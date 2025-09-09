¿Dejó atrás todos los excesos? Charlie Sheen asegura que lleva 10 años de celibato

La adicción al crack llevó a Charlie Sheen a tener sexo con hombres y algunos encuentros fueron 'divertidos', asegura

Durante la entrevista con Good Morning America, el actor Charlie Sheen profundizó en cómo su sobriedad ha transformado su relación con el sexo y la intimidad.

“No estoy diciendo que sea para siempre. Pero por ahora, me ha funcionado. Me ha dado claridad. Me ha dado paz”, confesó. También reconoció que el sexo había sido una obsesión. “Era lo primero que pensaba al despertar y lo último antes de dormir. Me estaba consumiendo”.

Charlie Sheen habla sin tapujos sobre su adicción al sexo y a las drogas (MJ Kim)

La miniserie documental de Netflix sobre Charlie Sheen, dividida en dos episodios, recorre su meteórico ascenso en Hollywood, su caída pública y su camino hacia la sobriedad. En ella, Sheen habla abiertamente sobre su diagnóstico de VIH en 2011, sus múltiples estancias en centros de rehabilitación, el abuso de testosterona para incrementar su deseo sexual y su consumo compulsivo de crack, que lo llevó a vivir encuentros sexuales con hombres en medio de episodios de confusión y autodestrucción.

“Eso fue lo que lo inició”, dijo sobre el consumo de crack. “Eso fue donde nació, o se encendió. Y en los periodos en los que dejaba la pipa, intentaba entenderlo —¿De dónde vino?… ¿Por qué pasó?— y finalmente pensar como: ¿Y qué con eso? ¿Y qué? Algunas de esas experiencias fueron raras. Muchas fueron jodidamente divertidas, y la vida sigue”, confesó el actor, quien es hijo de Martin Sheen y hermano de Emilio Estévez.

Charlie Sheen salió de 'Two and a half men' tras hacer declaraciones en contra del creador Chuck Lorre (Matthew Simmons/Getty Images)

Charlie Sheen recordó que durante la etapa en que tuvo relaciones sexuales con hombres fue blanco de extorsiones por parte de algunos de ellos.

“En ese momento simplemente pensé: ‘Está bien, vamos a pagar para mantenerlo en silencio, y solo espero a que quede atrás, que se vaya. Hacer que desaparezca’”. Confesó que se sintió como un rehén de sus propias decisiones y de quienes intentaban chantajearlo.