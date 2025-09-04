La NFL rompe el silencio: ¿Taylor Swift será el show del medio tiempo del Super Bowl?

El efecto Taylor Swift en la NFL

El romance entre la cantante y el jugador se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del año, mezclando multitudes de fanáticos y generando aún más atención en torno a la NFL.

Desde que Taylor Swift apareció por primera vez en un partido de los Kansas City Chiefs para apoyar a su pareja, Travis Kelce, el impacto fue inmediato y medible. La audiencia en televisión creció mucho especialmente entre el público joven y femenino, sectores que no siempre han sido el fuerte de la NFL.

Las cámaras no perdieron oportunidad de enfocarla en las gradas, las redes sociales estallaron con cada aparición, además de que las ventas de camisetas de Kelce se dispararon más de un 400% en cuestión de días.

Taylor Swift en el Super Bowl. (Getty Images)

Más allá del fenómeno mediático, el "efecto Taylor Swift" también se traduce en una conexión inesperada entre la música pop y el deporte. Sin planearlo, la NFL encontró en Swift una poderosa aliada para crecer su impacto en el mundo

Este año, los Chiefs buscarán regresar al Super Bowl tras haber sido vencidos por los Eagles en febrero pasado. La gran final se celebrará el 8 de febrero en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers.