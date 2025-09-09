¿Dónde ver las series más nominadas a los Emmys?

Este domingo 14 de septiembre, se llevarán a cabo los Premios Primetime Emmy que reconocen a los mejores programas de televisión y plataformas de streaming.
Aquí te decimos cuáles son las siete series con más nominaciones y dónde puedes encontrarlas para armar un maratón.
Estas son las 5 series más nominadas a los Emmys en 2025
'Severance' (2da temporada) – 27 nominaciones
Esta serie es dirigida por Ben Stiller y nos cuenta la historia de Mark, quien debe liderar a un equipo de oficinistas que accedieron a realizarse un procedimiento llamado Severance en el cual fueron intervenidos quirúrgicamente para dividir sus memorias entre su vida personal y su trabajo, por lo que básicamente cuando están fuera de la oficina desconocen a qué se dedican y mientras trabajan no saben quién son ellos fuera de sus funciones laborales.
Es protagonizada por Adam Scott, Britt Lower y John Turturro. En los Emmys de 2022 fue nominada a 14 premios y ganó en las categorías de Mejor Composición Musical y Diseño de Título Principal. Este 2025 perfila en las categorías principales como Mejor Serie, Mejor Actriz y Actor Principal, Mejor Actriz y Actor de Reparto y más.
¿Dónde verla?
Apple TV+
¿Cuántos capítulos tiene?
2 temporadas, 9 en la primera y 10 en la segunda.
'The Penguin' (1ra temporada) – 24 nominaciones
Basada en los cómics de DC Studios, este programa es un spin-off de la película The Batman (2022) protagonizada por Robert Pattinson.
Esta serie nos cuenta la historia del ya conocido enemigo de Batman, “El pingüino”, pero desde un punto de vista mucho más oscuro y dramático al que estamos acostumbrados.
A pesar de que en esta serie su caracterización lo vuelve irreconocible, “El pingüino” es interpretado por Colin Farrell, actor nominado al Óscar en 2023 por su actuación en The Banshees of Inisherin.
Algunas de las categorías en las que está nominada son Mejor Serie Limitada o Antológica, Mejor Actor Principal y Actriz de Reparto de Serie o Película Limitada o Antológica.
¿Dónde verla?
HBO Max y Claro Video.
¿Cuántos capítulos tiene?
1 temporada, 8 capítulos
'The White Lotus' (3ra temporada) – 23 nominaciones
Esta miniserie es una sátira social sobre los empleados y huéspedes del resort White Lotus, cuyas personalidades contrastantes y, en algunos casos, extravagantes, generarán interacciones muy interesantes e incómodas.
El guión y la dirección están bajo el mando de Mike White, quien ya ganó el Emmy a Mejor Dirección de una Miniserie en 2022 por este programa.
Algunos de los actores que han salido en esta serie son Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James, Patrick Schwarzenegger y Aubrey Plaza.
The White Lotusya es una de las consentidas de los Emmys y ha ganado 15 de sus premios. Este año su tercera temporada está nominada en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto en una Serie Dramática, Mejor Serie Dramática y más.
¿Dónde verla?
HBO Max y Claro Video.
¿Cuántos capítulos tiene?
3 temporadas, 6 capítulos en la primera, 7 en la segunda y 8 en la tercera.
'The Studio' (1ra temporada) – 23 nominaciones
Continental Studios es una productora cinematográfica que está pasando por una crisis financiera debido a los cambios económicos y sociales que sufre la industria.
Matt Remick, interpretado por Seth Rogen es el líder de este estudio y debe lograr, junto a su equipo, un equilibrio entre las exigencias corporativas y las aspiraciones creativas de sus películas.
Además de Seth, la serie es protagonizada por Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders y Kathryn Hahn. The studioestá nominada a Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Principal y Actor de Reparto en una Serie de Comedia, entre otras.
¿Dónde verla?
Apple TV+.
¿Cuántos capítulos tiene?
1 temporada, 10 episodios.
'The Last of Us' (2da temporada) – 16 nominaciones
Basada en el videojuego homónimo de 2013, esta serie es un drama postapocalíptico que se ambienta 20 años después de que una pandemia por una infección fúngica masiva colapsara la sociedad ya que los contagiados se convirtieron en una especie de zombis. Los protagonistas son Joel, un contrabandista y Ellie, una adolescente.
Joel es interpretado por Pedro Pascal y Ellie por Bella Ramsey, ambos están nominados como Mejor Actor y Actriz Principal en una serie dramática. Además, la serie contiende como Mejor Serie Dramática.
¿Dónde verla?
HBO Max y Claro Video.
¿Cuántos capítulos tiene?
2 temporadas, 9 episodios en la primera y 7 en la segunda.
¿Dónde y a qué hora pasan los Emmys 2025?
La ceremonia de los Emmys 2025 ocurrirá el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 18:00 horas (CST) en el Peacock Theater en Downtown, Los Ángeles.
La transmisión se realizará en CBS y Paramount+ en Estados Unidos y se espera que en México y Latinoamérica también se puedan ver a través de TNT por televisión de cable y HBO Max para quienes prefieren las plataformas de streaming.