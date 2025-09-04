La noticia de que la marca de ropa interior de Kim Kardashian se vendería en México llegó hace unos meses cuando se establecieron carteles promocionales en los centros comerciales Artz Pedregal y Antara en CDMX, y en Andares en Zapopan, Jalisco. Con la inauguración de las tiendas físicas este viernes 5 de septiembre, México se convertirá en el primer país latinoamericano en albergar a Skims.
Lo que debes saber sobre la llegada de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian, a México
¿Qué es
Skims
?
Es una marca de ropa interior y moldeadora que fue fundada en 2018 por Kim Kardashian y Emma y Jens Grede. El principal objetivo de Skims es promover el body positivity y la inclusión de cuerpos, pues se caracteriza por ofrecer sus productos en todas las tallas posibles.
En 2023, la marca tuvo una valoración de 4000 millones de dólares después de una ronda de financiamiento, lo que confirmó su éxito.
¿Dónde y cuándo abre Skims sus tiendas físicas en México?
El próximo viernes 5 de septiembre Skims inaugurará su primera tienda en Artz Pedregal, centro comercial ubicado en Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal.
En cuanto a Antara, localizada en Avenida Ejército Nacional Mexicano en la colonia Miguel Hidalgo, y Andares, ubicada en Boulevard Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, se espera que abran en lo que resta del año.
¿Skims tiene tienda en línea?
En el sitio web de Skims puedes adquirir el catálogo completo de la marca en pesos mexicanos y realizan envíos a toda la República Mexicana.
La oferta de
Skims
La oferta de Skims es muy variada y se divide en ropa deportiva o de vestir, brasieres, ropa interior y moldeadora, trajes de baño, ropa para hombres y colecciones con otras marcas.
Sus artículos más famosos y vendidos son sus brasieres con push-up que moldean el busto y son perfectos para lucir escotes y sus shorts con relleno que te harán lucir una silueta más curvilínea.
¿Cómo se dio su llegada de
Skims
México?
La llegada de Skims a México ocurrió gracias a su alianza con Retail Fashion Group (parte de Grupo Sordo Madaleno), que también administra en México las tiendas de Alo, All Saints, Aristocrazy, Brownie y Scalpers, entre otras.
La controversia de
Skims
No todo el camino de Skims ha sido éxito: han sufrido varios tropiezos. El primero fue en sus inicios cuando Kim Kardashian anunció que el nombre de la marca sería “Kimono”, lo cual se consideró una apropiación cultural y una falta de respeto hacia la prenda japonesa.
Otras controversias se desataron por el lanzamiento de productos controvertidos como una “faja facial” y acusaciones de hacer greenwashing, es decir, fingir cuidar el ambiente para parecer una empresa socialmente responsable.
La llegada de Skims a México es el inicio de su incursión en le mercado latinoamericano afín al uso de ropa moldeadora, por ejemplo, las fajas colombianas. Se espera que esta marca tenga un éxito similar al que Alo o Lululemon ya han experimentado en nuestro país.