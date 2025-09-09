¿Dónde ver las series más nominadas a los Emmys?

Estas son las 5 series más nominadas a los Emmys en 2025

'Severance' (2da temporada) – 27 nominaciones

Esta serie es dirigida por Ben Stiller y nos cuenta la historia de Mark, quien debe liderar a un equipo de oficinistas que accedieron a realizarse un procedimiento llamado Severance en el cual fueron intervenidos quirúrgicamente para dividir sus memorias entre su vida personal y su trabajo, por lo que básicamente cuando están fuera de la oficina desconocen a qué se dedican y mientras trabajan no saben quién son ellos fuera de sus funciones laborales.

Es protagonizada por Adam Scott, Britt Lower y John Turturro. En los Emmys de 2022 fue nominada a 14 premios y ganó en las categorías de Mejor Composición Musical y Diseño de Título Principal. Este 2025 perfila en las categorías principales como Mejor Serie, Mejor Actriz y Actor Principal, Mejor Actriz y Actor de Reparto y más.

¿Dónde verla?

Apple TV+



¿Cuántos capítulos tiene?

2 temporadas, 9 en la primera y 10 en la segunda.

Adam Scott está nominado como Mejor Actor Principal Destacado en una Serie Dramática. (Getty Images)

'The Penguin' (1ra temporada) – 24 nominaciones

Basada en los cómics de DC Studios, este programa es un spin-off de la película The Batman (2022) protagonizada por Robert Pattinson.

Esta serie nos cuenta la historia del ya conocido enemigo de Batman, “El pingüino”, pero desde un punto de vista mucho más oscuro y dramático al que estamos acostumbrados.

A pesar de que en esta serie su caracterización lo vuelve irreconocible, “El pingüino” es interpretado por Colin Farrell, actor nominado al Óscar en 2023 por su actuación en The Banshees of Inisherin.

Algunas de las categorías en las que está nominada son Mejor Serie Limitada o Antológica, Mejor Actor Principal y Actriz de Reparto de Serie o Película Limitada o Antológica.

¿Dónde verla?

HBO Max y Claro Video.



¿Cuántos capítulos tiene?

1 temporada, 8 capítulos

Colin Farrel compite en la categoría de Mejor Actor Principal Destacado en una Serie Dramática. (Getty Images)

'The White Lotus' (3ra temporada) – 23 nominaciones

Esta miniserie es una sátira social sobre los empleados y huéspedes del resort White Lotus, cuyas personalidades contrastantes y, en algunos casos, extravagantes, generarán interacciones muy interesantes e incómodas.

El guión y la dirección están bajo el mando de Mike White, quien ya ganó el Emmy a Mejor Dirección de una Miniserie en 2022 por este programa.

Algunos de los actores que han salido en esta serie son Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James, Patrick Schwarzenegger y Aubrey Plaza.

The White Lotus ya es una de las consentidas de los Emmys y ha ganado 15 de sus premios. Este año su tercera temporada está nominada en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto en una Serie Dramática, Mejor Serie Dramática y más.

Carrie Coon está nominada como Mejor Actriz de Reparto Destacada en una Serie Dramática (Getty Images)

¿Dónde verla?

HBO Max y Claro Video.



¿Cuántos capítulos tiene?

3 temporadas, 6 capítulos en la primera, 7 en la segunda y 8 en la tercera.