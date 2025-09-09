Ayo Edebiri es excluida de una pregunta sobre el #MeToo y Black Lives Matter en una entrevista y su reacción se viralizó

Ayo Edebiri fue excluida de pregunta sobre los movimientos #MeToo y Black Lives Matter

Durante la entrevista, la periodista italiana Federica Polidoro sorprendió a Ayo Edebiri, Andrew Garfield y Julia Roberts con una polémica pregunta.

La presentadora de ArtsLife TV les cuestionó qué esperan de Hollywood ahora que, según su opinión, los movimientos #MeToo y Black Lives Matter están “terminados”.

Andrew Garfield, Julia Roberts y Ayo Edebiri (YouTube)

El momento se volvió incómodo cuando la periodista recalcó que la pregunta estaba dirigida a Andrew Garfield y Julia Roberts, excluyendo a Ayo Edebiri de la conversación.

Ante la pregunta, Garfield miró incómodo a sus compañeras, mientras que Roberts respondió molesta: “¿Cómo? ¿Podrías repetirlo? Con tus lentes oscuros no sabemos a quién le estás preguntando”, señaló.

La periodista volvió a recalcar: “La pregunta es para Julia y Andrew” y continuó: “¿Consideran que perdimos algo con la era de lo políticamente correcto?“.

Ayo Edebiri (YouTube)

Aunque Ayo Edebiri fue excluida de la conversación decidió intervenir: “Sí, sé que la pregunta no es para mí, y no sé si es intencional, pero tengo curiosidad... No creo que estén terminados. No están terminados en absoluto”, respondió.

La protagonista de El Oso continuó: “Creo que quizá los hashtags no se usan tanto, pero sí creo que hay activistas, personas que realizan un trabajo a diario, un trabajo hermoso e importante que no ha terminado; está muy, muy activo por una razón: este mundo está muy cargado. Y ese trabajo no ha terminado en absoluto”, puntualizó.



Finalmente Andrew Garfield apoyó a Edebiri y aseguró que los movimientos siguen vigentes: “Quizás no haya una cobertura general como la que hubo hace unos ocho años, titulares diarios y constantes, pero no creo que eso signifique que el trabajo esté hecho. Es lo que yo diría”, agregó el actor.