¿Dejó atrás todos los excesos? Charlie Sheen asegura que lleva 10 años de celibato

Charlie Sheen, el actor que durante años fue símbolo de excesos, escándalos y titulares polémicos, reveló que lleva casi diez años en celibato como parte de su proceso de recuperación personal.
La declaración la hizo en una entrevista con el programa Good Morning America y se amplió en su nueva autobiografía The Book of Sheen, así como en la serie documental de Netflix Nombre artístico: Charlie Sheen, estrenada el 8 de septiembre.
Charlie Sheen asegura que lleva 10 años de celibato
“Si no tengo novia y no estoy pagando por ello, creo que las cuentas son claras”, dijo Charlie Sheen con ironía al hablar de su vida sexual en la actualidad o, mejor dicho, a la ausencia de ella.
El actor, quien cumplió 60 años este septiembre, explicó que su decisión de abstenerse de la actividad sexual no es permanente, sino una pausa necesaria tras años de anteponer el sexo sobre su bienestar.
“Durante mucho tiempo el sexo era lo único que me importaba o estaba en la cima de mi lista de prioridades. Por eso, vi el celibato como un descanso necesario de esas búsquedas”, añadió el ex protagonista de Two and a half men.
La adicción al crack llevó a Charlie Sheen a tener sexo con hombres y algunos encuentros fueron 'divertidos', asegura
Durante la entrevista con Good Morning America, el actor Charlie Sheen profundizó en cómo su sobriedad ha transformado su relación con el sexo y la intimidad.
“No estoy diciendo que sea para siempre. Pero por ahora, me ha funcionado. Me ha dado claridad. Me ha dado paz”, confesó. También reconoció que el sexo había sido una obsesión. “Era lo primero que pensaba al despertar y lo último antes de dormir. Me estaba consumiendo”.
La miniserie documental de Netflix sobre Charlie Sheen, dividida en dos episodios, recorre su meteórico ascenso en Hollywood, su caída pública y su camino hacia la sobriedad. En ella, Sheen habla abiertamente sobre su diagnóstico de VIH en 2011, sus múltiples estancias en centros de rehabilitación, el abuso de testosterona para incrementar su deseo sexual y su consumo compulsivo de crack, que lo llevó a vivir encuentros sexuales con hombres en medio de episodios de confusión y autodestrucción.
“Eso fue lo que lo inició”, dijo sobre el consumo de crack. “Eso fue donde nació, o se encendió. Y en los periodos en los que dejaba la pipa, intentaba entenderlo —¿De dónde vino?… ¿Por qué pasó?— y finalmente pensar como: ¿Y qué con eso? ¿Y qué? Algunas de esas experiencias fueron raras. Muchas fueron jodidamente divertidas, y la vida sigue”, confesó el actor, quien es hijo de Martin Sheen y hermano de Emilio Estévez.
Charlie Sheen recordó que durante la etapa en que tuvo relaciones sexuales con hombres fue blanco de extorsiones por parte de algunos de ellos.
“En ese momento simplemente pensé: ‘Está bien, vamos a pagar para mantenerlo en silencio, y solo espero a que quede atrás, que se vaya. Hacer que desaparezca’”. Confesó que se sintió como un rehén de sus propias decisiones y de quienes intentaban chantajearlo.
¿Quién es Charlie Sheen, el polémico actor de 'Two and a half men' que dejó atrás su adicción al sexo y a las drogas?
Charlie Sheen, nacido como Carlos Irwin Estévez en Nueva York en 1965, es hijo del actor Martin Sheen y hermano de Emilio Estévez. Alcanzó fama mundial con películas como Pelotón, Wall Street y Hot Shots, pero fue su papel como Charlie Harper en la comedia Two and a Half Men lo que lo convirtió en una figura icónica de la televisión estadounidense.
Su salida de la serie en 2011, tras declaraciones erráticas y conflictos con el creador Chuck Lorre, marcó el inicio de una etapa caótica que incluyó frases virales como “bi-winning” y apariciones públicas bajo el efecto de drogas.
En lo personal, Sheen ha estado casado tres veces: con Donna Peele, Denise Richards y Brooke Mueller. Tiene cinco hijos, incluyendo a las actrices Sam y Lola Sheen, fruto de su relación con Richards. Actualmente está soltero y enfocado en mantener su sobriedad, que ya suma ocho años sin consumo de drogas ni alcohol.
“Soy solo yo, contando por fin las historias tal como sucedieron. Las historias que puedo recordar, al menos”, declaró el actor. “No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine”, añadió. “Ahora solo necesito liberarme de eso… y ver cómo se siente el mundo si la gente sabe esas cosas. Porque he escrito una historia todos estos años pensando: ¡Dios mío! Si alguna vez revelo eso, así es como me tratarán, así es como se sentirán”.
Con The Book of Sheen y su documental en Netflix, Charlie Sheen busca no solo narrar su historia, sino también reconciliarse con su pasado y ofrecer una mirada sincera sobre los costos de la fama, el abuso y la redención. El actor, que alguna vez fue el rostro del caos hollywoodense, ahora se muestra como un hombre que ha sobrevivido a sí mismo. Y lo hace sin escándalos, sin excesos… y sin sexo. Por ahora.