Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó , y Jesse Williams, actor de Grey's Anatomy (nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People en 2016) fueron vistos paseando por las calles de Madrid. Las imágenes, en las que aparecen tomados de la mano muy románticos, confirman que mantienen una relación.
Romance inesperado: Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, y actor de 'Grey’s Anatomy' son vistos juntos en Madrid
La relación de Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, y Jesse Williams, actor de 'Grey’s Anatomy'
Todo comenzó a inicios de 2024, en Positano, Italia, durante el rodaje de la serie Hotel Costiera, que se estrenará el próximo 24 de septiembre en Amazon Prime Video. Fue en ese set donde Alejandra Onieva y Jesse Williams coincidieron por primera vez: ella interpretando a "Sheryl" y él dando vida al ex marino "Daniel “DD” de Luca". Trabajar juntos sembró la semilla de una conexión que, meses después, iría más allá de lo profesional.
Tras finalizar el rodaje, ambos asistieron al Festival Internacional de Cine de Venecia. Aunque no posaron juntos como pareja, su presencia en el mismo evento alimentó rumores sobre una posible relación.
Sin embargo, la confirmación de un nuevo romance entre las celebs llegó semanas más tarde, cuando medios españoles publicaron comprometedoras imágenes de Alejandra y Jesse paseando por la Milla de Oro de Madrid. En las fotos, aparecen tomados de la mano, riendo y compartiendo gestos de cariño. Esta escena dejó claro que lo que comenzó como una colaboración laboral, se había convertido en algo más personal.
alejandra onieva la mujer que tu eres pic.twitter.com/IKnI6YMGxn— raqué (@raquelquediu) September 3, 2025
Cabe destacar que, este nuevo romance ocurre tres años después de que Alejandra Onieva terminara su relación con el actor Sebastian Stan en 2022. Por su parte, Jesse Williams, de 44 años, se divorció en 2017 de Aryn Drake-Lee, con quien tuvo dos hijos —Sadie (11) y Maceo (10)— y ha sido vinculado con famosas como Taylor Rooks y Ciarra Pardo.
¿Quién es Alejandra Onieva, la cuñada de Tamara Falcó?
Alejandra Onieva Molas nació el 1 de junio de 1992 en Madrid. Aunque estudió Publicidad, Relaciones Públicas y Moda, decidió seguir su verdadera pasión: la actuación.
Su gran oportunidad llegó con la serie El Secreto de Puente Viejo, donde interpretó a "Soledad Castro Montenegro" durante más de 700 capítulos. Después de este éxito, participó en otras producciones como Presunto Culpable, Ella es tu padre y Reinas. Su fama traspasó fronteras gracias a su papel en la serie de Netflix Alta Mar, que la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras en la televisión en español.
Además de su carrera como actriz, Alejandra ha incursionado en el mundo del modelaje de la mano de marcas reconocidas como Loro Piana, DKNY y Bvlgari, entre otras.
En lo personal, es hija de Íñigo Onieva de la Riva y Carolina Molas, y hermana del empresario Íñigo Onieva. Por esta razón, es cuñada de Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias, con quien mantiene una relación cercana.
A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, Alejandra muestra también su lado activista, compartiendo causas que le importan y un perfil más personal.