Nuevo testigo complica el caso: Justin Baldoni enfrenta otra acusación en medio del juicio contra Blake Lively

La declaración de un testigo sorpresa integra una nueva acusación contra el actor, quien ya se encuentra en medio de un proceso legal junto a Blake Lively.
mar 09 septiembre 2025 05:30 PM
"It Ends With Us" New York Premiere
Justin Baldoni

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively da un giro inesperado con la inclusión de un nuevo demandante. Según documentos obtenidos por TMZ, una persona —cuyo nombre fue omitido por motivos legales— afirma haber sufrido abusos verbales por parte de Baldoni y sus colaboradores. Lo que resultaría ser un presunto patrón de comportamiento que ahora amenaza con intensificar aún más el proceso judicial.

Justin Baldoni enfrenta otra acusación en el juicio contra Blake Lively

De acuerdo con informes de TMZ, una nueva fuente vinculada a otro proyecto distinto de It Ends With Us, señaló que las interacciones con Justin Baldoni fueron “repetidas y negativas”, y que incluso esta persona fue excluida del set durante la mayor parte de la producción debido a esa dinámica tensa.

Además, afirmó haber solicitado que Baldoni no participara en actividades de marketing o relaciones públicas relacionadas con dicho proyecto.

Vital Voices 12th Annual Voices of Solidarity Awards
Justin Baldoni amenaza a Blake Lively tras perder demanda.

Este nuevo testimonio podría fortalecer la versión de Blake Lively, quien ya ha presentado acusaciones formales por acoso sexual y un supuesto plan de difamación en su contra.

Con el juicio programado para empezar el 9 de marzo de 2026 en un tribunal federal de Nueva York, el panorama legal continúa volviéndose más complejo.

Todo sobre la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni:

Imagen del documental He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni
‘He Said, She Said’: un show para entender el pleito Blake Lively vs. Justin Baldoni Bruce Kennedy, productor del documental ‘He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni’, reflexiona sobre por qué amamos los pleitos hollywoodenses.

¿Qué se sabe sobre el caso de Blake Lively y Justin Baldoni?

El caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa escalando con nuevos giros que han captado la atención del público, desde que la actriz presentó una denuncia en diciembre de 2024 por acoso y conducta inapropiada contra el productor de It ends with us, durante su participación en la película.

A raíz de aquella acusación, toda la disputa ha estado marcada por distintas acusaciones, demandas millonarias y ahora, la aparición de nuevos testigos.

En los últimos días, se sumó una nueva acusación contra Justin Baldoni por parte de un testigo anónimo, quien asegura haber sido víctima de comentarios abusivos dentro del entorno laboral del actor y productor.

Esta declaración, que podría formar parte del juicio programado para marzo de 2026, complica aún más la posición de Baldoni y refuerza el caso de Lively, quien recientemente interpuso una nueva demanda por daños emocionales, exigiendo una compensación millonaria.

Además, el tribunal concedió a Lively una orden de protección para resguardar sus comunicaciones privadas —incluyendo mensajes con otras celebridades—, que no podrán hacerse públicos salvo que se presenten como evidencia durante el juicio. Esta medida busca proteger su intimidad en medio de la creciente presión mediática.

Pese a que Baldoni intentó contrarrestar las acusaciones con una contrademanda de 400 millones de dólares, esta fue desestimada en junio de 2025, lo que debilitó considerablemente su estrategia legal.

Su equipo, sin embargo, ha reiterado su inocencia y ha calificado las acusaciones como infundadas y dañinas para su reputación.

Blake-Lively
Blake Lively

portadaseptiembre (1).jpg

