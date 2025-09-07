Austin Butler y Emily Ratajkowski se van de ‘date’ en Nueva York y desatan rumores de romance

Austin Butler y Emily Ratajkowski desataron cenan juntos en Nueva York

Austin Butler y Emily Ratajkowski levantaron sospechas de un posible romance tras ser captados en una cena en el Waverly Inn, en West Village, de Nueva York el fin de semana.

Una fuente cercana le dijo al blog de celebridades Deux Moi que las dos estrellas estaban “muy risueñas y lindas” durante la salida.

De acuerdo con el sitio de noticias TMZ, ambos fueron fotografiados en actitud cercana mientras compartían comida y bebidas; Ratajkowski pidió un martini, mientras que Butler optó por un old fashioned, confirmaron fuentes al portal que obtuvo una fotografía del famoso actor y la modelo sentados en una cabina del restaurante, mientras los dos aparecen cómodos con sus cócteles frente a ellos.

Austin Butler (Getty Images)

La fuente aseguró que, aunque no hubo grandes muestras de afecto durante la cita, Austin y Emily platicaron por alrededor de dos horas. Según el testigo, la modelo se inclinó hacia el actor en varias ocasiones y, en un momento, él la rodeó con el brazo.

Este encuentro se suma a otra aparición reciente, cuando ambos fueron vistos juntos en una fiesta posterior al estreno de Caught Stealing en Nueva York.

Austin Butler y Emily Ratajkowski (Instagram)

El fotógrafo Matt Weinberger compartió una publicación de Instagram de la fiesta y en una de las fotos aparece la pareja acercándose en la reunión. Sin embargo, Butler estaba viendo hacia el otro lado de la cámara para mirar a la modelo, quien también evitó mirar hacia la cámara.