Complicidad y rock: Salma Hayek y su hija Valentina Paloma, disfrutan un épico concierto de Oasis

El regreso de los hermanos Gallagher después de 16 años de separación ha generado mucha expectativa y emoción entre sus fanáticos. Desde el inicio de su actual gira, diversas celebridades se han dado cita a sus conciertos; entre alas destacan Dua Lipa, Billie Eilish, Cillian Murphy o Demi Lovato.
En esta ocasión fueron Salma Hayek y su hija Valentina Paloma quienes asistieron al concierto acompañadas de otras celebridades.
Salma Hayek y Valentina Paloma disfrutaron del concierto de Oasis
Salma Hayek y Valentina Paloma disfrutaron del concierto de los Gallagher acompañadas por el director, guionista y actor Taika Waititi, quien nos ha dado películas como Thor: Love and Thunder o Jojo Rabbit, por su esposa Rita Ora, conocida cantante inglesa.
También estuvo Micheal Braun, un ejecutivo de bienes y raíces canadiense y que es uno de los amigos de Salma más cercanos, de hecho, este no es el primer concierto del que disfrutan juntos ya que también asistieron al festival Glastonbury. Otra celebridad que acompañó a Salma durante el concierto fue Kristen Stewart, la actriz conocida por su papel de Bella en la saga de Crepúsculo.
Otros conciertos a los que Salma y Valentina han asistido
Uno de los pasatiempos favoritos que tienen Salma y Valentina como madre e hija es asistir a conciertos. La veracruzana compartió recientemente que fue con su hija a ver a Taylor Swift en Londres junto al host del programa Queer Eye, Jonathan Van Ness, la actriz Nicola Coughlan quien saltó a la fama por la serie Bridgerton, la diseñadora de moda Stella McCartney y la actriz estadounidense, Leslie Mann
En julio de este año también se les vio juntas en el festival Glastonbury que se llevó a cabo del 25 al 29 de junio en Reino Unido y donde se presentaron artistas como The 1975, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Rod Stewart y más.
El esperado regreso de Oasis
A dos días del aniversario 30° del primer disco de los hermanos Gallagher, Definitely Maybe, el 27 de agosto de 2024, la banda anunció no solo su regreso a los escenarios, también su reencuentro después de la separación entre Liam y Noel en 2009.
Hoy 12 y mañana 13 de septiembre Oasis estará en la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros, con Cage the Elephant como teloneros.
La gira de Oasis es uno de los reencuentros más esperados en la industria musical debido al impacto que tuvieron entre 1990 y 2009, por lo que no nos sorprende que Salma y su hija Valentina Paloma hayan asistido a uno de sus conciertos a disfrutar de un espectáculo muy nostálgico donde vibraron con canciones como Wonderwall, Hello y Don’t Look back in Anger.