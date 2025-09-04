La familia perfecta: Claudia Álvarez y Billy Rovzar protagonizan shooting junto a sus encantadores hijos

Claudia Álvarez muestra lo mucho que han crecido sus hijos

Claudia Álvarez sorprendió a sus seguidores al publicar una nueva colección de fotografías familiares en su cuenta de Instagram en las que aparece junto a su esposo, Billy Rovzar, y sus tres hijos: Kira y los mellizos Clío y Billy.

Claudia Álvarez, Billy Rovzar y sus hijos Kira y los mellizos Clío y Billy (Instagram)

La pareja posó junto a sus hijos con looks coordinados. La actriz y sus dos hijas lucieron vestidos beige del mismo diseño, mientras que Billy y su hijo portaron un conjunto a juego con guayabera, pantalón y short negro. “Lo que realmente importa en esta vida”, escribió Claudia al pie de la publicación.

Enfocada en disfrutar su etapa como mamá, Claudia Álvarez aseguró hace unos meses, durante su visita al programa Montse & Joe, que atraviesa la mejor etapa de su vida. La actriz destacó lo plena que se siente en su relación con Billy Rovzar, con quien comparte 13 años de historia.

Claudia Álvarez, Billy Rovzar y sus hijos Kira y los mellizos Clío y Billy (Instagram)

“Estoy feliz, muy contenta y agradecida con la vida de estar con un hombre así. Siempre le dije: ‘Quiero tener la relación de mis sueños y voy a trabajar en mí para ser la persona que deseo que sean conmigo’, y él estaba en la misma sintonía”, expresó.

En una entrevista para Imagen Televisión, la actriz aseguró sentirse feliz en todos los aspectos de su vida: “Ha sido hermoso, es una relación más bonita de lo que imaginé. Me siento realizada en mi matrimonio, con mi familia; sé que soy una mujer muy bendecida, pero también trabajo para mantener la felicidad y el entusiasmo. Mi esposo trabaja mucho en él y yo en mí, para tener esta vida que estamos construyendo”, comentó