Romance inesperado: Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, y actor de 'Grey’s Anatomy' son vistos juntos en Madrid

La relación de Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, y Jesse Williams, actor de 'Grey’s Anatomy'

Todo comenzó a inicios de 2024, en Positano, Italia, durante el rodaje de la serie Hotel Costiera, que se estrenará el próximo 24 de septiembre en Amazon Prime Video. Fue en ese set donde Alejandra Onieva y Jesse Williams coincidieron por primera vez: ella interpretando a "Sheryl" y él dando vida al ex marino "Daniel “DD” de Luca". Trabajar juntos sembró la semilla de una conexión que, meses después, iría más allá de lo profesional.

Tras finalizar el rodaje, ambos asistieron al Festival Internacional de Cine de Venecia. Aunque no posaron juntos como pareja, su presencia en el mismo evento alimentó rumores sobre una posible relación.

Alejandra Onieva en el Festival de Cine de Venecia 2025 (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Sin embargo, la confirmación de un nuevo romance entre las celebs llegó semanas más tarde, cuando medios españoles publicaron comprometedoras imágenes de Alejandra y Jesse paseando por la Milla de Oro de Madrid. En las fotos, aparecen tomados de la mano, riendo y compartiendo gestos de cariño. Esta escena dejó claro que lo que comenzó como una colaboración laboral, se había convertido en algo más personal.

alejandra onieva la mujer que tu eres pic.twitter.com/IKnI6YMGxn — raqué (@raquelquediu) September 3, 2025

Cabe destacar que, este nuevo romance ocurre tres años después de que Alejandra Onieva terminara su relación con el actor Sebastian Stan en 2022. Por su parte, Jesse Williams, de 44 años, se divorció en 2017 de Aryn Drake-Lee, con quien tuvo dos hijos —Sadie (11) y Maceo (10)— y ha sido vinculado con famosas como Taylor Rooks y Ciarra Pardo.