Shakira atraviesa la segunda etapa de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran en México. Después de llenar estadios en Ciudad de México y Monterrey, la cantante colombiana llegó a Querétaro, donde vivió uno de los momentos más intensos de todo el recorrido.
Shakira llora al cantar 'Última', la canción con la que se despidió de Piqué, ¿qué dice la letra?
En su concierto del pasado miércoles 3 de septiembre, vivió uno de los momentos más intensos de todo el recorrido: Shakira lloró mientras cantaba“Última, el tema con el que se despidió de Gerard Piqué.
La escena fue tan conmovedora como inesperada. Bajo una ligera lluvia y frente a miles de fanáticos, Shakira cantaba el tema cuando de pronto comenzó a llorar mientras entonaba la estrofa: "Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta. Y algún día quiera volver a tocar tu puerta...".
Momento en el que decidió dirigir el micrófono al público para que entonaran la canción. Al percatarse el público de su fragilidad, la acompañó coreando el tema entre aplausos y ovaciones.
Anoche en Querétaro, mientras Shakira canta Última se deja ver muy emotiva 😢— El Aguante de Shakira (@ShakiraAguante) September 4, 2025
Estamos contigo, @shakira ❤️#LMYNLWorldTour pic.twitter.com/LQsGMslQbA
Los videos, que no tardaron en viralizarse en redes sociales muestran un instante de vulnerabilidad que contrastó con el poderío de las canciones incluidas en sus setlist,y que dejó claro que el proceso emocional detrás de este tour sigue abierto.
Última pertenece a su más reciente álbumLas mujeres ya no lloran, que fue lanzado el 22 de marzo de 2024.
¿Qué dice a letra de 'Última'?, la canción la que Shakira se despidió de Gerard Piqué?
Última es una de las canciones más personales del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, el primer disco inédito de Shakira en siete años. La canción fue escrita como una forma de cerrar emocionalmente su relación con Piqué, tras más de una década juntos y dos hijos en común.
Durante la promoción de su álbum, Shakira confesó en entrevista con The New York Times, que fue la canción más difícil de incluir en el álbum.
“Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo”, confesó.
"Se me perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido que ya está decidido, nos queda lo aprendido", dice uno de los versos más potentes, que resume el sentimiento de pérdida.
En otra parte, Sahkira refleja que su relación con Gerard Piqué atravesó un mal momento por mucho tiempo antes de que decidieran hacerlo público.
"Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba. Y que para mí todo era poco, insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente".