Anahí sigue sumando éxitos: regresa como investigadora a '¿Quién es la máscara?'

Anahí regresa como investigadora a ¿Quién es la máscara?

La querida actriz y cantante mexicana tuvo una gran participación en la temporada anterior del reality, estrenada en octubre de 2024 y que marcó su regreso a las pantallas luego de más de 10 años de ausencia.

La esposa del político Manuel Velasco conquistó al público en su papel como investigadora. Su encantadora personalidad y su gran intuición la llevaron a convertirse en la más exitosa: acertó en siete identidades ocultas tras las botargas, mientras que sus colegas (Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda) lograron solo tres aciertos cada uno; esto la convirtió en la favorita del programa.

Anahí (Televisa-Univision)

Junto al anuncio de su regreso al programa, Anahí compartió también un video backstage de la sesión fotográfica de los promocionales de la nueva temporada del programa de Televisa.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. De inmediato, el post se llenó de cientos de felicitaciones y buenos deseos de parte de sus fans, muchos de ellos ansiosos por volver a verla en acción frente a las cámaras.

Sin embargo, la participación de Anahí no es la única novedad. La producción también confirmó la llegada de una nueva investigadora.