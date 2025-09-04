Jack Osbourne relata el duro momento en que recibió la noticia de la muerte de su papá, Ozzy Osbourne

Jack Osbourne habló por primera vez de la muerte de su papá: el legendario pionero del heavy metal Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio a los 76 años, a causa de un infarto.
El actor británico de 39 años recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte del cantante y, a través de un video que publicó en su canal de YouTube, reveló cómo enfrentó esa terrible experiencia.
Publicidad
Jack Osbourne recuerda cómo se enteró de la muerte de su papá, Ozzy Osbourne
La tarde del miércoles, Jack Osbourne compartió un video en su canal de YouTube en el que recordó cómo se enteró de la muerte de su papá, Ozzy Osbourne.
El hijo menor del músico y de Sharon Osbourne relató que un empleado que trabajó para su familia durante más de 30 años llegó a su casa en Los Ángeles a las 3:45 de la madrugada para informarle la lamentable noticia.
“Cuando miré por la ventana y vi que era él, supe que algo malo había sucedido”, compartió Jack. “Me informaron que mi padre había fallecido”, continuó.
Jack Osbourne compartió que tuvo la oportunidad de acompañar a su padre durante sus últimos días, tras quedarse un tiempo en el Reino Unido después del concierto de despedida de Black Sabbath en Birmingham, el pasado 5 de julio.
El conductor explicó que, aunque su familia tenía previsto viajar a Portugal para disfrutar de unas vacaciones, finalmente cancelaron los planes y se quedaron en Inglaterra una semana más debido a que sus hijos se enfermaron de una gastroenteritis viral.
“Nunca he estado más agradecido que hoy por que mis hijos tuvieran gastroenteritis viral”, declaró conmovido.
Y aunque el dolor continúa presente, Jack señaló que está en paz sabiendo que su papá ya no sufre debido al deterioro de su salud que le provocó la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada en 2019, pero que reveló públicamente en 2020.
Publicidad
El homenaje de Jack para Ozzy Osbourne
Dos semanas después de la muerte de Ozzy Osbourne, su hijo Jack Osbourne compartió un conmovedor homenaje en su cuenta de Instagram donde incluyó fotos y videos que cuentan la buena relación entre padre e hijo.
“Realmente no he querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Mi corazón ha dolido demasiado. Voy a mantener esto corto porque ciertamente odiaba los discursos largos y divagantes. Él era tantas cosas para tantas personas, pero yo fui tan afortunado y bendecido de ser parte de un grupo muy pequeño que llegó a llamarlo ‘Papá’”, escribió.
Su publicación incluyó un video de cuando era niño, diciendo en una entrevista con Howard Stern: “Es muy genial tener a Ozzy como papá”.
Finalmente concluyó su mensaje con una cita de Hunter S. Thompson que, según Jack, define a la perfección a su papá: “La vida no debe ser un viaje a la tumba con la intención de llegar a salvo en un cuerpo bonito y bien conservado… sino más bien patinar en una nube de humo, completamente agotado, totalmente desgastado y proclamando en voz alta: ‘¡Guau! ¡Qué paseo!’”. Jack concluyó: “Ese era mi papá. Vivió y vivió su vida plenamente. Te amo, papá”.