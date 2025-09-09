Nuevo testigo complica el caso: Justin Baldoni enfrenta otra acusación en medio del juicio contra Blake Lively

¿Qué se sabe sobre el caso de Blake Lively y Justin Baldoni?

El caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa escalando con nuevos giros que han captado la atención del público, desde que la actriz presentó una denuncia en diciembre de 2024 por acoso y conducta inapropiada contra el productor de It ends with us, durante su participación en la película.

A raíz de aquella acusación, toda la disputa ha estado marcada por distintas acusaciones, demandas millonarias y ahora, la aparición de nuevos testigos.

En los últimos días, se sumó una nueva acusación contra Justin Baldoni por parte de un testigo anónimo, quien asegura haber sido víctima de comentarios abusivos dentro del entorno laboral del actor y productor.

Esta declaración, que podría formar parte del juicio programado para marzo de 2026, complica aún más la posición de Baldoni y refuerza el caso de Lively, quien recientemente interpuso una nueva demanda por daños emocionales, exigiendo una compensación millonaria.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

Además, el tribunal concedió a Lively una orden de protección para resguardar sus comunicaciones privadas —incluyendo mensajes con otras celebridades—, que no podrán hacerse públicos salvo que se presenten como evidencia durante el juicio. Esta medida busca proteger su intimidad en medio de la creciente presión mediática.

Pese a que Baldoni intentó contrarrestar las acusaciones con una contrademanda de 400 millones de dólares, esta fue desestimada en junio de 2025, lo que debilitó considerablemente su estrategia legal.

Su equipo, sin embargo, ha reiterado su inocencia y ha calificado las acusaciones como infundadas y dañinas para su reputación.