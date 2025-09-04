Anahí sigue sumando éxitos: regresa como investigadora a '¿Quién es la máscara?'

Anahí suma un nuevo logro a su carrera: regresa como investigadora al reality show ¿Quién es la máscara?, producción que estrenará su séptima temporada el próximo 12 de octubre por Las Estrellas.
A dos años del inicio de la exitosa gira Soy Rebelde Tour, que marcó el regreso de RBD a los escenarios después de más de una década de ausencia, la cantante sigue conquistando al público, esta vez lo hará nuevamente como investigadora del famoso reality que consiste en descubrir al famoso que se oculta bajo un disfraz. El emocionante anuncio lo hizo la propia cantante a través de sus redes sociales.
I'm Back", posteó Anahí anticipando lo que promete ser una gran participación.