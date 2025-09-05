El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce es el sexto post con más likes de la historia; conoce el listado completo

Estas son las 10 publicaciones con más likes en Instagram

1) Messi levantando la Copa del Mundo (@leomessi) 74 millones

El 18 de diciembre de 2022, el jugador argentino, Lionel Messi, compartió una publicación para celebrar la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, después de vencer a la selección francesa. Ganar un mundial era uno de los mayores sueños de Messi.

Lionel Messi sosteniendo la Copa del Mundo 2022. (Instagram - @leomessi)

2) Un simple huevo (@world_record_egg) 60 millones

60 millones de personas se unieron para convertir la foto de un huevo en el post con más “me gustas” de su momento. La intención detrás de esta publicación fue desbancar a Kylie Jenner quien en enero de 2019 mantenía la corona con 18,000,000 de likes.

Un huevo logró derrocar a Kylie Jenner como la reina de Instagram. (Instagram - @world_record_egg)

3) Messi durmiendo junto a la Copa del Mundo (@leomessi) 53 millones

La lluvia de likes que generó Messi al ganar el mundial le permitió tener una segunda publicación, apenas dos días después de la mencionada en el primer lugar, que pasó los 50 millones de “me gusta” y lo posicionó en el top 3.

Lionel Messi causó ternura al compartir esta foto. (Instagram - @leomessi)

4) y 5) Ronaldo y Messi jugando ajedrez (@cristiano/@leomessi) 41.6/41.2 millones

El cuarto y quinto puesto es ocupado por una misma fotografía donde vemos a los dos futbolistas jugando ajedrez sobre una valija de Louis Vuitton. La publicación hecha por Cristiano se encuentra en cuarto lugar, mientras que la de Messi en 5to.