Austin Butler y Emily Ratajkowski se van de ‘date’ en Nueva York y desatan rumores de romance

Austin Butler y Emily Ratajkowski despertaron rumores de romance después de que fueron vistos disfrutando de una cena íntima en Nueva York.
El actor y la modelo fueron fotografiados mientras comían y bebían en el Waverly Inn en West Village el fin de semana.
Publicidad
Austin Butler y Emily Ratajkowski desataron cenan juntos en Nueva York
Austin Butler y Emily Ratajkowski levantaron sospechas de un posible romance tras ser captados en una cena en el Waverly Inn, en West Village, de Nueva York el fin de semana.
Una fuente cercana le dijo al blog de celebridades Deux Moi que las dos estrellas estaban “muy risueñas y lindas” durante la salida.
De acuerdo con el sitio de noticias TMZ, ambos fueron fotografiados en actitud cercana mientras compartían comida y bebidas; Ratajkowski pidió un martini, mientras que Butler optó por un old fashioned, confirmaron fuentes al portal que obtuvo una fotografía del famoso actor y la modelo sentados en una cabina del restaurante, mientras los dos aparecen cómodos con sus cócteles frente a ellos.
La fuente aseguró que, aunque no hubo grandes muestras de afecto durante la cita, Austin y Emily platicaron por alrededor de dos horas. Según el testigo, la modelo se inclinó hacia el actor en varias ocasiones y, en un momento, él la rodeó con el brazo.
Este encuentro se suma a otra aparición reciente, cuando ambos fueron vistos juntos en una fiesta posterior al estreno de Caught Stealing en Nueva York.
El fotógrafo Matt Weinberger compartió una publicación de Instagram de la fiesta y en una de las fotos aparece la pareja acercándose en la reunión. Sin embargo, Butler estaba viendo hacia el otro lado de la cámara para mirar a la modelo, quien también evitó mirar hacia la cámara.
Publicidad
Zoë Kravitz y Austin Butler pasaron tiempo juntos en París
Semanas antes, se especuló sobre un posible romance entre Austin Butler y Zoë Kravitz. Luego del estreno de la película Caught Stealing en Londres, sus protagonistas fueron fotografiados en el bar Dragon de París, donde platicaron gran parte de la noche y, en un momento, compartieron un abrazo amistoso, lo que contribuyó a alimentar las sospechas de que entre ellos había algo más que una amistad.
"Definitivamente hay química entre ellos y les encanta pasar tiempo juntos promocionando la película", dijo una fuente al Daily Mail al respecto.
La fuente señaló que pasar tiempo juntos sin la presión de la filmación había sido una recompensa para ambos y agregó que el actor cree que ella es una mujer “genial y divertida”: “Sus amigos no se sorprenderían si algo avanzara”, aseguró el informante.
Y agregó que “no es exactamente un romance en toda regla", pero que Butler tampoco estaba "en la ‘friends zone’”.
Sin embargo, otra fuente informó a TMZ que Butler y Kravitz son solo amigos y desde entonces se la ha visto a la actriz con Harry Styles.