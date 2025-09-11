Así es el valiente proceso de Kelly Osbourne para superar la pérdida de su papá Ozzy

La muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años, sacudió no solo al mundo del rock, sino profundamente a su familia. En especial, su hija Kelly Osbourne ha estado atravesando un momento de dolor intenso, pero poco a poco va encontrando esperanza en medio de la tristeza.
En recientes publicaciones, Kelly ha compartido cómo vive este proceso de duelo y cómo comienza a reconstruirse emocionalmente.
El valiente camino que Kelly Osbourne está tomando tras la pérdida de su papá, Ozzy
Para Kelly Osbourne,la muerte de su papá, Ozzy Osbourne, no solo marcó la despedida de una leyenda del metal, sino también de una figura paterna con la que mantenía un vínculo especialmente cercano.
Un mes y medio después de su fallecimiento, Kelly compartió en redes sociales un momento de paz en medio del duelo. En la foto, aparece sonriendo mientras sostiene un búho en el brazo, acompañada de un mensaje en el que expresa cómo el contacto con las aves le devolvió, aunque sea por un instante, la sensación de alegría.
“¡En medio de toda mi tristeza y dolor, he encontrado algo que realmente me hace feliz!”, escribió la presentadora. Agregó: “Nunca pensé que recuperaría mi sonrisa a través de la cetrería, pero lo hice. ¡Me encanta estar con los pájaros!”.
Esta publicación de Kelly Osbourne llega poco después de que hablara abiertamente sobre el duelo por la muerte de su papá, Ozzy Osbourne. A principios de agosto, la presentadora compartió en sus historias de Instagram cómo ha vivido este difícil proceso.
"El amor, el apoyo y los hermosos mensajes que he recibido de tantos de ustedes realmente me han ayudado a superar el momento más difícil de mi vida", escribió.
Adiós a una leyenda: el mundo del rock llora la muerte de Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne, legendario cantante británico y líder de la banda Black Sabbath, murió el pasado 22 de julio a los 76 años. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, según se lee en su certificado de defunción. El artista murió en el Hospital Harefield, ubicado en el oeste de Londres.
La noticia generó una ola de homenajes en redes sociales por parte de fans, colegas músicos y figuras del entretenimiento, quienes recordaron su enorme legado en la historia del heavy metal y su inconfundible presencia escénica. Conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, Osbourne marcó a varias generaciones con su estilo irreverente, su voz única y su capacidad de reinventarse a lo largo de décadas.
Ozzy también fue ampliamente reconocido por su carrera como solista, sus colaboraciones con otros grandes del género y por su participación en el exitoso reality show familiar The Osbournes, que lo mostró en una faceta más íntima y humana junto a su esposa Sharon y sus hijos, Jack y Kelly.
Cabe destacar que, el cantante británico había enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años, incluyendo complicaciones derivadas del Parkinson, una cirugía de columna y varias hospitalizaciones que lo habían alejado de los escenarios. Pese a las dificultades de salud, Ozzy Osbourne se mantuvo activo hasta el final.
El cantante dio su último concierto junto a Black Sabbath en un evento titulado Back to the Beginning, celebrado en Villa Park, Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio de este año.
