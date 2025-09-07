Sophie Turner habla por fin de su transformación en Lara Croft para la serie de Tomb Raider

Sophie Turner fue confirmada para interpretar a Lara Croft, personaje principal de la franquicia Tomb Raider que por primera vez llegará en formato de serie, informó este miércoles Amazon MGM Studios.
La productora y distribuidora de cine y televisión informó que el 19 de enero iniciará la producción, en la que la actriz se pondrá en la piel de uno de los personajes de ficción más conocidos por los fans de los videojuegos.
Publicidad
Sophie Turner será Lara Croft en la serie basada en el videojuego 'Tomb Raider'
La actriz Sophie Turnerserá la encargada de interpretar a Lara Croft en la serie Tomb Raider, de la creadora, guionista y coproductora Phoebe Waller-Bridge para la plataforma de Amazon Prime Video.
Croft es una inteligente y atlética arqueóloga y exploradora inglesa que se aventura en tumbas antiguas y ruinas peligrosas en todo el mundo.
"Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander) con sus impresionantes actuaciones ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!.", dijo Turner en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.
Este personaje de videojuegos ha sido interpretado en el cine por Angelina Jolie en 2001, con Lara Croft: Tomb Raider y la secuela de 2003, Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida.
Además, la actriz sueca Alicia Vikander interpretó a la protagonista en la cinta de 2018, Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft.
Publicidad
La transformación de Sophie Turner
Sophie Turnersorprendió a sus seguidores en sus redes sociales al compartir imágenes que reflejaron un impresionante cambio físico.
Las fotos que la actriz compartió en su cuenta de Instagram la muestran con una figura más atlética, con énfasis en un torso y un six pack que parecen esculpidos a mano.
La artista de 29 años acompañó u publicación con el mensaje: “Quiero vivir en Tori Island para siempre. Pero nuestra chica tiene que casarse”.
Su nueva figura levantó aún más las sospechas de que se debía a la preparación que requiere el personaje de Lara Croft de la franquicia Tomb Raider que por primera vez será producido en formato de serie.