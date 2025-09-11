Saúl ‘Canelo’ Álvarez habla por primera vez de su rol como suegro de Jaziel Avilez, novio de su hija Emily

Desde que se hizo público el romance entre Emily Cinnamon, la hija mayor deSaúl ‘Canelo’ Álvarez y el cantante Jaziel Avilez, la pareja no ha dejado de compartir románticas fotografías de sus aventuras.
En junio pasado, la pareja cumplió su primer año de novios y lo celebraron con una romántica escapada a un acuario para festejar, donde el artista sorprendió a la joven con un enorme ramo de rosas rojas.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez revela si es difícil convertirse en suegro
Esta etapa no solo representa un momento importante para Emily, sino también paraSaúl ‘Canelo’ Álvarez, quien habló por primera vez sobre cómo se siente al ver a su primogénita convertirse en toda una adulta y, especialmente, cómo asume su papel de suegro.
A pocos días de enfrentarse contra Terence Crawford en Las Vegas, el boxeador tapatío habló sobre esta nueva faceta en su vida, destacando la cercanía y la confianza que mantiene con su hija
El ‘Canelo’ concedió una entrevista al programaDespierta América donde Alan Tacher realizó una dinámica de preguntas y respuestas: “¿Qué es más difícil: ser campeón del mundo o ser suegro?”, preguntó el conductor
Palabras que hicieron reflexionar de inmediato a ‘Canelo’, quien con una sonrisa habló por primera vez del tema en televisión: “Ser suegro”, dijo. ¿Nunca le has querido dar un Knock Out al yerno?, agregó Tacher.
El conductor motivó al boxeador a profundizar en el tema, señalando que también es un asunto importante para él porque tiene hijas.
Fue entonces que Saúl Álvarez resaltó la confianza que le tiene a su hija mayor.
“Son sentimientos diferentes, pero no es tan difícil cuando pones la confianza en tu hija, que le tengo mucha confianza, es muy inteligente, no es tan difícil”, expresó.
Jaziel Avilez presume su buena relación con el ‘Canelo’
El yerno del ‘Canelo’ es el cantante Jaziel Avilez. El joven nació en Casas Grandes, Chihuahua, el 28 de enero de 2000. Su debut en la música fue a los cinco años, pero fue en 2016 cuando lanzó Mi Origen, su primer álbum.
Jaziel mantiene una buena relación con el boxeador, pues estuvo presente en la pelea en la que el mexicano salió victorioso frente a William Scull en Arabia Saudita.
El cantante compartió por primera vez una foto junto a su ‘suegro’, ambos con los puños levantados, mientras que el boxeador lo abraza. “Felicidades, una más a la historia viejón”, escribió el joven artista.