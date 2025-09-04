Publicidad

Espectáculos

Lo que debes saber sobre la llegada de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian, a México

Cada vez estamos más cerca de la apertura de Skims en Artz Pedregal; te contamos TODOS los detalles
jue 04 septiembre 2025 01:28 PM
Skims-Exhibicion.jpg
Skims llegará a Artz Pedregal, Antara y Andares este 2025.

La noticia de que la marca de ropa interior de Kim Kardashian se vendería en México llegó hace unos meses cuando se establecieron carteles promocionales en los centros comerciales Artz Pedregal y Antara en CDMX, y en Andares en Zapopan, Jalisco. Con la inauguración de las tiendas físicas este viernes 5 de septiembre, México se convertirá en el primer país latinoamericano en albergar a Skims.

Todos los detalles sobre la llegada de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian

¿Qué es

Skims

?

Es una marca de ropa interior y moldeadora que fue fundada en 2018 por Kim Kardashian y Emma y Jens Grede. El principal objetivo de Skims es promover el body positivity y la inclusión de cuerpos, pues se caracteriza por ofrecer sus productos en todas las tallas posibles.

En 2023, la marca tuvo una valoración de 4000 millones de dólares después de una ronda de financiamiento, lo que confirmó su éxito.

Kim Kardashian, fundadora de Skims, durante la presentación de la colaboración con Swarowski.
Getty Images

¿Dónde y cuándo abre Skims sus tiendas físicas en México?

El próximo viernes 5 de septiembre Skims inaugurará su primera tienda en Artz Pedregal, centro comercial ubicado en Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal.

Kim-Kardashian-en-tienda-Skims.jpg
Se espera que las tiendas de México oferten los mismo productos que las de EUA.

En cuanto a Antara, localizada en Avenida Ejército Nacional Mexicano en la colonia Miguel Hidalgo, y Andares, ubicada en Boulevard Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, se espera que abran en lo que resta del año.

¿Skims tiene tienda en línea?

En el sitio web de Skims puedes adquirir el catálogo completo de la marca en pesos mexicanos y realizan envíos a toda la República Mexicana.

Modelo-Skims.jpg
Una de las últimas colecciones de Skims es Retro Intimates, donde se retoman diseños de ropa interior de otras épocas.

La oferta de

Skims


La oferta de Skims es muy variada y se divide en ropa deportiva o de vestir, brasieres, ropa interior y moldeadora, trajes de baño, ropa para hombres y colecciones con otras marcas.

Sus artículos más famosos y vendidos son sus brasieres con push-up que moldean el busto y son perfectos para lucir escotes y sus shorts con relleno que te harán lucir una silueta más curvilínea.

Fajas-Skims.jpg
El producto estelar de Skims son sus fajas moldeadoras que esculpen el cuerpo.

¿Cómo se dio su llegada de

Skims

México?

La llegada de Skims a México ocurrió gracias a su alianza con Retail Fashion Group (parte de Grupo Sordo Madaleno), que también administra en México las tiendas de Alo, All Saints, Aristocrazy, Brownie y Scalpers, entre otras.

Skims Acquires Another Kim Kardashian Business, Skkn Makeup Line
Se espera que después de las tres primeras tiendas, se abran más en otros centros comerciales de México.

La controversia de

Skims


No todo el camino de Skims ha sido éxito: han sufrido varios tropiezos. El primero fue en sus inicios cuando Kim Kardashian anunció que el nombre de la marca sería “Kimono”, lo cual se consideró una apropiación cultural y una falta de respeto hacia la prenda japonesa.

Faja-facial-Skims.jpg
La "faja facial" ha sido uno de sus artículos más criticados.

Otras controversias se desataron por el lanzamiento de productos controvertidos como una “faja facial” y acusaciones de hacer greenwashing, es decir, fingir cuidar el ambiente para parecer una empresa socialmente responsable.

Kim-Kardashian-modelando-para-Skims.jpg
Kim Kardashian no solo es la fundadora de Skims, también es su imagen principal.

La llegada de Skims a México es el inicio de su incursión en le mercado latinoamericano afín al uso de ropa moldeadora, por ejemplo, las fajas colombianas. Se espera que esta marca tenga un éxito similar al que Alo o Lululemon ya han experimentado en nuestro país.

