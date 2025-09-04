León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, ya va a la escuela y su look con mochila se roba corazones

León, el hijo de Carlos Rivera ya va a la escuela

Parece increíble que haya pasado casi dos años desde que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron la llegada de León, su primer hijo, fruto de una relación que siempre han llevado con discreción.

Fue en 2023 cuando anunciaron su nacimiento con una imagen simbólica: una pequeña foto del pie del bebé y unas palabras llenas de emoción que reflejaban lo especial que era para ellos convertirse en padres.

Ahora, León está feliz de vivir esta nueva etapa y al ingresar a la escuela, según contó Cynthia Rodríguez en su cuenta de Instagram.

"Estoy sorprendida de mi bebé, recién cumplió dos años pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases y la verdad es que es el más feliz", compartió Cynthia.

La conductora compartió que la maestra lo acompaña y lo toma de la mano para llevarlo al salón, donde el pequeño ha estado tranquilo y seguro, demostrando que esta nueva etapa la está viviendo con naturalidad e independencia, algo contrario a lo que la cantante esperaba.

La imagen que se compartió rápidamente conquistó a sus seguidores, quienes celebraron este avance en la vida del pequeño León. Sin duda, iniciar la escuela representa un paso importante en su desarrollo y en la rutina diaria de esta familia.

