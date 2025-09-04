Publicidad

Espectáculos

Anahí sigue sumando éxitos: regresa como investigadora a '¿Quién es la máscara?'

Anahí celebró su regreso como investigadora al reality show de Televisa '¿Quién es la máscara?', que estrenará su séptima temporada el próximo 12 de octubre por Las Estrellas.
jue 04 septiembre 2025 03:56 PM
Anahí suma un nuevo logro a su carrera: regresa como investigadora al reality show ¿Quién es la máscara?, producción que estrenará su séptima temporada el próximo 12 de octubre por Las Estrellas.

A dos años del inicio de la exitosa gira Soy Rebelde Tour, que marcó el regreso de RBD a los escenarios después de más de una década de ausencia, la cantante sigue conquistando al público, esta vez lo hará nuevamente como investigadora del famoso reality que consiste en descubrir al famoso que se oculta bajo un disfraz. El emocionante anuncio lo hizo la propia cantante a través de sus redes sociales.

I'm Back", posteó Anahí anticipando lo que promete ser una gran participación.

Anahí regresa como investigadora a ¿Quién es la máscara?

La querida actriz y cantante mexicana tuvo una gran participación en la temporada anterior del reality, estrenada en octubre de 2024 y que marcó su regreso a las pantallas luego de más de 10 años de ausencia.

La esposa del político Manuel Velasco conquistó al público en su papel como investigadora. Su encantadora personalidad y su gran intuición la llevaron a convertirse en la más exitosa: acertó en siete identidades ocultas tras las botargas, mientras que sus colegas (Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda) lograron solo tres aciertos cada uno; esto la convirtió en la favorita del programa.

Junto al anuncio de su regreso al programa, Anahí compartió también un video backstage de la sesión fotográfica de los promocionales de la nueva temporada del programa de Televisa.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. De inmediato, el post se llenó de cientos de felicitaciones y buenos deseos de parte de sus fans, muchos de ellos ansiosos por volver a verla en acción frente a las cámaras.

Sin embargo, la participación de Anahí no es la única novedad. La producción también confirmó la llegada de una nueva investigadora.

Los nuevos investigadores de ¿Quién es la máscara?

La temporada pasada contó con la participación de Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Martha Higareda, sin embargo, debido a que la actriz de "Amar te duele" está a pocos días de debutar como mamá de gemelos, Ana Brenda Contreras será la encargada de tomar su lugar en el panel.

Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda y Omar Chaparro

Así es como todos ellos tendrán la tarea de descubrir qué celebridades se esconden detrás de increíbles disfraces.

Con la participación de figuras como Anahí , el programa producido por Televisa-Univision se ha consolidado como uno de los formatos más exitosos de la televisión mexicana.

Asimismo, Anahí se consolida como una de las celebridades mexicanas más exitosas y queridas por el público. Precisamente, el 25 de agosto pasado recordó la fecha del arranque de su última gira con RBD: "Hoy hace 2 años arrancaba el primer concierto -SOY REBELDE TOUR- y, con él, un montón de sueños dentro de un veliz 🤍… 2 años. ¡La vida vuela! Gracias infinitas a todos los corazones que estuvieron en cada uno de esos conciertos. A cada persona que creció con RBD y que sigue llevándolo en el corazón. Yo también lo llevaré por siempre. Eso es infinito! ❤️ X Siempre Gracias", posteó emocionada.

portadaseptiembre (1).jpg

