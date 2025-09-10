Romance confirmado: quién es Brooks Nader, la modelo y nueva novia de Carlos Alcaraz

Confirman romance de Carlos Alcaraz con la modelo Brooks Nader

"Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento", aseguró.

Grace Ann Nader, también reveló que Carlos ya conoció a las otras hermanas de Brooks, Mary Holland y Sarah Jane, Sin embargo, ella aún no ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona: “Muero por conocerlo. Es un bombón".

Carlos Alcaraz (Getty Images)

Hasta el momento ni Brooks Nader ni Carlos Alcaráz han hecho una confirmación, no obstante, la modelo ya había sido relacionada con el tenista, Jannik Sinner, tras asistir al US Open.

Por su parte, Carlos Alcaraz ha hablado abiertamente sobre los desafíos de tener una relación sentimental mientras se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional.

“Estoy soltero. Estoy buscando a alguien. Puede ser difícil como tenista encontrar a la persona adecuada porque estás viajando todo el tiempo", dijo en una entrevista con The Sunday Times en julio de 2024.