Complicidad y rock: Salma Hayek y su hija Valentina Paloma, disfrutan un épico concierto de Oasis

Salma Hayek y Valentina Paloma disfrutaron del concierto de Oasis

Salma Hayek y Valentina Paloma disfrutaron del concierto de los Gallagher acompañadas por el director, guionista y actor Taika Waititi, quien nos ha dado películas como Thor: Love and Thunder o Jojo Rabbit, por su esposa Rita Ora, conocida cantante inglesa.

También estuvo Micheal Braun, un ejecutivo de bienes y raíces canadiense y que es uno de los amigos de Salma más cercanos, de hecho, este no es el primer concierto del que disfrutan juntos ya que también asistieron al festival Glastonbury. Otra celebridad que acompañó a Salma durante el concierto fue Kristen Stewart, la actriz conocida por su papel de Bella en la saga de Crepúsculo.

@oasis Salma Hayek compartió esta fotografía en Instagram con el mensaje: "Mi rockstar interior estuvo muy feliz este fin de semana, gracias por recordarnos lo que se siente la música de verdad". (Instagram - @salmahayek)

Otros conciertos a los que Salma y Valentina han asistido

Uno de los pasatiempos favoritos que tienen Salma y Valentina como madre e hija es asistir a conciertos. La veracruzana compartió recientemente que fue con su hija a ver a Taylor Swift en Londres junto al host del programa Queer Eye, Jonathan Van Ness, la actriz Nicola Coughlan quien saltó a la fama por la serie Bridgerton, la diseñadora de moda Stella McCartney y la actriz estadounidense, Leslie Mann

Salma Hayek y su hija, Valentina Paloma, durante el concierto de Taylor Swift en Londres. (Instagram - @salmahayek)

En julio de este año también se les vio juntas en el festival Glastonbury que se llevó a cabo del 25 al 29 de junio en Reino Unido y donde se presentaron artistas como The 1975, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Rod Stewart y más.