León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, acaba de comenzar su etapa escolar a los dos años de edad. La noticia fue compartida por Cynthia, quien mostró en sus redes sociales una tierna imagen de León cargando una mochila mientras se preparaba para ir a la escuela.
León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, ya va a la escuela y su look con mochila se roba corazones
León, el hijo de Carlos Rivera ya va a la escuela
Parece increíble que haya pasado casi dos años desde que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron la llegada de León, su primer hijo, fruto de una relación que siempre han llevado con discreción.
Fue en 2023 cuando anunciaron su nacimiento con una imagen simbólica: una pequeña foto del pie del bebé y unas palabras llenas de emoción que reflejaban lo especial que era para ellos convertirse en padres.
Ahora, León está feliz de vivir esta nueva etapa y al ingresar a la escuela, según contó Cynthia Rodríguez en su cuenta de Instagram.
"Estoy sorprendida de mi bebé, recién cumplió dos años pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases y la verdad es que es el más feliz", compartió Cynthia.
La conductora compartió que la maestra lo acompaña y lo toma de la mano para llevarlo al salón, donde el pequeño ha estado tranquilo y seguro, demostrando que esta nueva etapa la está viviendo con naturalidad e independencia, algo contrario a lo que la cantante esperaba.
La imagen que se compartió rápidamente conquistó a sus seguidores, quienes celebraron este avance en la vida del pequeño León. Sin duda, iniciar la escuela representa un paso importante en su desarrollo y en la rutina diaria de esta familia.
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: así protegen la privacidad de su hijo León
Poco se sabe del pequeño León, pues Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han cuidado cada detalle para mantener su vida familiar alejada del foco mediático.
Desde su nacimiento en agosto de 2023, apenas hemos visto imágenes o referencias ligeras y en momentos muy íntimos, lo que ha permitido que su naturaleza como bebé crezca sin los reflectores.
Fue hasta junio pasado, con motivo del estreno de La Mejor Canción, una emotiva canción que Carlos Rivera dedicó a su primogénito y a través del videoclip, Carlos decidió presentar a León al mundo de una forma muy sutil.
En un set blanco, padre e hijo aparecen pintando sobre una manta de manera improvisada: León de espaldas, sin mostrar su cara, pero dejando ver gran espontaneidad y calidez.