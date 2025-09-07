Sophie Turner habla por fin de su transformación en Lara Croft para la serie de Tomb Raider

Sophie Turner será Lara Croft en la serie basada en el videojuego 'Tomb Raider'

La actriz Sophie Turner será la encargada de interpretar a Lara Croft en la serie Tomb Raider, de la creadora, guionista y coproductora Phoebe Waller-Bridge para la plataforma de Amazon Prime Video.

Sophie Turner (Getty Images)

Croft es una inteligente y atlética arqueóloga y exploradora inglesa que se aventura en tumbas antiguas y ruinas peligrosas en todo el mundo.

"Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander) con sus impresionantes actuaciones ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!.", dijo Turner en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

Este personaje de videojuegos ha sido interpretado en el cine por Angelina Jolie en 2001, con Lara Croft: Tomb Raider y la secuela de 2003, Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida.

Angelina Jolie (Getty Images)

Además, la actriz sueca Alicia Vikander interpretó a la protagonista en la cinta de 2018, Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft.