¿Quién es Ayo Edebiri, la actriz que se viralizó por ser excluida de una pregunta sobre el #MeToo y Black Lives Matter?

La tarde del martes 9 de septiembre, el nombre de Ayo Edebiri se viralizó luego de que una periodista la excluyó de una conversación sobre los movimientos Black Lives Matter y #MeToo.
La actriz, junto a Andrew Garfield y Julia Roberts, protagoniza la nueva película de Luca Guadagnino, After the Hunt, que aborda el movimiento #MeToo a través de la historia de una profesora universitaria que se ve obligada a enfrentar su pasado cuando una alumna acusa a un colega de agresión sexual.
Ayo Edebiri es excluida de una pregunta sobre el #MeToo y Black Lives Matter
Durante la entrevista, la periodista italiana Federica Polidoro les preguntó qué esperan de Hollywood ahora que, según su opinión, los movimientos #MeToo y Black Lives Matter están “terminados”. Sin embargo, recalcó que la pregunta estaba dirigida a Garfield y a Roberts, excluyendo la opinión de Ayo Edebiri de la conversación.
La reacción de la actriz fue inmediata y decidió intervenir: “Sí, sé que la pregunta no es para mí, y no sé si es intencional, pero tengo curiosidad... No creo que estén terminados. No están terminados en absoluto”, respondió, reacción que de inmediato captó la atención de medios internacionales.
¿Quién es Ayo Edebiri?
Hija de padres originarios de Barbados y Nigeria, Ayo Edebiri mostró interés por la actuación desde los 13 años, cuando tomó clases de teatro en la escuela.
Posteriormente, se unió a un club de improvisación en Boston Latin School. Aunque nunca abandonó su faceta artística, obtuvo una licenciatura en educación en la Universidad de Nueva York.
Durante sus estudios universitarios, se integró al grupo de improvisación y comedia de sketches Upright Citizens Brigade. Posteriormente, Edebiri cambió su especialidad a escritura dramática y se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en 2017.
Continuó su carrera en el stand-up y empezó a escribir para varios programas, incluyendo la comedia Sunnyside de Kal Penn para NBC, la serie de vampiros What We Do in the Shadows de FX, el drama histórico adolescente Dickinson de Apple TV y la serie animada Big Mouth de Netflix.
La trayectoria de Ayo Edebiri más allá de 'El Oso'
Edebiri también se ha desarrollado como actriz de doblaje y ha participado en distintos proyectos. Entre ellos las sitcomsMulligan y Clone High. Además, presta su voz para las películas de animación Spider-Man: A través del Spider-Verso y Ninja Turtles: Caos Mutante.
Su éxito con la serie ‘El Oso’
La serieThe Bear (o El Oso)ha sido un proyecto decisivo en la carrera de Ayo Edebiri. En el programa, interpreta a Sydney Adamu, una segunda chef que colabora estrechamente con Carmy (Jeremy Allen White), un reconocido chef que busca reorganizar un restaurante de sandwiches familiar tras el suicidio de su hermano.
En ella, Ayo no sólo actúa como uno de los personajes principales, sino que también interviene en la escritura del guión.
Gracias a su labor como actriz y guionista, su personaje alcanzó una notable popularidad, lo que le otorgó un Emmy, un Globo de Oro y premios del Sindicato de Actores (SAG).
De acuerdo con Wall Street Journal Magazine, la actriz se ha consolidado como una de las figuras emergentes más relevantes de Hollywood.
Además de su éxito en televisión, Ayo Edebiri ha empezado a consolidar una carrera en el cine. Forma parte de la película After the Hunt, dirigida por Luca Guadagnino, donde comparte créditos con Andrew Garfield y Julia Roberts.