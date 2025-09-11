Saúl ‘Canelo’ Álvarez habla por primera vez de su rol como suegro de Jaziel Avilez, novio de su hija Emily

Saúl ‘Canelo’ Álvarez revela si es difícil convertirse en suegro

Esta etapa no solo representa un momento importante para Emily, sino también para Saúl ‘Canelo’ Álvarez , quien habló por primera vez sobre cómo se siente al ver a su primogénita convertirse en toda una adulta y, especialmente, cómo asume su papel de suegro.

Jaziel Avilez, novio de Emily Cinnamon. (Instagram)

A pocos días de enfrentarse contra Terence Crawford en Las Vegas, el boxeador tapatío habló sobre esta nueva faceta en su vida, destacando la cercanía y la confianza que mantiene con su hija

El ‘Canelo’ concedió una entrevista al programa Despierta América donde Alan Tacher realizó una dinámica de preguntas y respuestas: “¿Qué es más difícil: ser campeón del mundo o ser suegro?”, preguntó el conductor

Palabras que hicieron reflexionar de inmediato a ‘Canelo’, quien con una sonrisa habló por primera vez del tema en televisión: “Ser suegro”, dijo. ¿Nunca le has querido dar un Knock Out al yerno?, agregó Tacher.

El conductor motivó al boxeador a profundizar en el tema, señalando que también es un asunto importante para él porque tiene hijas.