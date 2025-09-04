Mundial 2026: cómo comprar boletos, fechas clave y precios

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?

Antes de correr a buscar tus boletos, hay algo esencial que debes saber: conseguir boletos para el Mundial 2026 será un proceso por etapas y, como siempre, la demanda será altísima.

La FIFA ya dio a conocer las fechas clave y los pasos que deben seguir los aficionados que sueñan con vivir la Copa del Mundo en vivo, ya sea en México, Estados Unidos o Canadá.

1. Sorteo preferente para tarjetahabientes Visa del 10 al 19 de septiembre de 2025: Los titulares de tarjetas Visa deben registrarse en FIFA.com/boletos para participar en este sorteo. No se requiere pago al registrarse, y la selección será aleatoria. Los afortunados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, asignándoles una fecha y hora para adquirir boletos, sujetos a disponibilidad.

2. Sorteo anticipado del 27 al 31 de octubre de 2025: Esta fase estará abierta a todos los aficionados, sin importar el tipo de tarjeta. El proceso será similar al anterior, con selección aleatoria y notificaciones a los ganadores entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

El Mundial 2026 ya está muy cerca. (Getty Images)

3. Sorteo posterior al sorteo oficial del Mundial, a partir del 5 de diciembre de 2025: Una vez realizado el sorteo oficial del Mundial, los aficionados podrán elegir partidos específicos según la sede y el equipo, sujeto a disponibilidad.

4. Venta por orden de llegada: En las fases posteriores, los boletos restantes estarán disponibles para su compra por orden de llegada, sin necesidad de un sorteo.

¿Cuánto costarán los boletos del Mundial 2026?

Los precios de los boletos varían según la fase del torneo y la demanda. Para los partidos de la fase de grupos, los precios comienzan desde 60 dólares, mientras que para la final, los boletos pueden alcanzar hasta 6,730 dólares. Es importante tener en cuenta que la FIFA implementará un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los costos pueden ajustarse según la demanda.

