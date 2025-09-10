¿Quién es Ayo Edebiri, la actriz que se viralizó por ser excluida de una pregunta sobre el #MeToo y Black Lives Matter?

Ayo Edebiri es excluida de una pregunta sobre el #MeToo y Black Lives Matter

Durante la entrevista, la periodista italiana Federica Polidoro les preguntó qué esperan de Hollywood ahora que, según su opinión, los movimientos #MeToo y Black Lives Matter están “terminados”. Sin embargo, recalcó que la pregunta estaba dirigida a Garfield y a Roberts, excluyendo la opinión de Ayo Edebiri de la conversación.

Andrew Garfield, Julia Roberts y Ayo Edebiri (YouTube)

La reacción de la actriz fue inmediata y decidió intervenir: “Sí, sé que la pregunta no es para mí, y no sé si es intencional, pero tengo curiosidad... No creo que estén terminados. No están terminados en absoluto”, respondió, reacción que de inmediato captó la atención de medios internacionales.

¿Quién es Ayo Edebiri?

Hija de padres originarios de Barbados y Nigeria, Ayo Edebiri mostró interés por la actuación desde los 13 años, cuando tomó clases de teatro en la escuela.

Posteriormente, se unió a un club de improvisación en Boston Latin School. Aunque nunca abandonó su faceta artística, obtuvo una licenciatura en educación en la Universidad de Nueva York.

Ayo Edebiri (Getty Images)

Durante sus estudios universitarios, se integró al grupo de improvisación y comedia de sketches Upright Citizens Brigade. Posteriormente, Edebiri cambió su especialidad a escritura dramática y se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en 2017.

Continuó su carrera en el stand-up y empezó a escribir para varios programas, incluyendo la comedia Sunnyside de Kal Penn para NBC, la serie de vampiros What We Do in the Shadows de FX, el drama histórico adolescente Dickinson de Apple TV y la serie animada Big Mouth de Netflix.