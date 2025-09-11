Así es el valiente proceso de Kelly Osbourne para superar la pérdida de su papá Ozzy

El valiente camino que Kelly Osbourne está tomando tras la pérdida de su papá, Ozzy

Para Kelly Osbourne, la muerte de su papá, Ozzy Osbourne, no solo marcó la despedida de una leyenda del metal, sino también de una figura paterna con la que mantenía un vínculo especialmente cercano.

Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne y Jack Osbourne (Getty Images)

Un mes y medio después de su fallecimiento, Kelly compartió en redes sociales un momento de paz en medio del duelo. En la foto, aparece sonriendo mientras sostiene un búho en el brazo, acompañada de un mensaje en el que expresa cómo el contacto con las aves le devolvió, aunque sea por un instante, la sensación de alegría.

“¡En medio de toda mi tristeza y dolor, he encontrado algo que realmente me hace feliz!”, escribió la presentadora. Agregó: “Nunca pensé que recuperaría mi sonrisa a través de la cetrería, pero lo hice. ¡Me encanta estar con los pájaros!”.

Kelly Osbourne encuentra un momento de felicidad en medio del duelo que atraviesa tras la muerte de Ozzy Osbourne. (Instagram)

Esta publicación de Kelly Osbourne llega poco después de que hablara abiertamente sobre el duelo por la muerte de su papá, Ozzy Osbourne. A principios de agosto, la presentadora compartió en sus historias de Instagram cómo ha vivido este difícil proceso.

"El amor, el apoyo y los hermosos mensajes que he recibido de tantos de ustedes realmente me han ayudado a superar el momento más difícil de mi vida", escribió.