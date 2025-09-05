Fans molestos con Lady Gaga: canceló concierto de último momento

Lady Gaga ha vuelto a acaparar titulares, aunque esta vez no por una de sus espectaculares actuaciones, sino por la sorpresiva cancelación de su esperado concierto en Miami.
A solo unas horas del inicio del show, una decisión de último minuto cambió drásticamente el ánimo de la noche: el evento fue cancelado. La noticia tomó por sorpresa a miles de asistentes, quienes ya se encontraban en el lugar o viajaban rumbo al recinto.
La razón por la que Lady Gaga canceló su concierto y causó indignación entre sus fans
En la noche del 3 de septiembre, los fans de Lady Gaga esperaban emocionados su tercera y última presentación de la serie de conciertos en Miami como parte de su gira The Mayhem Ball.
Lamentablemente, el espectáculo, programado para iniciar alrededor de las 8:00 p.m. en el Kaseya Center, fue cancelado en el último momento. Apenas unos minutos antes de que la intérprete de Judas subiera al escenario, la cantante publicó un mensaje en sus historias de Instagram:
“Hola a todos, realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami", comenzó.
“Durante el ensayo y en la prueba de voz, mi voz estaba muy tensa y tanto mi doctora como mi coach vocal me recomendaron no salir al escenario por el riesgo que implica”. Agregó: “Quisiera ser fuerte y seguir con esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a dañar mis cuerdas vocales de manera permanente”.
Fans se inconforman tras cancelación del concierto de Lady Gaga en Miami
Luego de que Lady Gaga cancelara de última hora el concierto que tenía programado el 3 de septiembre en Miami, la noticia tomó por sorpresa a miles de fans que ya se encontraban en la ciudad —e incluso en las inmediaciones del recinto— listos para disfrutar del espectáculo.
En redes sociales, el descontento no tardó en hacerse notar. Usuarios expresaron su frustración por la falta de anticipación y por los gastos asumidos en boletos, viajes y hospedaje. Algunos calificaron la situación como “una falta de respeto”, mientras que otros pidieron explicaciones más claras del motivo detrás de la cancelación.
mi prima viajó a ver a lady gaga a miami al concierto de hoy Y LO CANCELÓOOOOOO HOY MISMO UN PAR DE HORAS ANTES CSM como fangirl me siento muy mal por ella 😭 va a reagendar pero no es llegar y volver po 😭
Lady Gaga mencionó que su equipo trabaja para reprogramar el concierto “lo antes posible” y que se está revisando el tema de reembolsos para quienes ya tenían entradas. Además, la artista tiene programados conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York los días 6 y 7 de septiembre, y su actuación está pendiente en los MTV Video Music Awards el 9 de septiembre.