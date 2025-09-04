Lo que debes saber sobre la llegada de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian, a México

Todos los detalles sobre la llegada de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian

¿Qué es

Skims

?

Es una marca de ropa interior y moldeadora que fue fundada en 2018 por Kim Kardashian y Emma y Jens Grede. El principal objetivo de Skims es promover el body positivity y la inclusión de cuerpos, pues se caracteriza por ofrecer sus productos en todas las tallas posibles.

En 2023, la marca tuvo una valoración de 4000 millones de dólares después de una ronda de financiamiento, lo que confirmó su éxito.

Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

¿Dónde y cuándo abre Skims sus tiendas físicas en México?

El próximo viernes 5 de septiembre Skims inaugurará su primera tienda en Artz Pedregal, centro comercial ubicado en Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal.

Se espera que las tiendas de México oferten los mismo productos que las de EUA. (Instagram - @skims)

En cuanto a Antara, localizada en Avenida Ejército Nacional Mexicano en la colonia Miguel Hidalgo, y Andares, ubicada en Boulevard Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, se espera que abran en lo que resta del año.

¿Skims tiene tienda en línea?

En el sitio web de Skims puedes adquirir el catálogo completo de la marca en pesos mexicanos y realizan envíos a toda la República Mexicana.