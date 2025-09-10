Esmeralda Pimentel sorprende al revelar por qué decidió quitarse los implantes de seno

Esmeralda Pimentelse sinceró y habló abiertamente sobre las razones que la llevaron a quitarse los implantes de seno que se puso cuando tenía 20 años, poco después de graduarse del CEA.
La actriz explicó que antes de ingresar a la escuela de actuación no tenía inseguridades sobre su físico, sin embargo, con el tiempo comenzó a tener dudas sobre su apariencia, lo que la llevó a tomar la decisión de someterse a la operación.
Esmeralda Pimental revela por qué decidió quitarse los implantes
Durante su paso por el podcast La magia del caos que conduce Aislinn Derbez, Esmeralda Pimentelcontó la razón por la que se quitó los implantes de seno en 2022 luego de sufrir algunos problemas de salud.
"Yo creo que fue una etapa en la que no me cuestionaba mucho las cosas, que hacía lo que en aquel entonces estaba muy normalizado", aseguró.
Tras seis años protagonizando telenovelas en Televisa, Esmeralda decidió cerrar ese ciclo; no obstante, ya había tomado una importante decisión: someterse a una cirugía de aumento de senos.
"Me acuerdo que me gradué y te decían: '¿te quieres operar la nariz o te quieres poner bubis?' y hoy lo digo y me parece lo más absurdo y lo más violento. Yo me operé las bubis y me puse implantes", reconoció.
La actriz reconoció que en aquel momento no se cuestionó lo suficiente y que, al no tener a alguien cercano que la advirtiera sobre las consecuencias, terminó tomando una decisión apresurada.
"Ya me los quité, porque siento que fue algo que no me cuestioné y no había nadie a mi alrededor haciendo comentarios como: 'Eso no debería de pasar, estás muy chica'", aseguró.
Ahora, Esmeralsa sabe que en ese momento le faltó orientación y terminó dejándose influenciar por lo que se consideraba normal en aquella época: "A esa edad nadie tendría que estarte metiendo ideas de tu cuerpo y priorizar la estética sobre la salud", expresó. "En ese momento fui una de las muchas mujeres que nos dejamos llevar por lo que dictaba el sistema", agregó.
Esmeral Pimentel sufrió problemas de salud debido a los implante de senos
Fue a finales del 2022 cuando por primera vez Esmeralda Pimentel confesó que tomó la decisión de quitarse los implantes de seno que tenía debido a una serie de malestares que la aquejaban.
“Me sorprendió ver la cantidad de síntomas que tenía: migrañas, ataques de ansiedad, dolores en las articulaciones, diversos problemas en la piel, fatiga crónica, problemas de concentración y memoria, ojos rojos, taquicardia, falta de aire y una larga lista de malestares debido a una toxicidad provocada por los implantes”, confesó la actriz en sus redes sociales.
“Estuve 12 años visitando doctores, tomando medicamentos, haciéndome distintos estudios, probando remedios. Algunos médicos me dijeron que era ‘hereditario’, así que aprendí a malvivir con dolor, con ansiedad, o creer que era parte de ir envejeciendo” compartió, .
Esmeralda señaló que se sometió a la cirugía con la idea de sentirse más segura. Sin embargo, aprendió que su confianza no depende de los demás, sino de un proceso personal de aceptación y cuidado.
“Hace 12 años pensaba que no era suficiente y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte”, aseguró.
Finalmente concluyó con un mensaje de autoaceptación: “No hay día que no de gracias por mi salud, por mi vida, porque soy infinitamente afortunada y porque hoy me siento más bella y poderosa que nunca”.