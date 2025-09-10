Elsa Aguirre, a sus 94 años, reaparece y debuta en redes sociales

Elsa Aguirre reaparece y debuta en redes sociales

Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, se unió a la era digital al anunciar que estrenó su página oficial de Facebook, sin embargo, sorprendió a sus nuevos seguidores al mostrarse usando oxígeno.

A través de una serie de videos que compartió en la red social, la actriz, quien está por cumplir 95 años, el próximo 25 de septiembre, manifestó su entusiasmo por volver a conectar con el público que ha seguido su larga trayectoria.

Elsa Aguirre (Facebook)

“Queridos amigos de la prensa, me da mucho gusto saludarlos en este tiempo tan interesante en mi vida, porque estoy cerca de cumplir los 95 años. Decirles que estoy estrenando esta página en Facebook para platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya”, dijo la actriz.

Aguirre detalló que vive en Cuernavaca desde hace más de cuatro décadas, en un lugar que le recuerda a su madre: “Ya tengo más de 40 años de estar aquí (en Cuernavaca). El destino me trajo hasta este lugar para cerrar este ciclo, pero continuaré, de eso estoy segura”, afirmó.



Durante su mensaje, la actriz también habló sobre la importancia de mantener la vitalidad y la disciplina a lo largo de los años. Explicó que encontró en el yoga una herramienta para su desarrollo físico y espiritual.

“Eso es lo que yo necesito transmitir, que a veces la gente dice: ‘ya no hay más remedio, ya estoy grande, ya no me dan trabajo’. Pues es una forma negativa, hay miles de posibilidades. Yo la encontré así, me hizo un llamado. Entonces entré a una disciplina muy hermosa que es el yoga, transmitida desde tiempos inmemoriales”, expresó.