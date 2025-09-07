Mía Rubín revela cómo cuidó a Tarik Othon tras su accidente en Argentina

A un mes del accidente que sufrió Tarik Othón mientras practicaba snowboard en Argentina, el torero reapareció totalmente recuperado y acompañado de su novia, Mía Rubín, en un evento de líderes realizado en la Ciudad de México.
Durante el encuentro con la prensa, la cantante compartió cómo apoyó y cuidó a su novio durante su proceso de recuperación. Ambos destacaron la solidez de su relación y la buena dinámica familiar que han mantenido desde el inicio de su noviazgo, hace más de dos años.
Publicidad
Mía Rubín consintió a su novio Tarik Othon tras su accidente
Mía Rubín y su novio, Tarik Othón, desfilaron por la alfombra roja de un evento que reúne a las personalidades más influyentes de México, en la que la joven cantante contó cómo apoyó a su novio tras su accidente que sufrió durante su viaje a Argentina.
"Él es un súper guerrero, él ya estaba caminando a la hora de que lo atropelló él snowboarder", comentó Mía, quien agregó que afortunadamente Tarik no sufrió lesiones graves: "La verdad con mucho masajito, creo que eso es lo que más le gusta", agregó.
Sobre la forma en que expresan el cariño en su relación, Mía Rubín comentó que, aunque son muy distintos en su manera de ser, han encontrado un equilibrio: “Yo soy muy tochi y él de repente dice ‘ok, dejo que me den cariño’, pero también es muy cariñoso”.
Por su parte, Tarik Othón destacó la cercanía que existe entre ambas familias, a quienes atribuyó el inicio de su noviazgo: “Nuestros papás se conocen y son muy cercanos. Somos una familia unida, que viaja junta y con mucha apertura al diálogo y a la convivencia”.
Publicidad
Mía Rubín está muy comprometida con su relación
Mía Rubín coincidió con su novio en que la base de una relación sólida está en valores compartidos: “Ambas familias coinciden en que debe haber respeto, admiración, claridad en lo que cada uno quiere, amor y apoyo incondicional, en las buenas y en las malas”.
La cantante también señaló que está muy comprometida con su noviazgo: "Estamos en un momento de la vida en la que muchas personas simplemente tiran sus relaciones a la basura, porque no es lo que uno quiere, al final vamos a no estar de acuerdo en algunas cosas, pero eso no significa que tenemos que tirar algo que realmente importa, entonces creo que también es de ser perseverante", explicó.
Finalmente, Mía compartió uno de sus mayores anhelos: “Mi sueño es tener una familia y un esposo”.