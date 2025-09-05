Shakira llora al cantar 'Última', la canción con la que se despidió de Piqué, ¿qué dice la letra?

Shakira llora en concierto al cantar tema con el que se despidió de Piqué

En su concierto del pasado miércoles 3 de septiembre, vivió uno de los momentos más intensos de todo el recorrido: Shakira lloró mientras cantaba“Última, el tema con el que se despidió de Gerard Piqué.

La escena fue tan conmovedora como inesperada. Bajo una ligera lluvia y frente a miles de fanáticos, Shakira cantaba el tema cuando de pronto comenzó a llorar mientras entonaba la estrofa: "Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta. Y algún día quiera volver a tocar tu puerta...".

Shakira en su gira, Las Mujeres ya no Lloran World Tour 2025. (Alfonso Manzano)

Momento en el que decidió dirigir el micrófono al público para que entonaran la canción. Al percatarse el público de su fragilidad, la acompañó coreando el tema entre aplausos y ovaciones.

Anoche en Querétaro, mientras Shakira canta Última se deja ver muy emotiva 😢



Estamos contigo, @shakira ❤️#LMYNLWorldTour pic.twitter.com/LQsGMslQbA — El Aguante de Shakira (@ShakiraAguante) September 4, 2025

Los videos, que no tardaron en viralizarse en redes sociales muestran un instante de vulnerabilidad que contrastó con el poderío de las canciones incluidas en sus setlist,y que dejó claro que el proceso emocional detrás de este tour sigue abierto.

Última pertenece a su más reciente álbumLas mujeres ya no lloran, que fue lanzado el 22 de marzo de 2024.