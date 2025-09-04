La familia perfecta: Claudia Álvarez y Billy Rovzar protagonizan shooting junto a sus encantadores hijos

Claudia Álvarez compartió nuevas fotografías familiares en la que aparece junto a su esposo, Billy Rovzar, y sus tres hijos. Fiel a su decisión de no mostrar la cara de los pequeños, la actriz cuidó su privacidad, aunque permitió apreciar cuánto han crecido Kira, de 5 años, y los mellizos Clío y Billy, de 3.
Claudia Álvarez muestra lo mucho que han crecido sus hijos
Claudia Álvarez sorprendió a sus seguidores al publicar una nueva colección de fotografías familiares en su cuenta de Instagram en las que aparece junto a su esposo, Billy Rovzar, y sus tres hijos: Kira y los mellizos Clío y Billy.
La pareja posó junto a sus hijos con looks coordinados. La actriz y sus dos hijas lucieron vestidos beige del mismo diseño, mientras que Billy y su hijo portaron un conjunto a juego con guayabera, pantalón y short negro. “Lo que realmente importa en esta vida”, escribió Claudia al pie de la publicación.
Enfocada en disfrutar su etapa como mamá, Claudia Álvarez aseguró hace unos meses, durante su visita al programa Montse & Joe, que atraviesa la mejor etapa de su vida. La actriz destacó lo plena que se siente en su relación con Billy Rovzar, con quien comparte 13 años de historia.
“Estoy feliz, muy contenta y agradecida con la vida de estar con un hombre así. Siempre le dije: ‘Quiero tener la relación de mis sueños y voy a trabajar en mí para ser la persona que deseo que sean conmigo’, y él estaba en la misma sintonía”, expresó.
En una entrevista para Imagen Televisión, la actriz aseguró sentirse feliz en todos los aspectos de su vida: “Ha sido hermoso, es una relación más bonita de lo que imaginé. Me siento realizada en mi matrimonio, con mi familia; sé que soy una mujer muy bendecida, pero también trabajo para mantener la felicidad y el entusiasmo. Mi esposo trabaja mucho en él y yo en mí, para tener esta vida que estamos construyendo”, comentó
Claudia Álvarez evita mostrar a sus hijos en redes sociales
Claudia Álvarez y Billy Rovzar se casaron en 2016 y son papás de tres hijos: Kira, nacida en diciembre de 2019, y los mellizos Clío y Billy, que llegaron en enero de 2022.
Desde el nacimiento de su primogénita, las fotografías familiares eran frecuentes en las redes sociales de la actriz, sin embargo, con la llegada de los mellizos comenzó a reducir las publicaciones de sus hijos.
La protagonista de telenovelas explicó que tomó esta decisión por seguridad y bienestar de los niños. “Ya tomé la decisión de no subir a mis hijos, a ninguno de los tres. Las fotos que están en mis redes, pues ya están, no las voy a borrar. Ellos van a seguir creciendo, van a cambiar… Siempre que subía fotos de mis hijos, había algo que me decía ‘Ay no’, y hay gente muy mala”, señaló.
La actriz recalcó que esto responde a una “corazonada” y a la necesidad de proteger a su familia: “Ya no me gustó, siempre sentía algo en mi corazón, no le hacía caso porque decía ‘Están hermosos, véanlos’, pero ya no quiero. Se acabaron, todo por su seguridad y por evadir a esta gente malvada”, concluyó.