Sofía Castro y Pablo Bernot celebran su primer aniversario de bodas con fotos inéditas

Después de cinco años de noviazgo, el 7 de septiembre de 2023, Sofía Castro y Pablo Bernotunieron sus vidas al celebrar su boda por lo civil en la Ciudad de México.
Hoy, a un año de ese gran momento en la vida de la pareja, la actriz celebró su primer aniversario de boda civil con una serie de fotografías inéditas del día en el que sellaron su compromiso.
Publicidad
Sofía Castro y Pablo Bernot celebran su primer aniversario de bodas
Sofía Castrocelebró su primer aniversario de su boda civil con Pablo Bernot, un evento en el que la pareja estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos.
La actriz compartió en sus redes sociales un álbum de fotos de algunos de los momentos más especiales de esa día, mismas que acompañó con un mensaje en el que le demuestra a su esposo que sigue tan enamorada como el primer día.
“1 año casados por el civil y 6 años de nosotros te amo cada día más Pablo Bernot”, escribió la hija mayor de Angelica Rivera en las primeras líneas de su publicación.
Para hacer más emotivo este momento, la intérprete ilustró sus palabras con un álbum de fotos en el que conjunta postales de esos días en el que el sueño de formar un matrimonio se hizo realidad.
En su mensaje, Sofía expresó lo mucho que la emociona recordar esta celebración. De hecho, en tan solo unos meses, celebrará también el aniversario de su boda religiosa, por lo que está lista para compartir sus recuerdos más memorables con sus seguidores, quienes han sido testigos de su romance.
“Voy a festejar los 2 aniversarios, ehhhh, jajaja. Y seguiré subiendo fotos y fotos de esos hermosos días…”, escribió al final de su publicación.
Publicidad
Angélica Rivera el apoyo incondicional de Sofía Castro
Angélica Riveravivió un momento muy emotivo cuando entregó a su hija mayor, Sofía Castro, en su boda civil con Pablo Bernot.
A lo largo de este año, la ex Primera Dama ha sido el apoyo incondicional de su hija, y en este primer aniversario no podía ser la excepción y también se sumó a la celebración de la pareja: “Los amo”, escribió la actriz en la parte de comentarios de la publicación.
Pablo y Sofía se conocieron hace más de una década, pero en 2019 él la alcanzó en el Fashion Week de Nueva York y ahí comenzó esta historia de amor. En noviembre de 2023, la pareja anunció su compromiso en las páginas de Quién. “Creo que desde que conocí a Pablo lo supe. Desde el día uno que fuimos novios me quería casar con él”, confesó la actriz.
En diciembre de 2024 la pareja se casó por la iglesia en un exclusivo rancho en el corazón de San Miguel de Allende frente a más de 500 personas.