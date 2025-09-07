Phoebe, la hija de Bill Gates, confirma su ruptura con el nieto de Paul McCartney y revela nuevo romance

Phoebe Gates confirma su ruptura con Arthur Donald

Phoebe Gates , hija del empresario, Bill Gates, puso fin a su relación con Arthur Donald. La joven empresaria reveló que ya tiene una nueva pareja y compartió algunos detalles, entre ellos que su actual novio no utiliza redes sociales.

Bill y Phoebe Gates (Instagram)

"Es increíble. Es lo mejor del mundo y esto es completamente nuevo para mí. Nunca había estado con alguien así", declaró la empresaria en el episodio del podcast The Burnouts.

Gates, de 22 años, eliminó de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a Arthur Donald, de 26 años. Aunque no ha revelado muchos detalles sobre su nueva relación, sí comentó que su actual pareja muestra interés en sus proyectos y disfruta ver los videos que ella produce para su plataforma de compras en línea, Phia.

Phoebe Gates (Instagram)

La empresaria contó que incluso lo invita a sentarse con ella para revisar el contenido que publica en la cuenta de su marca. "Le dije: 'Bueno, siéntate, amigo. Te mostraré el nuevo video que acabamos de publicar en la cuenta de Phia'", dijo, y agregó: "Vas a sentarte aquí y lo vas a ver'. Y él dijo: 'De acuerdo'".