensaje contundente:
"¡Qué vergüenza para quienes juzgaron mi casa mientras estaba en pijama! ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡¡¡Es tan, tan hermosa!!!", escribió la cantante.