Dónde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce: revelan el lugar y detalles

Revelan el lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Según información publicada por Page Six, la pareja habría decidido llevar a cabo una ceremonia íntima durante el verano de 2026 en la propiedad que Taylor Swift compró en 2013 por 17,75 millones de dólares.

Esta residencia, ubicada en la localidad de Westerly, no solo es uno de los lugares favoritos de la artista, sino que también inspiró su canción "The Last Great American Dynasty", incluida en el álbum Folklore.

Taylor Swift y Travis Kelce no estarían planeando su boda. (Getty Images)

La propiedad ha estado bajo una gran remodelación desde principios de 2025, con obras valuadas en 1,7 millones de dólares. Entre las renovaciones se incluyen una nueva ala, mejoras en la cocina, baños y espacios de entretenimiento, lo que ha sido interpretado por fuentes cercanas como una preparación para albergar el evento más importante en la vida de la pareja.

"Todo indica que quieren algo discreto, elegante y muy personal. Y no hay nada más íntimo que casarse en tu propia casa", comentó una fuente al medio.