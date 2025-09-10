Esmeralda Pimentel sorprende al revelar por qué decidió quitarse los implantes de seno

Esmeralda Pimental revela por qué decidió quitarse los implantes

Durante su paso por el podcast La magia del caos que conduce Aislinn Derbez, Esmeralda Pimentel contó la razón por la que se quitó los implantes de seno en 2022 luego de sufrir algunos problemas de salud.

"Yo creo que fue una etapa en la que no me cuestionaba mucho las cosas, que hacía lo que en aquel entonces estaba muy normalizado", aseguró.

Esmeralda Pimentel (Getty Images)

Tras seis años protagonizando telenovelas en Televisa, Esmeralda decidió cerrar ese ciclo; no obstante, ya había tomado una importante decisión: someterse a una cirugía de aumento de senos.

"Me acuerdo que me gradué y te decían: '¿te quieres operar la nariz o te quieres poner bubis?' y hoy lo digo y me parece lo más absurdo y lo más violento. Yo me operé las bubis y me puse implantes", reconoció.

La actriz reconoció que en aquel momento no se cuestionó lo suficiente y que, al no tener a alguien cercano que la advirtiera sobre las consecuencias, terminó tomando una decisión apresurada.



"Ya me los quité, porque siento que fue algo que no me cuestioné y no había nadie a mi alrededor haciendo comentarios como: 'Eso no debería de pasar, estás muy chica'", aseguró.

Ahora, Esmeralsa sabe que en ese momento le faltó orientación y terminó dejándose influenciar por lo que se consideraba normal en aquella época: "A esa edad nadie tendría que estarte metiendo ideas de tu cuerpo y priorizar la estética sobre la salud", expresó. "En ese momento fui una de las muchas mujeres que nos dejamos llevar por lo que dictaba el sistema", agregó.