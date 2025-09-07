Phoebe, la hija de Bill Gates, confirma su ruptura con el nieto de Paul McCartney y revela nuevo romance

A un año de haber confirmado su relación con Arthur Donald, nieto de Paul McCartney, Phoebe Gates, hija del fundador de Microsoft, Bill Gates, anunció el fin de ese noviazgo. Sin embargo, la empresaria, de 22 años, reveló además que actualmente mantiene una nueva relación sentimental.
Phoebe conduce el podcast The Burnouts con Sophia Kanni, y en el episodio más reciente compartió varios detalles sobre su nuevo novio.
Phoebe Gates confirma su ruptura con Arthur Donald
Phoebe Gates, hija del empresario, Bill Gates, puso fin a su relación con Arthur Donald. La joven empresaria reveló que ya tiene una nueva pareja y compartió algunos detalles, entre ellos que su actual novio no utiliza redes sociales.
"Es increíble. Es lo mejor del mundo y esto es completamente nuevo para mí. Nunca había estado con alguien así", declaró la empresaria en el episodio del podcast The Burnouts.
Gates, de 22 años, eliminó de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a Arthur Donald, de 26 años. Aunque no ha revelado muchos detalles sobre su nueva relación, sí comentó que su actual pareja muestra interés en sus proyectos y disfruta ver los videos que ella produce para su plataforma de compras en línea, Phia.
La empresaria contó que incluso lo invita a sentarse con ella para revisar el contenido que publica en la cuenta de su marca. "Le dije: 'Bueno, siéntate, amigo. Te mostraré el nuevo video que acabamos de publicar en la cuenta de Phia'", dijo, y agregó: "Vas a sentarte aquí y lo vas a ver'. Y él dijo: 'De acuerdo'".
El romance de Phoebe Gates y Arthur Donald
Phoebe Gates y Arthur Donaldfueron relacionados por primera vez en octubre de 2023, cuando ella compartió una foto de ellos en su Instagram: “París en el cine”, tituló la publicación.
Aunque mantuvo su romance en privado durante casi un año, pero tras graduarse de la Universidad de Stanford decidió hacerla pública a través de Instagram. La joven empresaria acompañó la publicación con un mensaje en el que confirmó el noviazgo y compartió imágenes de la celebración, escribiendo: “Mi novio, Arthur, me llevó en coche después de la ceremonia. Con Arthur, todo se acomoda de maravilla”.
Meses después, fueron fotografiados con Melinda, la mamá de Phoebe, en la entrega del Premio Albie 2024 de la Fundación Clooney para la Justicia, en la Biblioteca Pública de Nueva York.
Donald vive en California, pero viajaba todo el tiempo a Nueva York para visitar a Phoebe los fines de semana, informó el New York Times. La pareja se conoció cuando Phoebe hizo una colaboración con la tía de Donald, la diseñadora Stella McCartney.
Antes de Donald, Phoebe salió con su compañero de Stanford, Robert Ross. Donald, por su parte fue vinculado anteriormente con Ava Phillippe, hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe.