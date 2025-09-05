Publicidad

Espectáculos

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce es el sexto post con más likes de la historia; conoce el listado completo

Su compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce es una de las publicaciones con más likes detrás de Messi, Ronaldo y un huevo.
vie 05 septiembre 2025 10:49 AM
Posts-con-mas-likes-en-insta.jpg
Hubo una actualización las publicaciones con más likes de Instagram y aquí te diremos cuál fue.

10 días después de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaran su compromiso de boda en Instagram, la publicación han rebasado los 36,000,000 de likes, cifra que los posiciona en el top 10 de las publicaciones con más “me gusta” de la historia.

Estas son las 10 publicaciones con más likes en Instagram

1) Messi levantando la Copa del Mundo (@leomessi) 74 millones

El 18 de diciembre de 2022, el jugador argentino, Lionel Messi, compartió una publicación para celebrar la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, después de vencer a la selección francesa. Ganar un mundial era uno de los mayores sueños de Messi.

Lionel-Messi-Post-Instagram.jpg
Lionel Messi sosteniendo la Copa del Mundo 2022.

2) Un simple huevo (@world_record_egg) 60 millones

60 millones de personas se unieron para convertir la foto de un huevo en el post con más “me gustas” de su momento. La intención detrás de esta publicación fue desbancar a Kylie Jenner quien en enero de 2019 mantenía la corona con 18,000,000 de likes.

Huevo-Instagram.jpg
Un huevo logró derrocar a Kylie Jenner como la reina de Instagram.

3) Messi durmiendo junto a la Copa del Mundo (@leomessi) 53 millones

La lluvia de likes que generó Messi al ganar el mundial le permitió tener una segunda publicación, apenas dos días después de la mencionada en el primer lugar, que pasó los 50 millones de “me gusta” y lo posicionó en el top 3.

Lionel-Messi-dormido-con-la-copa-del-mundo.jpg
Lionel Messi causó ternura al compartir esta foto.

4) y 5) Ronaldo y Messi jugando ajedrez (@cristiano/@leomessi) 41.6/41.2 millones

El cuarto y quinto puesto es ocupado por una misma fotografía donde vemos a los dos futbolistas jugando ajedrez sobre una valija de Louis Vuitton. La publicación hecha por Cristiano se encuentra en cuarto lugar, mientras que la de Messi en 5to.

Messi-y-Ronaldo-jugando-ajedrez.jpg
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo posaron para Louis Vuitton.

6) Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso (@taylorswift/@killatrav) 36 millones

El integrante más nuevo a este top es la publicación que Travis y Taylor compartieron el pasado 26 de agosto para anunciar su compromiso. En tan solo 10 días se ha convertido en el sexto post más “likeado” de la historia.

Taylor-y-Travis-se-comprometen.jpg
El post de Taylor y Travis logró entrar a este top en solo 10 días.

7) Última publicación de XXXTentacion antes de fallecer (@xxxtentacion) 34 millones

El 19 de mayo de 2018 el rapero compartió una fotografía donde se le ve de perfil. A penas un mes después, el 18 de junio, falleció, por lo que sus fans decidieron rendirle tributo dando like a su última publicación.

XXXTentacion_Instagram.jpg
XXXTentacion falleció el 18 de junio de 2018.

8) Leo Messi festejando el Mundial en Argentina (@leomessi) 33,6 millones

El jugador no tiene tres de las publicaciones con más likes, sino cuatro. En este post vemos a Messi festejando con su equipo y el público argentino. No cabe duda de que las fotografías de Lionel sobre el Mundial fueron un éxito rotundo.

Messi-festejando-en-Argentina.jpg
La celebración de Messi pasó de Qatar a Argentina.

9) Cristiano firma con el Al-Nassr FC (@cristiano) 33,2 millones

Messi no es el único en repetir dentro de esta lista, Cristiano también reaparece en el noveno puesto con la publicación donde confirmó su sorprendente entrada al equipo árabe.

Cristiano-entra-al-Al-Nssr.jpg
La entrada de Cristiano al Al-Nssr FC causó revuelo entre los fanáticos del fútbol.

10) Cristiano Ronaldo se despide del Mundial (@cristiano) 33 millones

El 11 de diciembre de 2022, Cristiano compartió una imagen de él en la cancha para agradecer el apoyo de sus fans y de su equipo durante la Copa del Mundo, después de que fuera eliminados.

Cristiano-Mundial.jpg
Cristiano se despidió de forma emotiva del que podría ser su último mundial.

Queda claro que el fútbol y, sobre todo, la Copa del Mundo de 2022 nos regalaron muchas de las publicaciones que hoy se posicionan como las más likeadas en Instagram; sin embargo, esta lista está en constante movimiento, por lo que es probable que la meta de 74,000,000 de likes de Messi sea alcanzada eventualmente.

portadaseptiembre (1).jpg

