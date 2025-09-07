Mía Rubín revela cómo cuidó a Tarik Othon tras su accidente en Argentina

Mía Rubín consintió a su novio Tarik Othon tras su accidente

Mía Rubín y su novio, Tarik Othón , desfilaron por la alfombra roja de un evento que reúne a las personalidades más influyentes de México, en la que la joven cantante contó cómo apoyó a su novio tras su accidente que sufrió durante su viaje a Argentina.

Mía Rubín y Tarik Othon (Instagram)

"Él es un súper guerrero, él ya estaba caminando a la hora de que lo atropelló él snowboarder", comentó Mía, quien agregó que afortunadamente Tarik no sufrió lesiones graves: "La verdad con mucho masajito, creo que eso es lo que más le gusta", agregó.

Sobre la forma en que expresan el cariño en su relación, Mía Rubín comentó que, aunque son muy distintos en su manera de ser, han encontrado un equilibrio: “Yo soy muy tochi y él de repente dice ‘ok, dejo que me den cariño’, pero también es muy cariñoso”.



Por su parte, Tarik Othón destacó la cercanía que existe entre ambas familias, a quienes atribuyó el inicio de su noviazgo: “Nuestros papás se conocen y son muy cercanos. Somos una familia unida, que viaja junta y con mucha apertura al diálogo y a la convivencia”.