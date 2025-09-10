Elsa Aguirre, a sus 94 años, reaparece y debuta en redes sociales

Elsa Aguirre reapareció en redes sociales con un video en el que expresó su entusiasmo por crear un nuevo vínculo con el público que la ha acompañado a lo largo de más de cinco décadas de carrera.
A través de su recién estrenada página oficial de Facebook, la primera actriz expresó su deseo de seguir en contacto con sus fans, compartiendo experiencias y reflexiones “hasta que me vaya”.
Elsa Aguirre reaparece y debuta en redes sociales
Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, se unió a la era digital al anunciar que estrenó su página oficial de Facebook, sin embargo, sorprendió a sus nuevos seguidores al mostrarse usando oxígeno.
A través de una serie de videos que compartió en la red social, la actriz, quien está por cumplir 95 años, el próximo 25 de septiembre, manifestó su entusiasmo por volver a conectar con el público que ha seguido su larga trayectoria.
“Queridos amigos de la prensa, me da mucho gusto saludarlos en este tiempo tan interesante en mi vida, porque estoy cerca de cumplir los 95 años. Decirles que estoy estrenando esta página en Facebook para platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya”, dijo la actriz.
Aguirre detalló que vive en Cuernavaca desde hace más de cuatro décadas, en un lugar que le recuerda a su madre: “Ya tengo más de 40 años de estar aquí (en Cuernavaca). El destino me trajo hasta este lugar para cerrar este ciclo, pero continuaré, de eso estoy segura”, afirmó.
Durante su mensaje, la actriz también habló sobre la importancia de mantener la vitalidad y la disciplina a lo largo de los años. Explicó que encontró en el yoga una herramienta para su desarrollo físico y espiritual.
“Eso es lo que yo necesito transmitir, que a veces la gente dice: ‘ya no hay más remedio, ya estoy grande, ya no me dan trabajo’. Pues es una forma negativa, hay miles de posibilidades. Yo la encontré así, me hizo un llamado. Entonces entré a una disciplina muy hermosa que es el yoga, transmitida desde tiempos inmemoriales”, expresó.
Elsa Aguirre prepara su libro de memorias
Elsa Aguirre lanzará su libro de memorias, De mis labios a tus ojos, obra que concluyó luego de tres años de trabajo.
“Si Dios me lo permite, antes de que finalice este año saldrá mi libro 'De mis labios a tus ojos', que es una autobiografía en donde voy a hablar de todo. Espero que pronto se publique, pues se ha tardado tres años; fue escrito por Enrique Gutiérrez y me gustó cómo lo hizo”, contó la actriz en junio pasado durante un encuentro con los medios.
Además, la protagonista de cintas como La estatua de carne y Cuidado con el amor, esta última al lado de Pedro Infante, confesó que, una vez que su libro sea publicado, le gustaría que se produjera una serie basada en él.
“Espero que el libro vaya a la televisión, como se hizo la vida de Luis Miguel o de Silvia Pinal”, compartió.
Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, aunque creció en la Ciudad de México. Su incursión en el cine ocurrió a finales de la década de 1940. Considerada una de las últimas figuras vivas de la llamada Época de Oro del cine mexicano debutó en 1946 con la película El sexo fuerte, alcanzó la fama gracias a su trabajo en cintas como Cuatro contra el mundo, Acapulco y La mujer que yo amé.