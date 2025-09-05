Fans molestos con Lady Gaga: canceló concierto de último momento

La razón por la que Lady Gaga canceló su concierto y causó indignación entre sus fans

En la noche del 3 de septiembre, los fans de Lady Gaga esperaban emocionados su tercera y última presentación de la serie de conciertos en Miami como parte de su gira The Mayhem Ball.

Lady Gaga canceló su último concierto en Miami. (Buda Mendes/Getty Images)

Lamentablemente, el espectáculo, programado para iniciar alrededor de las 8:00 p.m. en el Kaseya Center, fue cancelado en el último momento. Apenas unos minutos antes de que la intérprete de Judas subiera al escenario, la cantante publicó un mensaje en sus historias de Instagram:

“Hola a todos, realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami", comenzó.

well, lady gaga just cancelled a show and her excuse was “vocal cords problems” 👀 pic.twitter.com/Pt0NU0CF1t — 🦋 (@phonywizard) September 4, 2025

“Durante el ensayo y en la prueba de voz, mi voz estaba muy tensa y tanto mi doctora como mi coach vocal me recomendaron no salir al escenario por el riesgo que implica”. Agregó: “Quisiera ser fuerte y seguir con esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a dañar mis cuerdas vocales de manera permanente”.

Fans se inconforman tras cancelación del concierto de Lady Gaga en Miami

Luego de que Lady Gaga cancelara de última hora el concierto que tenía programado el 3 de septiembre en Miami, la noticia tomó por sorpresa a miles de fans que ya se encontraban en la ciudad —e incluso en las inmediaciones del recinto— listos para disfrutar del espectáculo.

En redes sociales, el descontento no tardó en hacerse notar. Usuarios expresaron su frustración por la falta de anticipación y por los gastos asumidos en boletos, viajes y hospedaje. Algunos calificaron la situación como “una falta de respeto”, mientras que otros pidieron explicaciones más claras del motivo detrás de la cancelación.