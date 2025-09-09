Sofía Castro y Pablo Bernot celebran su primer aniversario de bodas con fotos inéditas

Sofía Castro y Pablo Bernot celebran su primer aniversario de bodas

Sofía Castro celebró su primer aniversario de su boda civil con Pablo Bernot, un evento en el que la pareja estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

La actriz compartió en sus redes sociales un álbum de fotos de algunos de los momentos más especiales de esa día, mismas que acompañó con un mensaje en el que le demuestra a su esposo que sigue tan enamorada como el primer día.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

“1 año casados por el civil y 6 años de nosotros te amo cada día más Pablo Bernot”, escribió la hija mayor de Angelica Rivera en las primeras líneas de su publicación.

Para hacer más emotivo este momento, la intérprete ilustró sus palabras con un álbum de fotos en el que conjunta postales de esos días en el que el sueño de formar un matrimonio se hizo realidad.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

En su mensaje, Sofía expresó lo mucho que la emociona recordar esta celebración. De hecho, en tan solo unos meses, celebrará también el aniversario de su boda religiosa, por lo que está lista para compartir sus recuerdos más memorables con sus seguidores, quienes han sido testigos de su romance.

“Voy a festejar los 2 aniversarios, ehhhh, jajaja. Y seguiré subiendo fotos y fotos de esos hermosos días…”, escribió al final de su publicación.