Justin Bieber lanza segunda parte de su álbum: Swag II

¿De qué género va el álbum de Justin Bieber?

Al igual que Swag, su antecesor, las canciones son R&B y Pop. Recordemos que desde hace varios años el R&B ha sido el género favorito de Bieber y ha experimentado con sus ritmos y melodías; además, le ha permitido salir de su imagen de adolescente popstar.

Justin Bieber retoma el R&B para este nuevo álbum. (Getty Images)

En sus nuevas canciones Bieber comparte micrófono con Tems, Bakar, Hurricane Chris, Lil B y Eddie Benjamin, todos ellos artistas de R&B, Indie Rock o Rap.

Justin Bieber estrenó Swag el 11 de julio de 2025 y Swag II hoy 5 de septiembre. (Instagram - @lilbieber)

¿De qué nos habla Justin en disco Swag II?

Las letras de SWAG II tratan temas muy variados entre sí y demuestran que Justin está en una etapa más madura de su vida. En las canciones habla de su relación con Hailey, su hartazgo ante los haters e incluso sobre su nueva faceta como papá de Jack Blues, quien acaba de cumplir un año en agosto.

Algunos de los mensajes más destacados de Justin en sus canciones son:

- I DO: La letra de I DO es la respuesta de Bieber a todos aquellos que lo acusan de no querer a Hailey. Esta canción promete ser un nuevo himno de amor. En la letra el canadiense deja en claro que siempre elegirá a Hailey a pesar de cualquier problema.

- SPEED DEMON: Parece estar dedicada a sus haters. Asegura que no tiene razones ni tiempo para prestarles atención ya que ha decidido no pelear y “dejarlos a un lado”. Igualmente, hace referencia a Hailey diciendo que ella lo ama y lo ha ayudado a saber que es suficiente.

Justin Bieber le dedica varias canciones de amor a Hailey en Swag II. (Instagram - @lilbieber)

- PETTING ZOO: Describe una pelea entre una pareja, probablemente Justin y Hailey, donde es evidente que ambas partes está cansadas de discutir ya que saben cuánto se necesitan el uno al otro. Petting Zoo podría confirmar que Justin y Hailey han pasado por momentos difíciles durante su relación.

- I THINK YOU’RE SPECIAL: Si buscas inspiración, esta es tu canción ya que, a través de ella, Justin nos dice que el amor es lo más importante y que todos somos especiales y tenemos algo que aportar.

- MOTHER IN YOU: Todo de esta canción nos habla de cómo Justin ve a Hailey en Jack Blues, su hijo. La letra menciona que la primera vez que vio a su primogénito a los ojos supo que su vida cambiaría para siempre.

Algunas de las canciones de su nuevo álbum están dedicadas a Hailey Bieber. (Getty Images)

¿Cuál fue el recibimiento del primero volumen, Swag?

El anterior disco de Justin tuvo un recibimiento bastante favorable por el público: alcanzó el primer lugar en Austria, Bélgica, Canadá, Noruega, Países Bajos y Suiza. Además, según Metacritic, un sitio web que otorga una calificación de acuerdo con las reseñas y críticas realizadas por otras páginas web, el disco tiene una calificación de 68 sobre 100, siendo uno de los discos con calificación más alta de Bieber.

La canción single del disco fue “DAISIES”, la cual, hoy, tiene 254,819,123 reproducciones en Spotify, un número bajo cuando se compara con hits del artista como Stay (3,653,771,880), Love Yourself (2,882,069,866) o Sorry (2,549,403,151). Además, Bieber únicamente estrenó un video clip del disco para la canción Yukon, en él vemos al cantante junto a su esposa y su hijo, Jack Blues, disfrutando de un yate.

Esta es la portada del video musical donde Justin, Hailey y su hijo Jack Blues salen a cuadro. (Instagram - @lilbieber)

El impacto de Swag llegó a TikTok a través del trend GO BABY, donde los usuarios hacían videos usando el fragmento de la canción homónima que dice “That’s my baby, she’s iconinc, Iphone case, lip gloss on it”, haciendo referencia a las famosas fundas de celular que vende la marca de Hailey, Rhode.

¿Qué estaba pasando por la vida de Justin mientras grabó estos discos?

El evento más importante de la vida de Justin en el último año ha sido el nacimiento de su hijo, Jack Blues; no obstante, diversos rumores sobre la relación del cantante con Hailey opacaron el feliz acontecimiento. Medios de comunicación afirmaron que su matrimonio estaba en una situación crítica y que ambos habían considerado divorciarse.

Hay que agregar que la relación de los Bieber siempre ha estado permeada por el pasado amoroso del cantante, sobre todo con Selena Gomez, la polémica manera en que ambos comenzaron a salir y el comportamiento 'grosero' que Justin ha tenido hacia Hailey en algunas ocasiones, mismo que ha justificado con que no estaba pasando por un buen momento.

Justin Bieber disfruta de su nueva faceta como padre. (Instagram - @lilbieber)

El regreso musical de Justin Bieber es más que oficial y Swag II demuestra que el cantante canadiense aún tiene muchas canciones que compartir con sus fans. Es probable que la llegada de su hijo lo haya motivado e inspirado para retomar por completo su faceta de cantante.