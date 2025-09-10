Romance confirmado: quién es Brooks Nader, la modelo y nueva novia de Carlos Alcaraz

Esta revelación proviene de su hermana, Grace Ann Nader, quien lo confirmó para E! News durante el desfile de Raising Cane’s en la Semana de la Moda de Nueva York.
"Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento", aseguró.
Grace Ann Nader, también reveló que Carlos ya conoció a las otras hermanas de Brooks, Mary Holland y Sarah Jane, Sin embargo, ella aún no ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona: “Muero por conocerlo. Es un bombón".
Hasta el momento ni Brooks Nader ni Carlos Alcaráz han hecho una confirmación, no obstante, la modelo ya había sido relacionada con el tenista, Jannik Sinner, tras asistir al US Open.
Por su parte, Carlos Alcaraz ha hablado abiertamente sobre los desafíos de tener una relación sentimental mientras se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional.
“Estoy soltero. Estoy buscando a alguien. Puede ser difícil como tenista encontrar a la persona adecuada porque estás viajando todo el tiempo", dijo en una entrevista con The Sunday Times en julio de 2024.
¿Quién es Brooks Nader, la nueva novia de Carlos Alcaraz?
Brooks Nader, nacida el 7 de febrero de 1997 en Baton Rouge, Luisiana, es una destacada modelo de la edición Swimsuit de Sports Illustrated. Tras estudiar en la Universidad Tulane y trabajar brevemente en finanzas.
Su carrera en el modelaje despegó con fuerza después de participar en las portadas de Sports Illustrated en 2020, 2021 y 2022, llegando a ser reconocida por su presencia notable en eventos como el US Open.
Sobre su vida sentimental, se sabe que Brooks Nader se casó en diciembre de 2019, cuando tenía 22 años, con el publicista William Haire, quien le lleva once años de diferencia. Finalmente, se divorciaron en mayo de 2024.
De acuerdo con una fuente cercana, el fin de la relación fue en buenos términos, y las exigencias profesionales de ambos habrían sido un factor determinante en la decisión.
En julio de 2024, Brooks Nader se convirtió en foco mediático cuando fue vista acompañando al príncipe Constantino, hijo de Marie Chantal Miller y Pablo de Grecia, a la boda de Olivia Culpo y Christian McCaffrey en Rhode Island. En su presentación oficial como pareja, ambos lucieron looks coordinados entono azul marino.
En 2024, la modelo también fue relacionada con Tom Brady, luego de ser captados juntos en varias citas. En ese entonces, un fuente confirmó a Page Six que, efectivamente ambos se estaban involucrando de manera romántica, sin embargo, su relación no trascendió.