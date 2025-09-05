10 días después de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaran su compromiso de boda en Instagram, la publicación han rebasado los 36,000,000 de likes, cifra que los posiciona en el top 10 de las publicaciones con más “me gusta” de la historia.
El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce es el sexto post con más likes de la historia; conoce el listado completo
Estas son las 10 publicaciones con más likes en Instagram
1) Messi levantando la Copa del Mundo (@leomessi) 74 millones
El 18 de diciembre de 2022, el jugador argentino, Lionel Messi, compartió una publicación para celebrar la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, después de vencer a la selección francesa. Ganar un mundial era uno de los mayores sueños de Messi.
2) Un simple huevo (@world_record_egg) 60 millones
60 millones de personas se unieron para convertir la foto de un huevo en el post con más “me gustas” de su momento. La intención detrás de esta publicación fue desbancar a Kylie Jenner quien en enero de 2019 mantenía la corona con 18,000,000 de likes.
3) Messi durmiendo junto a la Copa del Mundo (@leomessi) 53 millones
La lluvia de likes que generó Messi al ganar el mundial le permitió tener una segunda publicación, apenas dos días después de la mencionada en el primer lugar, que pasó los 50 millones de “me gusta” y lo posicionó en el top 3.
4) y 5) Ronaldo y Messi jugando ajedrez (@cristiano/@leomessi) 41.6/41.2 millones
El cuarto y quinto puesto es ocupado por una misma fotografía donde vemos a los dos futbolistas jugando ajedrez sobre una valija de Louis Vuitton. La publicación hecha por Cristiano se encuentra en cuarto lugar, mientras que la de Messi en 5to.
6) Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso (@taylorswift/@killatrav) 36 millones
El integrante más nuevo a este top es la publicación que Travis y Taylor compartieron el pasado 26 de agosto para anunciar su compromiso. En tan solo 10 días se ha convertido en el sexto post más “likeado” de la historia.
7) Última publicación de XXXTentacion antes de fallecer (@xxxtentacion) 34 millones
El 19 de mayo de 2018 el rapero compartió una fotografía donde se le ve de perfil. A penas un mes después, el 18 de junio, falleció, por lo que sus fans decidieron rendirle tributo dando like a su última publicación.
8) Leo Messi festejando el Mundial en Argentina (@leomessi) 33,6 millones
El jugador no tiene tres de las publicaciones con más likes, sino cuatro. En este post vemos a Messi festejando con su equipo y el público argentino. No cabe duda de que las fotografías de Lionel sobre el Mundial fueron un éxito rotundo.
9) Cristiano firma con el Al-Nassr FC (@cristiano) 33,2 millones
Messi no es el único en repetir dentro de esta lista, Cristiano también reaparece en el noveno puesto con la publicación donde confirmó su sorprendente entrada al equipo árabe.
10) Cristiano Ronaldo se despide del Mundial (@cristiano) 33 millones
El 11 de diciembre de 2022, Cristiano compartió una imagen de él en la cancha para agradecer el apoyo de sus fans y de su equipo durante la Copa del Mundo, después de que fuera eliminados.
Queda claro que el fútbol y, sobre todo, la Copa del Mundo de 2022 nos regalaron muchas de las publicaciones que hoy se posicionan como las más likeadas en Instagram; sin embargo, esta lista está en constante movimiento, por lo que es probable que la meta de 74,000,000 de likes de Messi sea alcanzada eventualmente.